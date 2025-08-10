Wer hat drauf gewartet? Die Google Pixel Watch 2 ist gerade im MediaMarkt August-Sale

Profilbild von Michael Stupp Michael Stupp
3 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Smartwatches werden immer beliebter. Allerdings gibt es hier zwei Lager. Die einen wollen eine Uhr, die universell ist und auf eigene Bedienoberflächen setzt – etwa von Garmin oder Amazfit. Und dann gibt's noch die Watches der Handy-Hersteller für die optimale Symbiose.
Nahaufnahme: Eine Hand steckt in einer Hosentasche, am Handgelenk ist eine Smartwatch angelegt. Einblendungen weisen auf
Pixel Watch 2: Starker Preisverfall sorgt für Super-AngebotBildquelle: inside digital
  • Teilen

Und genau da steigen wir ein. Denn die optimale Watch zu einigen der beliebtesten Smartphones auf dem Markt, ist gerade stark reduziert im Angebot. Die Rede ist nicht von der Apple Watch und auch Samsungs Galaxy Watch lassen wir hier gerade mal außen vor.

Google Pixel Watch 2: So stark fällt der Preis

Nein, es ist die Uhr, die sich ins Pixel-Ökosystem von Google einigelt, wie keine Zweite. Die Pixel Watch 2 bringt dir dein Google Pixel Smartphone quasi aufs Handgelenk. Klar, theoretisch ist sie auch mit anderen Smartphones kompatibel – aber mit einem Pixel-Handy (etwa dem Pixel 9, aber auch älteren Modellen) klappt’s am besten.

Der Preisfall ist beachtlich. Derzeit gibt es die Uhr im August-Sale von MediaMarkt nämlich zum derzeitigen Tiefpreis von 149 Euro. Der Rabatt für die einst 279 Euro teure WiFi-Only-Variante der Uhr beträgt also stolze 46 Prozent. Verfügbar ist die Uhr zu dem Preis allerdings nur noch in Blau.

Die LTE-Variante ist 20 Euro teurer. Der Aufpreis lohnt sich bedingt. Da Uhr und Handy ohnehin meist in gegenseitiger Reichweite sind, sind die Vorteile – außer für Sport-Enthusiasten (reine Sport-Smartwatch-Interessenten schielen aber wohl eh in Richtung Garmin) – begrenzt. Wer aber ohnehin eine zweite eSIM in seinem Handyvertrag nutzen kann, der kann diese Option zumindest mal mitnehmen. Auch für die LTE-Version bietet MediaMarkt nämlich den aktuellen Bestpreis!

Pixel Watch 2 WiFi kaufen
Pixel Watch 2 LTE kaufen

Achtung: Angebot gilt nur noch kommende Woche – Versand gratis

Als Teil einer Angebotsaktion gilt wohl auch dieser Pixel-Watch-Deal nur noch bis zum 13. August. So lange sind die „Android Weeks“ nämlich datiert. Der Countdown läuft demnach. Wir finden – zu diesem Preis ist die Pixel Watch 2 (WiFi oder LTE) ein echtes Schnäppchen. Zuschlagen lohnt sich. On top gibt’s bei MediaMarkt keine aufgeschlagenen Versandkosten.

Foto: Smartwatch Google Pixel Watch 2Foto: Smartwatch Google Pixel Watch 2 (LTE)
GoogleGoogle
Pixel Watch 2Pixel Watch 2 (LTE)
Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband Smartwatch Smartwatch
Marktstart 10.2023 10.2023
Verfügbarkeit ja ja
UVP 399,00 € 449,00 €
Farbe
  • Gold
  • Schwarz
  • Silber
  • Gold
  • Schwarz
  • Silber
Betriebssystem Android Wear Android Wear
Kompatibilität Android Android
Gehäuseform rund rund
Displaygröße 1,2 zoll 1,2 zoll
Touchscreen
Wasser- und Staubdicht Untertauchen Untertauchen
ab 149,00 €
ab 154,99 €
Zum vollständigen Vergleich
Jetzt kaufen!

Übrigens: Wer sein Budget auf 100 Euro festgesetzt hat und vom Google-Ansatz bei smarten Begleitern am Handgelenk überzeugt ist, findet hier eine gute Alternative: Die Fitbit Charge 6, ein Fitnesstracker mit einigen Smartphone-Funktionen, ist im Rahmen der gleichen Aktion auf 99 Euro reduziert – 38 Prozent Rabatt gibt es hier.

Und was ist mit der Pixel Watch 3?

Die neuere Pixel Watch 3 ist gerade bei Amazon am günstigsten (269 Euro) – damit allerdings 120 Euro teurer als die Pixel Watch 2. Lohnt sich der Aufpreis für eine Generation mehr Entwicklung in Sensorik und Software, ein helleres Display und die Unterstützung von UWB (Ultra-Wide-Band) zur verbesserten Ortung?

Ehrlicherweise – nur für die, die genau das unbedingt brauchen. Und die haben wohl ohnehin schon eine Uhr mit diesen Charakteristika. Wer eine potente und immer noch moderne Smartwatch für sein Pixel sucht, ist mit der 2er richtig gut bedient und macht hier ein starkes Schnäppchen.

Zur deutlich preisstabileren 3er schlägt das Pendel erst aus, wenn sie sich deutlicher an die 200-Euro-Grenze annähert.

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren!

Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Telekom-Logo in Düsseldorf.
Deutsche Telekom
40 GB im Telekom-Netz für 14,99 Euro - dieses Samsung-Gerät gibt's geschenkt dazu!
Husqvarna-Mähroboter zum Einstiegspreis
Smart Garden
Jetzt 30 Prozent günstiger: Gartenprofis schwören auf diese Marke
Mann befestigt eine Überwachungskamera an einem Haus
Smart Garden
Keine Sorgen im Urlaub: Smarte Kameras und mehr zum Ramschpreis
PC, Notebook und Laptop
Mini-PC statt Laptop: Voll ausgestattet, jetzt 200 € günstiger – passt trotzdem in jeden Rucksack
Lidl
Bei Lidl jetzt für 10 Euro: So einen Würfel braucht jeder!
Heimvernetzung und Router
DSL-Router: Beste FritzBox 7690 dank Preisgarantie super günstig
Strom und Energie
Nach Aldi-Aus: Hier gibt's weiter Balkonkraftwerke zu Discounterpreisen
Photovoltaik
Dieses Balkonkraftwerk-Set hat einen entscheidenden Vorteil, den viele übersehen
Tablet
MediaMarkt: Das meistverkaufte Tablet kostet gerade nicht mal 150 Euro