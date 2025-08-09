Bei Lidl jetzt für 10 Euro: So einen Würfel braucht jeder!

Insbesondere wenn man viele Technik-Geräte hat und in einer eher älteren Wohnung lebt, gibt es in der Regel immer ein großes Problem: zu wenig Steckdosen! Klar, hier setzen die meisten einfach auf eine herkömmliche Steckerleiste und schon ist das Problem gelöst. Was hältst du aber davon, wenn man zusätzlich zu mehreren Steckplätzen auch noch direkt USB-C-Anschlüsse damit kombiniert? Denn genau das bietet dieser Steckdosenwürfel für 9,99 Euro bei Lidl. Und der ist echt genial praktisch.

Ohne Netzteil & Verenkungen das Handy aufladen

Mit dem 10-Euro-Würfel bei Lidl machst du aus nur einer Steckdose nämlich im Handumdrehen eine multifunktionale Stromquelle. So bietet das praktische Gadget neben drei herkömmlichen Steckdosen zusätzlich noch zwei USB-C-Anschlüsse. Somit wird das Netzteil überflüssig. Steck einfach dein USB-C-Ladekabel an den Steckdosenwürfel und schon kannst du jederzeit dein Handy aufladen. Laptops, Tablets und Co. lassen sich natürlich hiermit ebenso wieder mit Strom versorgen.

Ein weiterer Vorteil: Oftmals sind Steckdosen an eher schwer erreichbaren Stellen. Auch das gehört mit dem Würfel der Vergangenheit an, denn mit dem ca. 1,4 Meter langen Kabel lädst du deine Geräte deutlich komfortabler. Die Ladeleistung via USB-C beträgt dabei 30 W. Beim gleichzeitigen Laden von zwei Geräte teilt sich diese jedoch auf jeweils 15 W auf. Praktisch: Mit seinen kompakten Maßen (ca. 8 x 8 x 11 cm) ist der 10-Euro-Würfel zudem deutlich kompakter als herkömmliche Steckerleisten.

Erhältlich ist das Gadget bei Lidl aktuell für 9,99 Euro in den Farben Weiß oder Schwarz. Für den Versand fallen weitere 5,95 Euro an.

Alternativen zum Lidl-Deal: Mehr Steckplätze samt USB-A

Natürlich gibt es noch viele weitere Steckdosenwürfel-Angebote im Netz, wobei sich das Lidl-Schnäppchen mit Blick auf aktuelle Amazon-Deals preislich vorne einordnet.

Dennoch kann es Gründe geben, lieber zur einer Alternative bei Amazon zu greifen. Etwa, wenn du zusätzlich zu einem USB-C-Slot auch einen Steckplatz mit USB-A benötigst. In den Top 15 der Mehrfachsteckdosen-Bestseller bei Amazon gibt es etwa diesen Steckdosenwürfel für 13,99 Euro. Dieser verfügt – neben 3 herkömmlichen Steckdosen – zwar nur über nur einen USB-C-Slot (15 W), dafür aber auch über drei USB-A-Anschlüsse (12 W). Das Kabel ist mit 2 Metern ebenfalls etwas länger.

Amazon Alternative: Steckdosenwürfel für 13,99 Euro (3 Steckdosen, 1 x USB-C & 3 x USB-A)

In die Top 10 der Bestseller hat es hingegen ein etwas anderes Produkt geschafft. Statt einer herkömlichen Leiste oder den bisher vorgestellten Würfeln handelt es sich hierbei um eine Art Steckdosen-Turm. Damit ist das Gadget natürlich etwas größer (16,1 x 11,4 x 11,4 cm) aber nicht minder praktisch. Hier stehen dir sogar ganze acht Steckdosen, zwei USB-A sowie ein USB-C-Steckplatz zur Verfügung. Die Ladeleistung ist hingegen identisch (15 W bei USB-C, 12 W bei USB-A) und auch das Kabel misst 2 Meter.

Das als „Amazons-Tipp“ gekennzeichnete Produkt ist jedoch etwas kostspieliger. Der UVP beträgt 34,99 Euro, im Angebot zahlst du derzeit aber immerhin nur 26,99 Euro für das Gadget.

Im Angebot gibt es den Amazon-Tipp derzeit etwas günstiger

