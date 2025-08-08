MediaMarkt: Das meistverkaufte Tablet kostet gerade nicht mal 150 Euro

Während der Vorlesung Notizen machen, in der Bahn eine Serie streamen oder Video-Calls von überall im Homeoffice führen: Ein Tablet ist in vielerlei Hinsicht praktisch und um einiges handlicher als ein Laptop. High-End-Geräte von Samsung und Apple kosten gut und gerne mal mehrere Hundert Euro. Auch vierstellig wird’s gut und gerne mal. Doch so viel Geld musst du gar nicht ausgeben. Das Bestseller-Tablet im Online-Shop von MediaMarkt kostet dich aktuell nur 139 Euro. Ob dies das richtige Angebot für dich ist, klären wir jetzt.

Lenovo Tab M11: So gut ist der Preis tatsächlich

Das Lenovo Tablet ist Teil der „Preishelden“-Aktion von MediaMarkt. Das Versprechen ist, dass du alle teilnehmenden Geräte zum besten Preis im Netz bekommst. Bedeutet: Kein anderer Händler ist aktuell günstiger. Um dies zu gewährleisten, passt MediaMarkt den Preis angeblich mehrmals pro Tag an.

Und mit Blick auf den Preisvergleich hält MediaMarkt dieses Versprechen auch. Zwar gabs das Tablet inklusive Stift schon mal ein paar Euro günstiger, aktuell kommst du aber nirgendwo günstiger dran. Sogar Versandriese Amazon verlangt rund 148 Euro und sticht damit – zur Abwechslung – mal nicht die Konkurrenz aus.

Der MediaMarkt-Preis ist also ziemlich gut und bei Interesse kannst du zuschlagen. Das Preisheld-Versprechen läuft aktuell nur in einer ersten Testphase und hält noch bis zum 17. August, ob sich das Angebot über dieses Datum hinaus hält, ist also ungewiss. Obendrein scheint das Tablet auch sehr beliebt zu sein, denn MediaMarkt kennzeichnet es mit einem Bestseller-Badge und hängt noch den Zusatz „Dieser Artikel wird oft angesehen“ auf die Produktseite. Aber was spricht, außerdem dem Preis und der offensichtlichen Beliebtheit, noch für das Lenovo Tab M11? Werfen wir einen Blick unter die Haube.

So gut kann ein Tablet für 139 Euro sein

Für das Geld bekommst du ein Tablet in einem schicken Grau und den passenden Stift, mit dem du zeichnen und Notizen machen kannst. Dieser hat eine Akkulaufzeit von bis zu 180 Stunden und läuft mit austauschbaren AAAA-Batterien. Das Tablet selbst ist elf Zoll groß und sieben Millimeter schlank. Passt also locker in jeden Rucksack.

So sieht das Tablet aus

Das Full-HD-Display gibt Netflix und Co. in einer starken Qualität wieder. Im Inneren stecken 128 Gigabyte interner Speicher sowie vier Gigabyte RAM. In Kombination mit der Bildwiederholrate von 90 Hertz sorgt das dafür, dass du die Benutzung ohne Ruckler genießen kannst. Der Akku hat eine Kapazität von 7.040 Milliamperestunden, wodurch du laut Hersteller bis zu zehn Stunden lang nonstop Videos wiedergeben kannst. Deine eigenen Videos und Fotos nimmst du mit der acht Megapixel starken Rückkamera auf.

Für Bücherfans besonders interessant: Lenovo hat einen speziellen Lese-Modus verbaut, der die blauen Lichtbestandteile aus dem Display filtert, was das Lesen super angenehm machen soll. Per Bluetooth lässt sich außerdem eine Tastatur koppeln, und schon kannst du mit dem Tablet auch Hausarbeiten schreiben.

Das Tablet kann genau das, was ein Tablet eben so können soll – und ist für den Alltag mehr als ausreichend. Für 139 Euro, der Versand ist gratis, schnappst du dir hier einen echten Preis-Leistungs-Kracher, mit dem du nichts falsch machst.

