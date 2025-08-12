Lidl startet Akku-Werkzeug Ausverkauf: Warum dieses Set für 40 Euro allem die Show stiehlt

Lasst uns gar nicht viel Zeit verlieren, denn der neue Werkzeug-Ausverkauf von Lidl hat wirklich unfassbar viel zu bieten. Mit dabei sind zahlreiche Akku-Geräte, vom Schlagbohrschrauber bis hin zur Pendelhubstichsäge. Selbst ein Parkside-Akkustaubsauger für 19,99 Euro hat sich in die Liste geschlichen.

Darum sticht dieser Akku-Bohrer hervor

Wir haben es ja bereits angekündigt: Unter all den neuen Werkzeug-Angeboten von Lidl gibt es für uns einen eindeutigen Favoriten – und genau mit dem starten wir jetzt auch. Die Rede ist dabei von diesem Parkside 20 V 3in1 Akku-Schlagbohrschrauber für lediglich 39,99 Euro. Mit Blick auf den niedrigen Preis sofort besonders: Den passenden 20-V-Akku (2 Ah) sowie ein Ladegerät bekommst du direkt mitgeliefert.

Doch auch darüber hinaus hat das Werkzeug einige Überraschungen zu bieten. Optisch sieht das Gerät nämlich wie ein herkömmlicher Akku-Bohrer aus. Dank der 3-in-1-Funktionalität kannst du hiermit aber nicht nur Bohren, sondern ebenso Schrauben und Schlagbohren.

Mit dem Akku-Schlagbohrschrauber kommst du natürlich auch in Mauerwerk

Vom einfachen Schraubenlösen, über den Aufbau eines neuen Regals bis hin zu echten Bohr-Arbeiten in der Wand mit ordentlich Power ist hiermit also alles möglich. Dafür verantwortlich ist unter anderem das Drehmoment von maximal 45 Nm sowie die Schlagzahl 26.400/min. Laut Lidl schaffst du somit einen maximalen Bohrdurchmesser von 35 mm in Holz bzw. 13 mm in Metall und Mauerwerk. Hinzu kommen dann noch Vorteile wie der Rechts-/Linkslauf, die typische SoftGrip-Ausstattung und das Schnellspann-Bohrfutter aus Metall.

Geliefert wird das Ganze zudem im praktischen Aufbewahrungskoffer – und das schon für günstige 39,99 Euro. Hier sind neben dem Werkzeug, dem Akku und dem Ladegerät obendrein noch zwei Bits sowie ein Zusatzhandgriff inklusive. Passende Bohrer muss man jedoch extra kaufen (gibt’s bei Lidl für 6,99 Euro). Beachtlich ist der Preis dennoch, denn wer im Netz nach Akku-Schlagbohrschraubern von Marken wie Makita oder Bosch sucht, zahlt deutlich mehr.

Weiteres Akku-Werkzeug zu Sonderpreisen

Neben dem Schlagbohrschrauber verpasst Lidl aber auch noch anderem Akku-Werkzeug ordentliche Rabatte und niedrige Preise. Im Anschluss findest du daher eine Liste mit weiteren Deal-Empfehlungen aus dem Hause Parkside. Hier ist auch der Akkuhandstaubsauger mit dabei, der zwar kein Werkzeug ist, aufgrund eines aktuellen Preisschilds von lediglich 19,99 Euro wollten wir ihn aber trotzdem nicht unerwähnt lassen. Wichtig ist außerdem: Bei den nachfolgenden Produkten sind Akkus leider nie inklusive. Hier findest du aber bei Lidl direkt die passenden Akkus und Ladegeräte von Parkside (nach unten scrollen).