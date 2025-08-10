Rabatte ohne Ende bei Lidl: Schnäppchen schon vor dem offiziellen Aktionsstart sichern

Profilbild von Dustin Porth Dustin Porth
3 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Bei Lidl purzeln die Preise – und das schon, bevor der Summer-Sale eigentlich startet! Neben stark reduzierten Werkzeugen findest du Gartenmöbel-Deals, praktische Gadgets und sogar Grill-Schnäppchen. Wer clever ist, schnappt sich die Highlights, bevor sie weg sind.
Lidl Logo an einer Filiale
Rabatte ohne Ende bei Lidl: Schnäppchen schon vor dem offiziellen Aktionsstart sichernBildquelle: Ytje Veenstra / ShutterStock.com
  • Teilen

Ab dem 14. August startet der Discounter den Sommer-Sale und damit sinken die Preise für Werkzeuge, Gartenmöbel und vieles mehr. Doch warum auf die warten? Einige Angebote sind bereits online und bis zum 14. August mit Pech sogar schon wieder ausverkauft. Wir haben uns durch die Deals des Lidl-Onlineshops gewühlt und liefern dir unsere Highlights der kommenden Aktion.

So günstig wird’s beim Lidl Sommer-Sale

Schon jetzt lockt Lidl mit satten Preisnachlässen auf zahlreiche Parkside-Werkzeuge. Zwar ist ein beliebtes Modell – das Parkside Akku-Kombigerät – online bereits vergriffen, doch mit etwas Glück findest du es noch in deiner Filiale vor Ort zum Sparpreis. In wenigen Tagen startet der große Sommer-Ausverkauf, bei dem Garten- und Terrassenmöbel, Werkzeuge und sogar ein 4-Personen-Zelt drastisch reduziert angeboten werden. Während der Aktion erwarten dich teils Preisnachlässe von über 50 Prozent – und einige der Online-Schnäppchen sind bereits jetzt verfügbar.

Eines dieser Highlights ist die Pendelhubstichsäge PSTK 800 D3 für gerade einmal 19,99 Euro. Mit 800 Watt Leistung und einem einstellbaren Pendelhub eignet sich das Gerät ideal für Arbeiten in Holz, Aluminium und Metall. Ebenfalls reduziert ist der Druckluft-Schlagbohrschrauber PDSS310, den du momentan für 24,99 statt 39,99 Euro bekommst. Er wird mit einem passenden Satz Steckschlüssel geliefert – perfekt zum Lösen von Radmuttern – und bietet einen Arbeitsdruck von 6,3 bar.
Bei all diesen Angeboten darfst du zwar keine Profi-Markenqualität wie bei Bosch oder Makita erwarten, doch gerade für Hobby-Handwerker sind die Parkside-Geräte eine günstige und solide Alternative. 

Auch abseits von Werkzeug wartet ein echter Blickfang im Sommer-Sale. Teil der Aktion ist der Gasgrill „Convective 310 B“ für 299 Euro (UVP: 369 Euro). Mit drei leistungsstarken Brennern, integriertem Thermometer und praktischem Wärmehalterost bist du bestens für die nächste BBQ-Session gerüstet.

Noch mehr starke Deals

Falls du bisher nicht überzeugt bist, haben wir dir jetzt noch eine Liste mit weiteren Lidl-Schnäppchen zusammengestellt. Bei Interesse klick dich gerne mal durch die Angebote.

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren!

Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Balkonkraftwerk bei Lidl
Lidl
Lidl haut Solar-Deal raus: Balkonkraftwerk mit Premium-Speicher zum Knallerpreis
Telekom-Logo in Düsseldorf.
Deutsche Telekom
40 GB im Telekom-Netz für 14,99 Euro - dieses Samsung-Gerät gibt's geschenkt dazu!
Nahaufnahme: Eine Hand steckt in einer Hosentasche, am Handgelenk ist eine Smartwatch angelegt. Einblendungen weisen auf
Smartwatch
Wer hat drauf gewartet? Die Google Pixel Watch 2 ist gerade im MediaMarkt August-Sale
Smart Garden
Jetzt 30 Prozent günstiger: Gartenprofis schwören auf diese Marke
Smart Garden
Keine Sorgen im Urlaub: Smarte Kameras und mehr zum Ramschpreis
PC, Notebook und Laptop
Mini-PC statt Laptop: Voll ausgestattet, jetzt 200 € günstiger – passt trotzdem in jeden Rucksack
Lidl
Bei Lidl jetzt für 10 Euro: So einen Würfel braucht jeder!
Strom und Energie
Nach Aldi-Aus: Hier gibt's weiter Balkonkraftwerke zu Discounterpreisen
Photovoltaik
Dieses Balkonkraftwerk-Set hat einen entscheidenden Vorteil, den viele übersehen