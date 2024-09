Der Donnerstag mit Top-Angeboten bei Amazon: Das gibt es zu holen

Wo bist du denn hier gelandet? In der Donnerstagsausgabe unserer Amazon-Deal-Artikelreihe. Hier findest du alle Angebote, die genau heute aktuell sind. Wir halten bei unseren täglichen Angeboten Ausschau nach den besten Schnäppchen für dich. Heraus kommt dabei eine Wundertüte an Deals, die du dir definitiv nicht entgehen lassen solltest. Genug erklärt, wir fangen jetzt direkt an.

Amazon-Deals am Donnerstag

Insektenstichheiler für nur 14,43 Euro statt 17,97 Euro. Stechmücken und Wespen sind nach wie vor unterwegs und treiben ihr Unwesen. Hat dich ein Biest erwischt, soll der Insektenstichheiler Beschwerden wie Juckreiz und Schwellungen durch Wärme lindern. Er verfügt über zwei Modi, sodass du ihn auch anwenden kannst, wenn du empfindliche Haut hast. Für den Preis könnte er eine echte Alternative zu teuren Markenprodukten sein.

Dieses leuchtende Hundehalsband für 14,44 Euro statt 16,99 Euro. Gerade im Herbst besonders praktisch, denn dein Vierbeiner sollte auch bei Gassirunden im Dunklen sichtbar sein. Dieses Hundehalsband gibt es in sieben verschiedenen Farben, jedes von ihnen verfügt über drei Beleuchtungsmodi. Es ist außerdem wasserdicht und wiederaufladbar.

Ein Doppelpack Nachtlichter von AUVON. Für nur 15,29 Euro steckst du sie zur Installation einfach in die Steckdose. Sie leuchten entweder dauerhaft oder reagieren auf Bewegung. Mit stufenlos dimmbaren Licht erhellen sie dir die Dunkelheit. Die Lichter haben sich mit über 2.000 Käufen im letzten Monat zum „Amazons Tipp“ gemausert.

Dieses Metallortungsgerät von Bosch. Aktuell schmeißt Amazon es für 63,99 Euro und damit für weniger als die Hälfte der UVP von 136,20 Euro raus. Das Gadget ist mit drei Modi ausgestattet, und zeigt dir je nach Einstellung unterschiedliche Ortungsergebnisse. Stellst du es auf „Spannungsführende Leitungen“, zeigt es dir zuverlässig elektrische Leitungen in den Wänden an. Das ist vor allem dann praktisch, wenn du bohren willst.

Es hat dir nichts gefallen? Kein Problem, morgen hast du noch mal eine Chance bei den Freitags-Deals. Wenn dich Schnäppchen außerhalb von Amazon interessieren, wirf doch mal einen Blick auf unsere Deal-Rubrik von inside digital.