Kurz vor der Gamescom: MediaMarkt reduziert Gaming-Headsets von Top-Hersteller drastisch

Die Gamescom zählt für mich zu den absoluten Highlights des Jahres. Neben den neuesten Videospielen werden hier auch zahlreiche Innovationen vorgestellt. Doch für mich steht im Hauptfokus noch immer der Community-Gedanke. Ich kann meine Gildenmitglieder oder Freunde aus aller Welt beim Mega-Event treffen. Ansonsten ist das nur über Discord möglich und hier braucht es ein ordentliches Headset, damit ich mein Team ordentlich verstehen kann. Normalerweise kommen mir hier Hersteller wie Steelseries oder Razer in den Sinn, doch auch der Top-Hersteller JBL hat mit der Quantum-Serie interessante Modelle im Portfolio. Bei MediaMarkt bekommst du jetzt einige davon deutlich günstiger.

JBL Quantum 810: Bluetooth-Headset mit ANC

Schauen wir uns das JBL Quantum 810 also etwas genauer an. Hierbei handelt es sich um ein Bluetooth-Headset, welches über Dual-Wireless funken kann. Bedeutet, dass du eine Verbindung sowohl über 2,4 GHz als auch Bluetooth 5.2 herstellen kannst. Den benötigten USB-Dongle liefert dir der Hersteller direkt mit. Für einen wuchtigen Sound sorgen zwei 50-mm-Treiber, die zudem HiRes-zertifiziert sind. Bedeutet, dass die Audio-Dateien durch eine höhere Bit-Tiefe eine noch bessere Klangqualität liefern. Über Spatial Audio und die JBL Quantum Sound Signature soll zudem ein immersives Erlebnis erzeugt werden, wodurch du beispielsweise die Schritte deiner Gegner besser wahrnehmen kannst.

Das JBL Quantum 810 bietet ein Boom-Mikrofon, das sich beim Hochklappen stummschaltet.

Solltest du keine Lust auf eine kabellose Verbindung haben, ist zudem ein 3,5-mm-Klinkeneingang integriert. Die beiden Ohrmuscheln sind durch Memory Foam gepolstert und über einen Kopfbügel miteinander verbunden. Letzterer ist ebenfalls gepolstert und mit einem strapazierfähigen Stoff überzogen. Dadurch soll das Headset selbst bei längeren Zock-Sessions noch gemütlich sitzen. Praktisch: Das Boom-Mikrofon lässt sich hochklappen, was es auch gleichzeitig stumm schaltet. Der Akku liefert laut JBL eine Mindestlaufzeit von 30 Stunden – ziemlich ordentlich.

Starkes Gaming-Headset zum kleinen Preis?

Bei MediaMarkt zahlst du gerade noch 129 Euro für das JBL Quantum 810. Das entspricht einer Ersparnis von 35 Prozent gegenüber dem UVP, der bei 199,99 Euro liegt. Im Netz liegt das nächstbeste Angebot derzeit bei 140,99 Euro und auch sonst gab es das Gaming-Headset nie günstiger. Das Gamescom-Angebot von MediaMarkt lohnt sich preislich also in jedem Fall.

Vergleichen wir das JBL-Headset mit der Konkurrenz, stellen wir schnell fest, dass der Hersteller definitiv mithalten kann. So setzt Razer verstärkt auf einen basslastigen Sound und verlangt häufig 130 Euro und mehr für seine hochwertigen Headsets wie das Razer BlackShark V2 Pro. Steelseries ist mit dem Arctis Nova Pro sogar noch etwas teurer und punktet mit einer sehr guten Klangneutralität. Das JBL Quantum 810 ist nicht nur günstiger, sondern liefert auch noch ein tolles Gesamtpaket, das sich zwischen den beiden bekannten Marken befindet.

Weitere Gaming-Headsets im Angebot

Wie bereits erwähnt, sind noch weitere Modelle des Herstellers reduziert erhältlich. Hierzu zählt etwa das Einsteiger-Headset JBL Quantum 100M2, welches du gerade für nur 33 Euro ergattern kannst. Wir haben dir die aktuellen JBL-Angebote von MediaMarkt nachfolgend noch einmal aufgelistet:

