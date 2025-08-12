Darum ist dieser iPhone-Deal von MediaMarkt besser als der Rest

MediaMarkt liefert zum iPhone 16e jetzt nämlich einen deutlichen besseren Tarif-Deal als die Konkurrenz im Netz. Hohe Monatskosten? Fehlanzeige. Ein Gerätepreis von weit über 100 Euro? Ebenfalls keine Spur. Warum der MediaMarkt-Deal dadurch insgesamt sogar deutlich besser ist als vergleichbare Angebote, zeigen wir dir hier.

iPhone-Bundle mit 60 GB – für nur 19,99 Euro!

Eine erste Ansage ist bereits der Monatspreis. Während dieser bei iPhone-Bundles gut und gerne mal deutlich über 30 Euro liegen kann, zahlst du bei diesem brandneuen Angebot jetzt nur 19,99 Euro im Monat. Und dafür bekommst du reichlich Datenvolumen: Ganze 60 GB stehen dir hierbei jeden Monat zur Verfügung.

Gesurft wird dabei im 5G-Netz von O2, mit bis zu 50 MBit/s – dies reicht für den Alltag rund um Social Media, YouTube und Co. locker aus. Eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS ist ebenso enthalten wie kostenloses EU-Roaming. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 24 Monate.

Darum ist der Deal besser als die anderen im Netz

Die geringe Grundgebühr ist bereits ein großer Vorteil, wirklich besonders wird der Deal aber dann erst durch die ebenfalls richtig niedrigen Einmalkosten. Für das iPhone 16e zahlst du bei dem Tarif-Angebot nämlich nur einmalig 79 Euro, zuzüglich 5,95 Euro für den Versand. Als Anschlussgebühr kommen zwar noch 39,99 Euro hinzu, genial ist das Schnäppchen aber trotzdem. Das zeigt vor allem ein Blick auf die Konkurrenz im Netz.

Wir haben zum Vergleich (siehe oben) alle iPhone 16e-Bundles mit mindestens 50 GB im 5G-Netz von O2 genommen. Das Ergebnis: Es gibt zwar durchaus andere Anbieter, die mit monatlichen Kosten von nur 19,99 Euro punkten können. Hier zahlst du für das iPhone 16e dann aber einmalig deutlich über 300 Euro! MediaMarkt liefert dadurch unserer Einschätzung nach den deutlich besseren Deal. Ebenfalls praktisch: MediaMarkt packt als kostenloses Extra direkt auch noch einen Apple USB-C Power Adapter 20W mit ins Paket.

iPhone 16e – Eine gute und hier auch günstige Wahl für Apple-Fans

Bei dem iPhone 16e handelt es sich um Apples neuestes Smartphone-Modell und gleichzeitig die kostengünstigste Variante der aktuellen Generation. Mit einem UVP von 699 Euro ist das Handy Apple-typisch aber trotzdem kein Schnäppchen – außer du greifst bei Deals wie dem aktuellen MediaMarkt-Bundle zu.

Technisch muss man beim 16e durchaus ein paar Abstriche im Vergleich zum normalen iPhone 16 machen. So fehlt hier etwa MagSafe komplett, was uns im Test enttäuschte. Dafür konnte das Apple-Handy in zahlreichen anderen Bereichen exzellent abschneiden. So liefert der Apple A18 Chip im 16e eine herausragende Leistung samt flüssiger Nutzerfahrung, während die Akkulaufzeit sogar die des normalen iPhones schlagen konnte.

Noch mehr Infos: Apple iPhone 16e im Test

Das 6,1-Zoll-Display sorgt beim iPhone 16e zudem für eine angenehme Größe, weiß technisch dank OLED und Top-Auflösung aber dennoch zu überzeugen. Ähnlich sieht es bei der 48-MP-Kamera aus, die schicke Schnappschüsse ermöglicht. Im Vergleich zum normalen iPhone 16 musst du aber auf ein Ultraweitwinkel-Objektiv verzichten. Dafür ist Apple Intelligence mit an Bord und liefert praktische Vorteile im Alltag.

Zusammengefasst ist das iPhone 16e daher eine rundum gute Wahl für Apple-Einsteiger und alle, die möglichst günstig an die aktuelle iPhone-Generation kommen wollen. Und durch das aktuelle Tarif-Bundle sparst du dir obendrein hohe Einmalkosten und sicherst dir einen starken 5G-Vertrag günstig dazu.

