Es ist eine neue Mobilfunkantenne, die speziell für den Einsatz in Auto- und Bahntunneln entwickelt wurde – und bereits in Betrieb ist. Denn seine Premiere feiert die sogenannte kegelförmige Multiband-Antenne im 1.400 Meter langen Arlinger Tunnel bei Pforzheim. Sie soll für deutlich stabileren 5G-Empfang sorgen – und zwar auch dann, wenn du mit dem Auto durch den Tunnel fährst oder im Zug sitzt. Hergestellt wird sie vom Ausrüster Ericsson. Im Airlinger Tunnel hat Vodafone fünf Antennen montiert, zwei im Außenbereich und drei im Innenbereich.

Klassische Mobilfunkantennen halten dem Fahrwind nicht stand

Wie Vodafone in einer aktuellen Pressemitteilung erklärt, liegt die Herausforderung beim Netzausbau in Tunneln vor allem an den starken Luftströmungen, die durch vorbeirauschende Fahrzeuge entstehen. Diese können, so der Mobilfunker, herkömmliche Antennentechnik ins Wanken bringen und damit die Signalqualität stören. Der neue Formfaktor macht die Antenne aber besonders windfest. Gleichzeitig funkt sie auf mehreren Frequenzen und unterstützt hohe Bandbreiten im 5G-Netz. Das Ergebnis: weniger Gesprächsabbrüche und stabilere Datenraten, selbst unter der Erde.

Eine spezielle Antenne für Tunnel

Hinter dem Netz im Tunnel steckt übrigens jede Menge Technik. In kurzen Tunnelröhren reichen oft Antennen an den Ein- und Ausfahrten aus. Bei längeren Strecken – wie dem Arlinger Tunnel – kommen zusätzliche Repeater und spezielle Tunnel-Antennen zum Einsatz. Damit der Ausbau nicht den Verkehr lahmlegt, wird er meist mit anderen Sanierungs- oder Wartungsarbeiten kombiniert. Denn schließlich müssen auch Kabel gezogen werden. Auch deswegen dauert es oftmals Jahre, bis Bahn-Tunnel mit Mobilfunk versorgt sind.

20 weitere Tunnel folgen

Insgesamt gibt es in Deutschland über 1.400 Auto- und Bahntunnel mit mehr als 1.200 Kilometern Gesamtlänge. Allein bei der Bahn zählt man 761 Tunnel mit 600 Kilometern Gesamtlänge. Noch längst nicht alle sind mit stabilem Mobilfunk ausgestattet – doch das könnte sich ändern. Laut Vodafone soll die neue Antennentechnik in den nächsten Jahren in mindestens 20 weiteren Tunnelprojekten zum Einsatz kommen. Ob auch andere Mobilfunkanbieter die Antennen mitnutzen können, ist vom Einzelfall abhängig. Gerade bei Tunneln ist es aber üblich, dass ein Konsortialführer das passive Antennennetz für alle Anbieter errichtet und diese erst in einem separaten Technikraum ihr eigenes Signal aufschalten.