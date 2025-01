Schweiz, Ägypten, Dubai? 4-Euro-eSIM versorgt dich dort mit mobilem Internet, wo kein EU-Roaming gilt

Wer schon öfter außerhalb der EU unterwegs war – und dafür muss man ja nur einen kurzen Abstecher in die Schweiz machen – kennt das Problem: Kaum steigt man aus dem Flieger oder passiert die Grenze, sind die mobilen Daten entweder Geschichte – oder es wird direkt und rasch sehr teuer.

WLAN gibt es zwar im Hotel, tagsüber bei Ausflügen schaust du aber in die Röhre. Und das Problem lauert nicht nur auf Fernreisen. Mit der Schweiz gibt’s sogar ein Nachbarland und beliebtes Urlaubsziel (gerade im Winter zum Skifahren), in dem nur wenige Nutzer ihren normalen Tarif per Roaming kostenfrei nutzen können. Ansonsten befindet sich mit Monaco ein weiteres Roaming-fremdes Land in Europa und mit der Türkei ist eines der beliebtesten Urlaubsländer vom EU-Roaming ausgeschlossen.

Und auch auf Fernreisen ist’s sonst oft so: Der nächste SIM-Karten-Store ist oft kilometerweit entfernt und die meist vorherrschende Sprachbarriere legt dir zusätzliche Steine in den Weg. Am einfachsten löst du dieses Problem mit einer eSIM und kümmerst dich schon vor Reiseantritt drum.

eSIM für die Reise – so einfach geht’s, Einrichtung ist gratis

Der anbieter Freenet bietet eine günstige eSIM für über 100 Länder und verschiedene Reiselängen an. Besonders ist dabei vor allem die simple Einrichtung, bei der noch keine Kosten entstehen und du aber gut präpariert bist. Damit ist Freenet Travel eine günstige und spannende Alternative zum bekannten Anbieter Saily. Auch preislich nehmen sich die Konkurrenten nichts. Bei Freenet sind die Preise jedoch verständlich in Euro angegeben.

Um an die eSIM für dein Reiseziel zu gelangen, musst du den QR-Code auf der freenet-Website scannen. Danach folgst du den Hinweisen auf dem Bildschirm deines Smartphones. Du wirst Schritt für Schritt durch die Einrichtung geführt und installierst die eSIM. Das kostet erst einmal gar nichts. Anders als bei Anbietern wie Saily benötigst du für die Nutzung von Freenet Travel keine extra App. Freenet empfiehlt zudem, die eSIM als sekundäre Karte einzurichten.

Ist dieser Schritt erledigt, bekommst du eine SMS mit einem Link, über den du dann das passende Paket für deinen Urlaub wählen kannst. Nicht sofort, sondern erst, sobald du es brauchst. Ab der erfolgten Buchung (dann kostet’s auch) kannst das Internet dann direkt nutzen. Wenn du hier klickst und etwas nach unten scrollst, findest du außerdem ein Video, in dem noch einmal anschaulich erklärt wird, wie du die eSIM auf deinem Smartphone installierst und anwendest.

Klick hier, um zu dem QR-Code zu gelangen. (Speicher dir den Link für deine nächste Reise)

Verwendest du eine eSIM behältst du deine normale Handynummer. Telefonieren ist damit im Urlaub nur über WhatsApp oder FaceTime möglich. Du bist hier an keine Vertragslaufzeit gebunden und die Datenpakete enden automatisch. In über 20 Ländern surfst du mit der eSIM von freenet sogar im 5G-Netz. Übrigens: Du musst kein Freenet-Kunde sein, um Freenet Travel buchen zu können. Es handelt sich um ein eigenständiges Angebot.

Schweiz, USA oder Bali: So viel musst du für die eSIM zahlen

Bei der Wahl des für dich passenden Pakets solltest du auf das Datenvolumen und insbesondere die Laufzeit des Tarifs achten, denn diese beeinflussen maßgeblich den Preis deiner eSIM. Die Basis-Option ist in fast allen Ländern die „4-Euro-eSIM“. Damit nutzt du für 3,99 Euro 7 Tage lang 1 GB. In manchen Ländern (darunter Bali/Indonesien, USA oder Neuseeland) sind es 4,99 Euro.

Wenn du beispielsweise zum Skifahren in der Schweiz unterwegs bist, zahlst du für fünf Tage und 3 GB Datenvolumen 8,99 Euro. Auch hier gibt’s aber die Basis-Option mit 1 GB/7Tage für 3,99 Euro. Bleibst du 14 Tage und benötigst 20 GB, steigt der Preis auf 34,99 Euro. Wer genug vom Winter hat und sich in Thailand aufwärmen will, zahlt bei einer zweiwöchigen Reise für 10 GB 19,99 Euro. Du kannst dein Reiseziel ganz einfach hier auf der Website eingeben und schon vorab checken, welches Paket das Richtige für dich ist.

Schon für kleines Geld gibt es verschiedene eSIM-Pakete

Der große Vorteil von Freenet Travel sind insbesondere diese kleinen Pakete. Denn hiermit bist du deutlich flexibler und günstiger unterwegs als die meisten expliziten Roaming-Pässe der gängigen Tarifanbieter aus Deutschland.

Auch Regions-Optionen verfügbar

Insbesondere auf Fernreisen sind viele Reisende nicht nur in einem Land unterwegs. Wer etwa auf seiner Südostasien-Reise in Thailand, Singapur und Indonesien Halt macht, braucht jedoch nicht drei separat gebuuchte Optionen, um durchgehend online zu sein. Es gibt regionsspezifische Pässe – zum Beispiel „Asien-Pazifik“ oder auch „Naher Osten und Nordafrika“ – die entsprechend mehrere Länder abdecken. Die starten bei etwas höheren Konditionen.

Preise für die Freenet-Travel-Tarife „Asien-Pazifik“

Ein kleiner Tipp zum Abschluss: Wenn du zwei Wochen (oder länger) unterwegs bist und deine mobilen Daten nur gelegentlich für eine WhatsApp-Nachricht nutzen möchtest, entscheide dich am besten immer für die kleinstmögliche Option. Am Beispiel Thailand wären das 1 GB mit einer Laufzeit von sieben Tagen für 3,99 Euro. Nach Ablauf der ersten Woche buchst du – etwa über das WLAN deiner Unterkunft – das gleiche Paket einfach noch mal. Das ist viel günstiger als die günstigste 14-Tage-Option.