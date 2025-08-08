Lego mit 37 Prozent Rabatt: Amazon-Schnapper am Freitag (08.08.)

Neben einem detailreichen LEGO-Set, das garantiert für stundenlangen Bauspaß sorgt, warten noch viele weitere coole – und vor allem günstige Gadgets bei Amazon auf dich – perfekt für den Start in ein sonniges Wochenende. Hier erfährst du, welche Schnäppchen sich heute (08.08.) besonders lohnen.

Die Top-Amazon-Deals am Freitag

Den Anfang macht dieser Lego Technic 2 Fast 2 Furious Nissan Skyline GT-R R34 Bausatz (42219). Das Modell besteht aus insgesamt 1.410 Teilen. Er überzeugt mit vielen authentischen Funktionen, wie der Lenkung oder der Vorder- und Hinterradaufhängung. Statt 139,99 Euro zahlst du jetzt noch 87,90 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Perfekt für Radtouren: Ein Fahrradcomputer, der dir deine Geschwindigkeit sowie die zurückgelegte Strecke und die Zeit anzeigt. Nach einer zehnminütigen Pause schaltet er sich automatisch ab. Er kommt ohne Kabel aus und wird einfach an den Lenker deines Rads montiert. Statt 46,99 Euro kostet er dich bei Amazon jetzt nur noch 28,24 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Eine Dry Bag ist quasi unabdingbar für einen Urlaub am Meer. Egal, ob Bootsausflug, Kajak fahren oder einfach für den Strand, hier ist dein Hab und Gut sicher verstaut und wird nicht nass. Bei Amazon bekommst du verschiedene Größen, die allesamt mit einer wasserdichten Handytasche geliefert werden. Die Kosten starten bei 11,04 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Wenn du viel Sport machst und deine Trainingserfolge auch auf der Waage sehen möchtest, wirf mal einen Blick auf diese Körperfettwaage von Renpho. Sie zeigt dir nicht nur dein Gewicht, sondern auch deinen Körperfettanteil und deine Muskelmasse an. In der dazugehörigen App kannst du alle Daten tracken. Statt 39,99 Euro kostet sie jetzt 29,99 Euro, du kannst außerdem noch einen 20-Prozent-Coupon anwenden. Hier geht’s zum Angebot.

Nichts dabei? Das macht nichts

War für dich heute nichts dabei? Kein Problem! In unserem Deal-Bereich liefern wir dir das ganze Wochenende über starke Schnäppchen. Und am Montag folgen dann natürlich wieder unsere Amazon Tagesdeals.

