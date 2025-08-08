Wer sich ein hochwertiges Balkonkraftwerk kauft, muss in der Regel erst mal einen ordentlichen Betrag investieren. Soll es dann noch ein Speicher dazu sein, steigen die Kosten nochmal rapide. Über unseren Exklusiv-Deal bei Kleines Kraftwerk sparst du jetzt aber bei genau solch einem Premium-Set satte 800 Euro. Und das ist nicht mal der einzige Vorteil.

Starke Solarmodule mit Anker Solix Solarbank 3 E2700 Pro kombiniert

Durch die bifazialen Solarmodule im Balkonkraftwerk-Bundle kann das Set Licht, das von beiden Seiten auf deine Solarmodule fällt, in Strom umwandeln. Die Leistung der Solarmodule von 2.000 Wattpeak kann durch diesen Effekt bis zu 2.500 Wattpeak betragen. Allein dieser Vorteil in deiner Stromproduktion, sowie die 2.688 Wattstunden Speicherkapazität der Anker Solix Solarbank, gestalten dieses Komplettset in meinen Augen zu einem attraktiven Schnäppchen. Der Stromspeicher ist dabei um bis zu fünf Einheiten erweiterbar, sodass maximal 16,12 kWh Speicherkapazität möglich wären. Seine Lebensdauer liegt dank integrierter LiFePO4-Batteriezellen bei 15 Jahren und über 6.000 Ladezyklen. Der Hersteller liefert dir zudem eine 10-Jahres-Garantie inklusive.

Dank vier MPPT sowie maximal 3.600 Watt PV-Eingang kannst du deine Solarstromproduktion mit diesem Stromspeicher sogar noch erhöhen. Insgesamt könntest du bis zu acht Solarmodule an der Anker Solix Solarbank anschließen. Solltest du nach dem Kauf feststellen, dass Bedarf an weiteren Solarmodulen besteht, kannst du nicht nur deine Speicherkapazität, sondern auch deine Modulmenge problemlos aufstocken. Ein riesiger Pluspunkt! In dieser Hinsicht hebt sich die Solarbank 3 Pro ebenso von ihrem Vorgänger, der Solarbank 2 Pro, ab, in dem sie 1,5-mal mehr Solareingangsleistung bietet. Dadurch ist das Modell wesentlich attraktiver, denn du musst dich nicht heute schon auf die finale Größe deiner Stromproduktion festlegen.

Ein weiterer großer Vorteil bei Kleines Kraftwerk ist zudem die Möglichkeit, eine passende Halterung direkt dazuzubestellen. Egal, ob Flachdach, Wandhalterung, Gitterbalkon und mehr: Für 199 Euro Aufpreis bekommst du die ideale Halterung, Made in Germany, direkt mitgeliefert. In Kombination mit der Möglichkeit, das Set künftig nachzurüsten, liefert das Set somit gleich zwei oftmals unterschätzte Vorteile. Und den 800-Euro-Rabatt sollte man natürlich ebenfalls nicht außer Acht lassen.

Ein Balkonkraftwerk-Set für die Zukunft zum Sparpreis

Das Bundle von Kleines Kraftwerk ist ein Schnäppchen für alle, die heute bereits alle Möglichkeiten eines Balkonkraftwerks ausschöpfen wollen und sich die Tür für Erweiterungen jedoch offenhalten möchten. Ein weiterer Pluspunkt meines Erachtens ist, dass die Solarbank 3 Pro ebenfalls mit den 1,6 kWh Erweiterungsakkus der Vorgängergeneration kompatibel ist. Du hast somit mehr Auswahlmöglichkeiten, wie viel Geld du in die Erweiterung deiner Speicherkapazität investieren möchtest. Und auch die Extras wie ein kostenloser Smart Meter runden das starke Angebot ab.

