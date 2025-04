Schon mit Einführung der neuen Magenta Mobil-Tarife am 1. April wurde klar, dass viele Rabatte für Magenta Eins nicht mehr gelten werden. Magenta Eins ist ein Kombi- und Rabatt-Tarif für Telekom-Kunden, die sowohl Festnetz als auch Internet von der Telekom beziehen. Wie wir berichteten, fiel beispielsweise die Happy Hour für Datenübertragung weg. Sie war erst vergangenes Jahr eingeführt worden. Auch die Preisreduzierung von 5 Euro entfiel ersatzlos. Und schon im Sommer scheint der letzte wirklich interessante Rabatt bei Magenta Eins wegzufallen. Damit steht der Kombi-Tarif faktisch vor dem Aus.

Rabatt bei MagentaMobil S nur bis Juli

„Mit MagentaMobil S (ab 01.04.2025) und einer dazugehörigen PlusKarte (19,95 €/Monat) erhalten Sie deutschlandweit unbegrenztes Datenvolumen.“ So heißt es auf der Webseite der Deutschen Telekom wörtlich zum aktuellen Magenta Eins Vorteil. Für Kunden, die kein Festnetz bei der Telekom gebucht haben, gilt die Umwandlung des Volumen- in einen Unlimited-Flatrate-Tarif erst ab Magenta Mobil M. Damit sparen Nutzer, die Magenta Eins nutzen, aktuell 10 Euro monatlich.

Doch auch, wenn es in der Werbung so scheint, so ist das Angebot kein dauerhaftes. Denn im Kleingedruckten und den FAQ des Angebotes findet sich dieser Hinweis: „Das Angebot deutschlandweit unbegrenztes Datenvolumen mit dem MagentaMobil S inkl. dazugehöriger PlusKarten ist buchbar bis 31.07.2025.“

Faktisch ist damit der letzte relevante Magenta Eins-Vorteil ab August Geschichte. Einzig die Tatsache, dass berechtigte Kunden im Festnetz eine Flatrate für Telefongespräche in die deutschen Mobilfunknetze beinhaltet, bleibt erhalten. Diese ist allerdings ab MagentaZuhause XL und in den Glasfaser-Tarifen ohnehin bereits inkludiert. Damit hat MagentaEins ab August für Glasfaser-Kunden keinerlei Relevanz mehr, da es keine Vorteile mehr gibt. Möglich aber, dass die Telekom die Ende Juli auslaufende Aktion verlängert oder durch eine neue ersetzt.

