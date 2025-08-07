E-Bikes im Sommerschlussverkauf: Diese Markenräder sind unverschämt günstig

Du willst bequem, schnell und umweltfreundlich durch die Stadt oder übers Land düsen? Dann wirf jetzt einen Blick auf die E-Bike-Deals von Upway. Wir haben dir ein paar echte Highlights zusammengestellt, bei denen nicht nur die Features überzeugen, sondern auch der Preis. Ob sportlich unterwegs mit einem Modell von Cube oder stilvoll auf einem Bike „Made in Germany“ von der E.bikemanufaktur – hier ist garantiert etwas für deinen Geschmack dabei. Alle Details findest du hier!

2 E-Bike-Schnäppchen für kleine bis mittelgroße Fahrer/innen

Starten wir mit dem Storm Int e70-29 E-Bike von Rock Machine. Das schnappst du dir jetzt 59 Prozent günstiger und zahlst so nur noch 1.499 statt 3.500 Euro (UVP). Es ist erst 875 km gefahren und der Akku hat erst gerade einmal sechs Ladezyklen hinter sich. Es ist für Menschen mit 1,65 m bis 1,80 m Körpergröße geeignet und verfügt über einen leistungsstarken Bosch Performance Line Motor sowie eine 9-Gang-Shimano-Schaltung.

Statt knapp 7.000 Euro (UVP) zahlst du für das Trek E-Caliber 9.6 E-Bike jetzt ganze 39 Prozent weniger, also 4.199 Euro. Und das, obwohl es erst 6 km gefahren ist. Hierbei handelt es sich um ein Mountainbike für Radfahrer/innen mit einer Körpergröße zwischen 1,77 m und 1,85 m. Eine Shimano-Schaltung mit zwölf Gängen unterstützt dich hier bei unterschiedlichen Steigungen und Geschwindigkeiten.

3 E-Bikes für unter 1.500 Euro

Ebenfalls zum halben Preis bekommst du das BESV CT 1.3. Das Hybridbike kostet jetzt nur noch 1.499 Euro und ist für Radfahrer/innen mit einer Größe von 1,77 m bis 1,91 m geeignet. Ein Shimano-Motor sorgt für die nötige Leistung und das Rad ist bisher nur 190 Kilometer gefahren. Dazu ist es mit einer 5-Gang-Shimano-Schaltung ausgerüstet, um auch Steigungen gut zu meistern.

Das BBF Bike Thirty hat einen Kilometerstand von 141 Kilometern, die Batterie hat bisher erst zwei Ladezyklen durchgemacht. Hier ist ein kräftiger Bosch-Motor verbaut, eine Shimano-Schaltung mit sieben Gängen sorgt für eine allzeit komfortable Fahrt. Dank 56 Prozent Rabatt kostet es jetzt nur noch 999 Euro.

Nur 247 km ist bisher das Diamant 365 Deluxe E-Bike gefahren. Dieses Modell ist für Radfahrer/innen mit einer Größe von 1,80 m bis 1,95 m geeignet und vor allem für die Stadt und sonstige asphaltierte Wege gedacht. Eine 10-Gang-Schaltung von Shimano ist auch hier verbaut. Dank 45 Prozent Rabatt zahlst du nur noch 1.499 statt 2.172 Euro für das Pedelec.

Premium E-Trekking- und Mountainbikes – eins ist von Cube

Bei diesem E-Bike der E.bikemanufaktur sparst du gerade sogar 62 Prozent und zahlst so nur noch 1.599 statt fast 4.200 Euro (UVP). Das Trekkingbike hat bereits 4.308 Kilometer zurückgelegt, die Batterie ist laut Experten-Tests aber noch in einem ursprünglichen Zustand. Hier setzt der Hersteller auf einen Motor der Marke Continental sowie ebenso eine Shimano-Schaltung mit zehn Gängen.

Ein Mountainbike von Cube ist ebenfalls stark rabattiert. Statt knapp 3.499 Euro (UVP) zahlst du jetzt dank 49 Prozent Rabatt nur noch 1.799 Euro. Das E-Bike wurde bereits 695 Kilometer gefahren, der Akku ist laut Expertenprüfung in einem ursprünglich guten Zustand. Hier sorgt ein Bosch Active Line Motor für Power unterm Sattel und die Federgabel dämpft auch unebene Strecken angenehm ab. Schalten lässt sich hier per Shimano-Schaltung durch neun Gänge.