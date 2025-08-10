Rabatte ohne Ende bei Lidl: Schnäppchen schon vor dem offiziellen Aktionsstart sichern

Ab dem 14. August startet der Discounter den Sommer-Sale und damit sinken die Preise für Werkzeuge, Gartenmöbel und vieles mehr. Doch warum auf die warten? Einige Angebote sind bereits online und bis zum 14. August mit Pech sogar schon wieder ausverkauft. Wir haben uns durch die Deals des Lidl-Onlineshops gewühlt und liefern dir unsere Highlights der kommenden Aktion.

So günstig wird’s beim Lidl Sommer-Sale

Schon jetzt lockt Lidl mit satten Preisnachlässen auf zahlreiche Parkside-Werkzeuge. Zwar ist ein beliebtes Modell – das Parkside Akku-Kombigerät – online bereits vergriffen, doch mit etwas Glück findest du es noch in deiner Filiale vor Ort zum Sparpreis. In wenigen Tagen startet der große Sommer-Ausverkauf, bei dem Garten- und Terrassenmöbel, Werkzeuge und sogar ein 4-Personen-Zelt drastisch reduziert angeboten werden. Während der Aktion erwarten dich teils Preisnachlässe von über 50 Prozent – und einige der Online-Schnäppchen sind bereits jetzt verfügbar.

Eines dieser Highlights ist die Pendelhubstichsäge PSTK 800 D3 für gerade einmal 19,99 Euro. Mit 800 Watt Leistung und einem einstellbaren Pendelhub eignet sich das Gerät ideal für Arbeiten in Holz, Aluminium und Metall. Ebenfalls reduziert ist der Druckluft-Schlagbohrschrauber PDSS310, den du momentan für 24,99 statt 39,99 Euro bekommst. Er wird mit einem passenden Satz Steckschlüssel geliefert – perfekt zum Lösen von Radmuttern – und bietet einen Arbeitsdruck von 6,3 bar.

Bei all diesen Angeboten darfst du zwar keine Profi-Markenqualität wie bei Bosch oder Makita erwarten, doch gerade für Hobby-Handwerker sind die Parkside-Geräte eine günstige und solide Alternative.

Auch abseits von Werkzeug wartet ein echter Blickfang im Sommer-Sale. Teil der Aktion ist der Gasgrill „Convective 310 B“ für 299 Euro (UVP: 369 Euro). Mit drei leistungsstarken Brennern, integriertem Thermometer und praktischem Wärmehalterost bist du bestens für die nächste BBQ-Session gerüstet.

Noch mehr starke Deals

Falls du bisher nicht überzeugt bist, haben wir dir jetzt noch eine Liste mit weiteren Lidl-Schnäppchen zusammengestellt. Bei Interesse klick dich gerne mal durch die Angebote.

