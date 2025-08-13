Amazon lockt heute (13.08.) mit Rabatten auf beliebte Technik-Produkte

Heute gibt’s bei Amazon gleich ein ganzes Technik-Paket zum Sparpreis: Mit dabei ist das Google Pixel Tablet, die dazu passende Pixel Smartwatch und weitere Angebote, bei denen sich Zuschlagen richtig lohnt. Lass dir die Deals vom Mittwoch (13.08.) nicht entgehen!

Die besten Amazon-Deals am Mittwoch

Die Google Pixel Watch 3 bekommst du bei Amazon gerade mit einem Rabatt von 31 Prozent. Statt 449 Euro zahlst du jetzt 309 Euro. Die Watch eignet sich super zum Tracken deiner Workouts und bietet dir außerdem ein KI-gestütztes Coaching an. Der Akku hält je nach Modus bis zu 36 Stunden. Hier geht’s zum Angebot.

Ein höhenverstellbarer Schreibtisch kann im Homeoffice ein echter Game-Changer sein. Dieses Modell von Songmics verfügt über eine Memoryfunktion für vier Höhen, sodass du die passende Höhe direkt per Knopfdruck einstellen kannst. Er ist zwischen 72 und 120 Zentimetern in der Höhe verstellbar. Statt 139,99 Euro zahlst du jetzt 99,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Die soundcore von Anker x20 Kopfhörer eignen sich super zum Sport machen. Sie kommen mit einem ausziehbaren Ohrhaken, was für einen stabilen Halt sorgt. Gleichzeitig verfügen sie über Geräuschunterdrückung und einen tiefen Bass. Sie sind nach IP68 wasserdicht, schweiß resistent und staubdicht. Statt 122,13 Euro kosten sie jetzt 74 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Und wer ein High-End-Tablet sucht, kann sich jetzt auf das Google Pixel Tablet mit einem Rabatt von 36 Prozent freuen. Das Tablet hat einen Speicherplatz von 256 Gigabyte und ein elf Zoll Display. Der Akku reicht für bis zu zwölf Stunden Videostreaming. Statt 619 Euro zahlst du jetzt bei Amazon 399 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

