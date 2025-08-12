Versteckte Angebote: MediaMarkt drückt E-Bike-Preise massiv

Ohne Werbung oder sonstige Hinweise hat MediaMarkt jetzt einige E-Bikes teils massiv im Preis gesenkt. Echte Geheimtipps also! Wir haben für dich die Highlight-Angebote rausgesucht. Mit dabei: City-Bikes E-Mountainbikes mit bis zu 50 Prozent Rabatt.
E-Bikes bei MediaMarkt
Wenn du den restlichen Sommer auf einem E-Bike genießen möchtest, haben wir jetzt ein paar spannende Angebote für dich gefunden. Bei MediaMarkt warten nämlich nagelneue Bikes mit Rabatten von bis zu 50 Prozent. Von Mountainbike bis Stadtgefährt, wir haben uns durch die Modelle geklickt und liefern dir nun unsere Auswahl.

Für den nächsten Stadtbummel: Das Allegro City Plus E-Bike

Den Anfang unserer Liste macht ein Rad, das dich bequem auf die Arbeit und zum Einkaufen bringt. Das Allegro City Plus Bike hat einen tiefen Einstieg, wodurch es auch im Stadtverkehr, wenn du oft stehen bleiben musst, bequem zu fahren ist. Für Fahrkomfort sorgt die sieben Gang Schaltung und der Bosch Active Line Motor, der sich im Tretlager befindet. Insgesamt schafft das Rad circa 80 Kilometer, bevor du es wieder aufladen musst. Statt des UVP von 2.799 Euro zahlst du für das Bike jetzt nur noch rund 1.699 Euro. Es kommen zwar noch Versandkosten von 39,99 Euro obendrauf, dennoch sparst du dir hier einiges.

Das ALLEGRO City Plus ACL°02 Citybike
Das ALLEGRO City Plus ACL°02 Citybike

Über Stock und Stein mit dem Fischer Montis 7.0I

Wer gerne etwas sportlicher unterwegs ist, ist mit dem E-Mountainbike von Fischer gut beraten. Dank eines satten Rabatts von 50 Prozent kostet es dich jetzt nur noch 1.549 Euro statt 3.099 Euro. Praktischerweise gibt es das Rad in unterschiedlichen Rahmengrößen, sodass du das für dich passende Modell wählen kannst. Aber Achtung: Der Preis gilt nur für die Variante mit einer Rahmengröße von 43 Zentimetern, für die größeren Modelle zahlst du mehr. MediaMarkt kennzeichnet das Fischer-Bike übrigens als Bestseller.

Das Rad bringt dich bis zu 150 Kilometer weit, unterstützt wirst du von einem Brose Drive Motor. Insgesamt zwölf Gänge stehen dir hier zur Verfügung, perfekt also für Steigungen auf Waldwegen sowie auch entspannte Fahrten auf dem Radweg. Die Federgabel sorgt dabei für Fahrkomfort, selbst wenn du mal über eine Wurzel fährst. Alle Daten wie die Geschwindigkeit oder die zurückgelegte Strecke kannst du entweder während der Fahrt auf dem integrierten Display ablesen, oder du analysierst sie nach der Tour in der Fischer-E-Connect App.

FISCHER Montis 7.0I Mountainbike
FISCHER Montis 7.0I Mountainbike

Noch mehr E-Bikes, die sich lohnen können

Bei MediaMarkt gibt es noch mehr Bikes, die für dich interessant sein könnten. Wer wenig Platz hat und oft mit der Bahn pendelt, macht mit dem Grundig E-Faltrad für 849 Euro einen guten Fang. Es hat eine Reichweite von immerhin 50 Kilometern und ist innerhalb von vier Stunden wieder vollständig aufgeladen. Auch spannend ist hingegen das Prophete Graveler 21.ESM Mountainbike. Es ist jetzt 30 Prozent günstiger und kostet dich 1.049 Euro. Mit der olivgrünen Lackierung sieht es ziemlich stylish aus.

