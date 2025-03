Die Telekom will ihre Kunden zu Fans machen – dieses Credo vertreten die Telekom-Manager bereits seit Jahren. Gleichzeitig möchten sie die Kunden stärker an das Unternehmen binden. Ein zentraler Bestandteil dieser Strategie war bisher MagentaEINS: Wer sich als Kunde sowohl für einen DSL– oder Glasfaseranschluss der Telekom als auch für einen Handyvertrag entschied, konnte sich über zahlreiche zusätzliche Features und Rabatte freuen. Doch nun wird MagentaEINS weitgehend abgeschafft. Hintergrund sind die neuen Tarife der Telekom, die ab kommender Woche gelten.

Rabatt für Handyvertrag entfällt

Über Jahre hinweg erhielten Kunden zunächst einen Rabatt von 10 Euro, später 5 Euro auf die Grundgebühr ihres Handyvertrags, sofern sie diesen zusätzlich zu einem DSL- bzw. Glasfaseranschluss abschlossen. Mit der Einführung der neuen Tarife entfällt dieser Vorteil. Gleichzeitig senkt die Telekom jedoch die Einstiegshürde für unlimitierte Datenflatrates – allerdings nur für MagentaEINS-Kunden. In diesem Fall wird der Haupttarif ab MagentaMobil S (eigentlich mit 30 GB) automatisch in eine unlimitierte Datenflatrate umgewandelt. Die Kosten: 39,95 Euro monatlich für den Handytarif. Bisher musste mindestens MagentaMobil L in Kombination mit einem Festnetzanschluss gebucht werden, um eine Datenflatrate zu erhalten. Wer jedoch keine Datenflatrate benötigt, zahlt nun möglicherweise mehr, da die bisherigen Rabatte wegfallen.

Zusätzlich streicht die Telekom die Happy Hour für MagentaEINS-Kunden. In den seit August vergangenen Jahres geltenden Tarifen der Telekom konnten MagentaEINS-Kunden täglich eine Stunde lang unbegrenzt das mobile Internet nutzen. Wer zudem MagentaTV nutzte, konnte den 60-Minuten-Slot sogar zweimal täglich aktivieren, um beispielsweise Downloads oder Livestreams im Rahmen einer Kurzzeit-Flatrate zu nutzen. Diese Möglichkeit dürfte jedoch für viele Kunden zu umständlich gewesen sein. Mit der unkomplizierten Buchung einer unlimitierten Datenflatrate ist diese Option nun überflüssig geworden.

MagentaMobil XS MagentaMobil S MagentaMobil M MagentaMobil L MagentaMobil XL Allnet- und SMS-Flat in alle deutschen Netze inklusive monatliches Inklusivvolumen (LTE & 5G) 20 GB 30 GB 50 GB 100 GB unlimitiert Multi-SIMs nicht inklusive 1 Multi-SIM 2 Multi-SIMs Flatrate für Gespräche von Deutschland in die Länder der EU + Schweiz, Großbritannien und Türkei nicht inklusive inklusive 5 GB Daten-Roaming in den Ländergruppen 2 und 3 nicht inklusive inklusive Grundgebühr pro Monat 29,95 Euro 39,95 Euro 49,95 Euro 59,95 Euro 84,95 Euro

Was bleibt von MagentaEINS der Telekom?

Die meisten Vorteile des Kundenbindungsprogramms sind im Laufe der Jahre wieder verschwunden. Nun auch der Rabatt auf den Handytarif. Damit gibt es im Wesentlichen nur noch zwei Vorteile: DSL-Kunden bekommen eine Flatrate für Telefonate vom Festnetz zum Handy kostenlos. Und ab Magenta Mobil S gibt es eine unlimitierte Flatrate für LTE und 5G. Insbesondere letzteres ist ein echter Vorteil für alle, die ihr Handy intensiv nutzen wollen.