Roaming in der Türkei: Telefonieren, Internet & Prepaid-SIM

Keiner der deutschen Mobilfunkanbieter oder Discounter ordnet die Türkei beim Roaming der Länderzone der EU zu, wie es einige Anbieter mit der Schweiz machen. Es gibt somit keinen Anbieter, der den deutschen Handytarif in der Türkei gelten lässt. Doch das muss kein Grund sein, auf die Benutzung des Handys im Ausland zu verzichten.

Viele Mobilfunkanbieter haben entweder spezielle Tarifoptionen für die Türkei oder aber generelle Reise-Optionen. Außerdem ist die Türkei aufgrund ihrer vielen Bürger, die in Deutschland leben und auch die Türkei regelmäßig besuchen, in einer besonderen Situation. Deswegen gibt es auch deutsche Anbieter, die sich auf Türkei-Reisende spezialisiert haben.

Türkische Prepaid-SIM

In vielen Ländern, die nicht zum EU-Ausland zählen, gilt es als Geheimtipp, sich vor Ort eine lokale Prepaid-Karte zu kaufen. Dann ist man zwar nicht unter seiner deutschen Telefonnummer erreichbar, kann aber das lokale Netz zu inländischen Konditionen nutzen und muss keine Roaming-Fallen befürchten. Ist das Guthaben der Karte aufgebraucht, ist keine Nutzung mehr möglich. Im Fall der Türkei sollte man das aber besser nicht machen, wenn man das Land mit seinem Handy häufiger besuchen möchte.

Medienberichten zufolge sperren die Netzbetreiber in der Türkei alle paar Wochen die IMEI-Nummern ausländischer Handys, die mit einer türkischen SIM-Karte betrieben werden. Beim nächsten Besuch der Türkei würde das eigene Handy dann nicht mehr funktionieren. Die Alternative wäre, ein günstiges türkisches Handy und eine türkische Prepaid-Karte zu kaufen. Doch es darf bezweifelt werden, ob sich dieser Aufwand lohnt.

Wer dennoch eine türkische Prepaid-SIM nutzen möchte, kann diese auch schon in Deutschland kaufen. Eine spezielle Daten-SIM ist beispielsweise bei Travsim zu erwerben.

Roaming in der Türkei: Spezial-Tarife für die Türkei

Speziell für Roaming in der Türkei ist ein Tarif von Ay Yildiz, einer Marke aus dem Telefónica-Umfeld. Im Tarif aystar bietet der Anbieter auf Prepaid-Basis an, zum bestehenden normalen Tarif in Deutschland Internet in der Türkei dazu zu buchen. 1 GB Datenvolumen kosten 9,99 Euro pro 30 Tage, 2 GB kosten 14,99 Euro und 4 Gb kosten 24,99 Euro.

Lebara bietet in allen Türkiye-Tarifen einen Daten-Roaming-Pass für die Türkei an. Die Konditionen: 1 GB Datenvolumen in der Türkei für,99 Euro bei 30 Tagen Gültigkeit, 2 GB für 14,99 Euro. Der neue Pass ist für die Tarife Türkiye S, M, L oder XL optional hinzu buchbar. Aktiviert werden kann die Option per SMS, in der App oder beim Händler. Bei Bedarf ist jederzeit eine Verlängerung möglich, auch beliebig oft hintereinander.

Ein Telefonat in der Türkei kostet pro Minute 19 Cent bei ankommenden Gesprächen. Abgehend in die Türkei oder nach Deutschland kostet die Minute ebenfalls 19 Cent. Der selbe Preis gilt auch für eine SMS.

Mobiles Internet & WhatsApp in der Türkei

Mobiles Internet ist in der Türkei nutzbar, jedoch mit deutschen SIM-Karten sehr teuer. Negativer Spitzenreiter in der Preistabelle sind die Prepaid-Karten von O2. Ausnahmen stellen die oben dargestellten Spezialtarife oder spezielle Roaming-Optionen dar. Sobald ein Mobiltelefon mit dem Internet in Verbindung steht, ist es auch per WhatsApp erreichbar.

Was kostet Internet und Telefonieren in der Türkei?

Wer mit einer deutschen SIM-Karte das türkische Handynetz nutzt, sollte sich darüber bewusst sein, dass sowohl die Telefonie als auch mobile Daten Kosten verursachen. Einige Anbieter haben auch spezielle Optionen für die Türkei. So gibt es bei Vodafone die EasyTravel Flat Türkei, die die Nutzung eines deutschen Red-Tarifes auch in der Türkei erlaubt – allerdings mit Fair-Use-Limits. Leider kostet diese Option nicht nur 4,99 Euro monatlich, sondern sie hat auch noch eine Mindestlaufzeit von einem Jahr.

Die hier dargestellten Tarife sind die Standard-Tarife der Anbieter. Oftmals lassen sich aber beim jeweiligen Anbieter noch spezielle Roaming-Optionen buchen.

Ankommende Anrufe Abgehende Anrufe (Deutschland) SMS Daten/Internet Telekom Vertrag 0,69 € / Minute 1,49 € / Minute 0,49 € 0,49 € / 50 kB + 049 € / Tag Telekom Prepaid 0,69 € / Minute 1,49 € / Minute 0,39 € nicht möglich Vodafone Vertrag 0,73 € / Minute 1,75 € bis 1,94 € / Minute 0,46 € 0,58 € / 50 kB Vodafone Prepaid 0,96 € / Minute 1,82 € bis 2,18 € / Minute 0,84 € 0,58 € / 50 kB O2 Vertrag 0,69 € / Minute 1,49 € / Minute 0,39 € 0,99 € / MB O2 Prepaid 0,69 € / Minute 1,59 € / Minute 0,49 € 12,29 € / MB Aldi Talk 0,99 € / Minute 0,99 € / Minute 0,19 € 0,99 € / MB

Kostenlos in der Türkei telefonieren – dank WLAN

Eine weitere Methode, mit der man bei bestehenden Handy-Tarif aus Deutschland in der Türkei günstig telefonieren kann, nennt sich WLAN Call. Das setzt einen WLAN-Zugang im türkischen Hotel voraus sowie eine Freischaltung von WLAN Call beim deutschen Provider. Die SIM-Karte muss nicht gewechselt werden, das Handy und das Netz entscheiden automatisch, ob ein Anruf über das WLAN oder das türkische Mobilfunknetz geführt wird.

Alternativ lässt sich auch über Messenger wie WhatsApp per WhatsApp Call telefonieren, wenn der Gesprächspartner ebenfalls den gleichen Messenger nutzt. Weitere Details zu diesen Spartricks und vorauf außerhalb der EU generell beim Roaming geachtet werden sollte, gibt es in diesem Ratgeber zum Thema International Roaming.

