Jetzt 30 Prozent günstiger: Gartenprofis schwören auf diese Marke

Der Sommer kommt zurück und mit ihm auch die lästige Pflicht des Rasenmähens. Wenn du absolut keine Lust mehr hast, deine Feierabende oder Samstage mit Mähen zu verbringen, solltest du dringend beim Händler tink vorbeischauen. Während des Garten-Sales warten hier nämlich einige spannende Mähroboter-Schnäppchen auf dich – und im Spotlight stehen zwei starke Husqvarna-Modelle. Alles, was du wissen musst, liest du hier.

Mähroboter von Husqvarna: Diese beiden Angebote musst du sehen

Einen besonders heftigen Preissturz legt der Husqvarna Automower 305E NERA hin. Statt 1.978 Euro zahlst du für den Roboter inklusive Garage jetzt 1.379 Euro. Damit sparst du dir satte 30 Prozent vom UVP. Zum Vergleich: Beim Hersteller selbst müsstest du 1.699 Euro für den Mähroboter ohne Garage zahlen – wodurch das tink-Angebot also eine richtig gute Wahl ist.

Der Roboter eignet sich optimal für kleine bis mittelgroße Gärten mit einer Fläche von bis zu 600 Quadratmetern. Er hat eine maximale Laufzeit von bis zu 15 Stunden. Du kannst ihn entweder klassisch mit einem Begrenzungskabel oder kabellos mit einem separat erhältlichen EPOS-Plugin (für 449 Euro bei tink) verwenden. Für saubere Ergebnisse lässt sich die Schnitthöhe flexibel zwischen 20 und 55 Millimetern einstellen, die Rasenkanten werden dank EdgeCut bündig geschnitten. Per App oder Sprachbefehl kannst du den Roboter losschicken, was besonders dann praktisch ist, wenn du im Urlaub und länger nicht zu Hause bist. Bei schlechtem Wetter oder nach getaner Arbeit verschwindet der Mähroboter in der passenden Garage, die ihn effektiv vor Witterungseinflüssen schützt.

Ein weiteres Husqvarna-Schnäppchen bekommst du bereits für 999 Euro inklusive Garage bei tink. Der UVP des Automowers 305 ist von 1.199 Euro um 16 Prozent geschrumpft. Auch dieser Mähroboter eignet sich für Gärten mit einer Fläche von bis zu 600 Quadratmetern. Allerdings kommt er mit weniger Features daher. So musst du für den kleineren Preis beispielsweise auch auf die drahtlose Navigation oder Edge Cut verzichten. Ansonsten muss sich dieser Roboter aber keinesfalls vor anderen Geräten verstecken. Laut Hersteller soll er Steigungen von bis zu 40 Prozent meistern. Bei diesem Modell lässt sich ebenfalls die Schnitthöhe händisch anpassen.

Noch mehr Schnäppchen bei tink

Natürlich warten nicht nur diese Husqvarna-Mähroboter bei tink. Wir haben noch einige andere Angebote entdeckt, die als Alternativen in Frage kommen könnten.

Weitere Produkte, die während des Garten-Sales unter dem Schnäppchen-Hammer gelandet sind, findest du hier.

