Grill, Baby, Grill: Wie du diesen 3-Brenner-Gasgrill jetzt schon für unter 500 Euro bekommst

4 Minuten
Auch wenn der Sommer zuletzt eine ordentliche Pause hatte – fürs Grillen gibt's hierzulande eigentlich kein falsches Wetter. Wenn's nur am geeigneten Grill fehlt, haben wir hier einen starken Summer Sale aufgetan.
Eine Person dreht Grillgut auf dem Rost eines aufgeklappten Gasgrills
Gasgrill-Sale bei Markenhersteller: BURNHARD Premium-Grills zu BestpreisenBildquelle: BURNHARD
Eigentlich ist die Bezeichnung „Grill“ hier fast schon zu verniedlichend. Bei diesen gasbetriebenen Hauben-Trümmern handelt es sich fast schon um vielseitige Outdoor-Küchen. Die Rede ist von den Modellen „FRED“ und „EARL“ des Herstellers BURNHARD.

Burnhard konzipiert Gasgrills mit Mehrbrenner-System für verschiedene Garzonen. Links und rechts vom Grill ist genügend Arbeits- und Lagerfläche. Die Gasflasche kann bequem im Schrank unterm Grill verstaut werden. Für die Grillplatte gibt es im Zubehör-Shop noch diverse Einsätze, wie eine „Plancha“-Grillplatte oder auch Pizzaofen-Aufsätze, die den Grills noch mehr Vielseitigkeit verleihen.

Burnhard: Diesen 3-Brenner-Grill gibt’s so schon für unter 500 Euro

Der Hersteller setzt auf Edelstahl-Fabrikate und legt den Fokus auf Robustheit und simple Funktionalität seiner Grill-Stationen. Der kompakte Grill FRED Basic mit drei Gasbrennern ist im aktuell laufenden Summer Sale ein ziemlicher Tipp. Der Grill spiegelt die Einsteiger-Serie wider, hat den Vorteil, dass die Seitentische einklappbar sind, was den Grill äußerst platzsparend macht. Dennoch ist der „FRED Basic“ für Grill-Events mit bis zu 10 hungrigen Mägen ausgelegt.

Maße des eingeklappten Burnhard FRED Gasgrills in Edelstahl
Nur knapp 80 cm breit: So sieht der Burnhard FRED Basic mit eingeklappten Seitentischen aus.

Konfigurierst du dir den FRED als Basic-Variante in Edelstahl und Standard-Grillrost, kostet er regulär 549 Euro. Im Warenkorb (Schritt „Zur Kasse“) kannst du dann den Gutscheincode „SOMMER20“ eingeben, der 20 Prozent Rabatt erwirkt. Endgültiger Preis für den Gasgrill mit drei Brennern und seitlich klappbaren Tischen: 439,20 Euro. Per Standardversand wird dir der Grill sogar noch gratis geliefert.

Der Code funktioniert auch für weitere Variationen des Grills und seiner Modellbrüder (wählst du Deluxe statt Basic sind etwa Schneidebretter, Seitenkochfelder oder Food-Container mit dabei). Außerdem auf Campinggrills, Pizzaöfen und mehr. Im aktuellen Sommer Sale von BURNHARD gibt’s nämlich auf fast alle Grills 20 Prozent Rabatt.

Warenkorb im Burnhard Online-Shop mit großem Gutschein-Rabatt
So landet der Gasgrill bei deutlich unter 500 Euro

Earl: Premium-Serie mit Style-Versprechen

Auf die Namen EARL und Big EARL hören die Spitzenklasse-Gasgrills des Herstellers.

Insbesondere der „Big EARL“ mit seinen vier Brennern und bis zu runden 1,52 Metern Breite (inkl. Seitenablagen) ist dabei wirklich massiv. Er nimmt Grillgut für bis zu 15 Leute auf den Rost und hat sogar noch einen speziellen Infrarot-Keramik-Seitenbrenner auf der Außenplatte, auf denen du Temperaturen von bis zu 900 °C erreichst: Etwa zum „Branding“ von Steaks.

Zur besseren Organisation sind hier standardmäßig Schubladen im Korpus, in denen du Zubehör oder temporär auch noch zu grillendes Fleisch und Gemüse geschützt lagern kannst.

Inklusive sind hier unter anderem noch eine Smoker-Box – neben der Abdeckhaube, die jedoch bei allen BURNHARD-Gasgrills zum Standard gehört.

Der EARL und insbesondere der Big EARL sind Grills für echte Liebhaber und Hobby-Enthusiasten.

Der BURNHARD EARL Gasgrill in Schwarz mit angezeigten Maßen.
So sieht der BURNHARD Big EARL in der Black Edition aus.

Für die großen Grills, musst du entsprechend etwas tiefer in die Tasche greifen. Für 1.600 Euro gibt’s den Big EARL (sowohl in klassischer Edelstahl-Optik als auch als „Black Edition“). Mit dem Code „SOMMER20“ ziehst du hier dann noch über 300 Euro ab und landest bei 1.279,20 Euro.

Der normale EARL (3 Brenner, mit ausgeklappten Tischen ~1,36 breit) und ebenfalls mit Smoker Box und Infrarot-Keramik-Brenner für 900 °C heißes scharfes Anbraten ist noch eine Spur günstiger. Aus den 1.299 Euro Standardpreis machst du im Sommer Sale jetzt knapp 1.040 Euro.

Preisvergleich zwecklos

BURNHARD-Grills werden auch im ausgewählten Fachhandel verkauft. Das spricht einmal für sie in Sachen Qualität. Preislich macht es aber gerade keinen Sinn, woanders zu kaufen. Durch den Sommer Sale trifft der eigene Online-Shop durch die Bank Bestpreise.

Auch wenn der Hersteller selbst auf den Online-Marktplätzen wie Otto oder Amazon aktiv ist – die Gutschein-Codes unterbieten die Preise, die dort aufgerufen werden, teils deutlich.

Das Beispiel des BURNHARD FRED zeigt: Durch den Gutschein und den Sprung auf 439,20 Euro ist der Gasgrill jetzt sogar so günstig wie zuletzt rund um den Black Friday 2024!

Der Sommer Sale läuft übrigens noch bis Ende August. Durch die Robustheit sind Grills wie diese aber auch echte Tipps für Wintergriller – die falsche Zeit gibt’s hier also nicht.

AMAZON
Heute kannst du kräftig sparen: Amazon-Deals am Dienstag (12.08.)
Deals vom Dienstag
Heute (12.08.) locken bei Amazon wieder satte Rabatte – von cleveren Gadgets bis zu Technik-Highlights. Wer schnell zugreift, kann sich starke Preisnachlässe sichern und dabei deutlich weniger zahlen als üblich.

