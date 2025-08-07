Neuer Vodafone-Tarif für nur 5 Euro: Eine Ansage an die Konkurrenz?

Der Mobilfunk-Markt in Deutschland ist heiß umkämpft. Immer wieder kommen neue Anbieter hervor, die oftmals jedoch preislich keine echten Maßstäbe setzen können. Doch jetzt gibt es einen neuen Mitbewerber, der tatsächlich eine Ansage an die Konkurrenz macht.
Günstiger geht’s nicht: Vodafone-Tarif für nur 4,99 Euro
Was glaubst du, wie viel Datenvolumen dir ein 5G-Tarif für nur 5 Euro bieten kann? Weniger als 10? Weit gefehlt! Denn die neue Marke sparSIM liefert dir ganze 15 GB im Vodafone-Netz für nur 4,99 Euro pro Monat, samt Allnet-Flat und weiteren Vorteilen. Eine Mindestlaufzeit, Anschlussgebühren oder die lästige Datenautomatik gibt es hier ebenfalls nicht. Ist das hier somit der günstigste Vodafone-Tarif im Netz?

Alle Infos zum 5-Euro-Tarif auf einen Blick

Bevor wir den neuen Tarif mit anderen Vodafone-Optionen vergleichen, liefern wir dir erst einmal fix alle wichtigen Infos, kurz zusammengefasst:

  • 15 GB 5G-Datenvolumen im Vodafone-Netz (bis zu 50 MBit/s)
  • Telefon und SMS-Flat in alle deutsche Netze
  • EU-Roaming
  • WiFi Calling inklusive
  • Keine Anschlussgebühr
  • Auf Wunsch ohne Mindestlaufzeit (ohne Aufpreis!)
  • Für nur 4,99 Euro im Monat

Der günstigste Vodafone-Tarif im Netz?!

All das klingt absolut genial und nach einem echten Schnäppchen. Doch ist es das auch? Wir haben die neue Tarif-Option mal mit anderen Vodafone 5G-Verträgen verglichen. Diese haben zumindest eine Allnet-Flat, die Mindestlaufzeit und weitere Extras sind aber egal. Das Ergebnis ist ohnehin eindeutig:

Wie du sehen kannst, ist der neue 5-Euro-Tarif von sparSIM tatsächlich die eindeutig günstigste 5G-Option im Vodafone-Netz. Selbst billigere LTE-Verträge konnten wir im Netz in unserer Recherche keine finden. Wer also einen möglichst preiswerten Tarif sucht, trifft hiermit auf jeden Fall eine gute Wahl. Und dank der derzeit gestrichenen Anschlussgebühr sowie der flexiblen Laufzeit, kann man den Mobilfunkvertrag ebenfalls ganz einfach und unverbindlich testen.

sparSIM hat zusätzlich auch noch zwei weitere Tarif-Optionen im brandneuen Portfolio: 25 GB für 6,99 und 45 GB für 9,99 Euro. Wer etwas mehr Datenvolumen braucht, kann hier also ebenso auf seine Kosten kommen. Alle sparSIM-Tarife findest du hier.

15 GB, Allnet-Flat & 5G – alles für nur 5 Euro

Nehmen wir den Tarif abschließend nochmal etwas genauer unter die Lupe. Allen voran bekommst du hier für monatlich nur 4,99 Euro ganze 15 GB Datenvolumen. Gesurft wird dabei mit bis zu 50 MBit/s im 5G-Netz von Vodafone – eine ausreichend schnelle Geschwindigkeit für den Alltag rund um Social Media, YouTube und mehr.

Ebenfalls Teil des Mobilfunkvertrags: eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS. Du simst und telefonierst hierbei also so viel wie du magst – und das dank EU-Roaming ebenso im EU-Ausland. Ein Ärgernis bei vielen günstigen Discounter-Tarifen – die Datenautomatik – sucht man hier zum Glück vergebens. Und mit WiFi Calling ist sogar noch ein praktischer Vorteil mit an Bord, mit dem du auf Wunsch über ein WLAN-Netz telefonieren kannst, sollte der normale Empfang mal ausfallen. Die Rufnummernmitnahme ist kostenlos möglich.

sparSim XS: Auch als Flex-Variante erhältlich
Einfach rechts auswählen: Die Flex-Variante kostet dich keinen Cent extra!

Doch es geht sogar noch weiter: Derzeit wird die Anschlussgebühr komplett gestrichen! Es gibt also keinerlei einmalige Kosten, für dich stehen nur die 4,99 Euro pro Monat auf der Rechnung. Obendrein lässt sich der Tarif auf Wunsch auch als Flex-Variante ohne Mindestlaufzeit abschließen. Preislich macht dies keinen Unterschied und hier gibt’s ebenfalls keine Anschlussgebühr.

