Der Onlineshop von Aldi steht kurz vor der Schließung – hochwertige Technik zu Discounterpreisen gibt es aber auch weiterhin. Dafür sorgt unter anderem Lidl, denn hier ist derzeit ein 4K-Fernseher von Samsung in verschiedenen Größen zu absoluten Spitzenpreisen im Angebot. Das 50-Zoll-Modell kostet dich so etwa nur noch 319 Euro. Warum das ein richtiger starker Preis ist, wie viel die größeren Varianten kosten und was dir der 4K-TV überhaupt bietet, liest du hier.

Lidl: Dieser Samsung-Fernseher ist so günstig wie nie zuvor

Bleiben wir direkt mal beim aktuellen Lidl-Preis – denn der kann sich echt sehen lassen. Wie bereits erwähnt, verkauft der Discounter den Samsung 4K-Fernseher in 50 Zoll (GU50CU6979UXZG) derzeit für lediglich 319 Euro. Dies entspricht satten 46 Prozent Rabatt auf den UVP. Wirklich spannend wird das Ganze dann aber erst mit Blick auf den Preisvergleich und -verlauf, denn: Günstiger gab’s den Smart-TV von Samsung zuvor scheinbar noch nie! Lidl sorgt somit für einen neuen Tiefstpreis. Hinzu kommen zwar noch Versandkosten in Höhe von 30,90 Euro, dennoch kann kein anderer Händler den Discounter-Preis unterbieten.

Neben dem 50-Zöller hat Lidl ebenso die 55- und 65-Zoll-Variante des Samsung-Fernsehers derzeit im Angebot. Hier zahlst du für 55 Zoll 379 Euro (47 Prozent Rabatt) bzw. 499 Euro für den 65-Zoll-TV (43 Prozent Rabatt).

Das bietet dir der 4K-TV im Detail

Der Preis stimmt also – doch was wir dir dafür genau geboten? Allen voran selbstverständlich eine hochwertige 4K-Auflösung inklusive HDR-Unterstützung. Dadurch sehen Inhalte wie Filme und Serien deutlich detaillierter aus als bei HD-Fernsehern. Bei dem besonders dünnen Display setzt Samsung zudem auf die Crystal UHD Technik. Diese kommt, was Schwarzwerte und Kontraste angeht, natürlich nicht an einen OLED-Bildschirm ran – diese sind aber in der Regel auch deutlich teurer als die 319 Euro, die du derzeit bei Lidl zahlst. Und trotzdem liefert dir der Samsung-Fernseher hier eine gute Farbdarstellung und Kontraste. Hinzu kommen dann noch Bildoptimierungen wie 4K‑Upscaling.

Beim Sound wird währenddessen auf 20 Watt Stereolautsprecher gesetzt. Der Klang ist also, wie bei modernen TVs typisch, ausbaufähig. Passend dazu verkauft Lidl aktuell aber auch eine Soundbar von Samsung über die Hälfte billiger für nur noch 77,99 Euro.

Passend zum TV: Samsung-Soundbar zum halben Preis bei Lidl

Bei den Anschlüssen setzt der Hersteller währenddessen auf drei HDMI-Stecker, einen USB-Anschluss sowie einen digitalen Audioausgang. Ein CI+-Slot für HD+-Karten ist ebenfalls vorhanden. Natürlich greifst du mit diesem Smart-TV ebenso ruckzuck via LAN oder WLAN aufs Internet und somit auf die gängigen Streaming-Apps rund um Netflix, Prime Video und Co. zu. Digitaler Fernsehempfang erfolgt hingegen über DVB-T2 HD. Obendrein unterstützt der Samsung-Fernseher auch Hey Google und Alexa, sodass du das Gerät per Sprachsteuerung bedienen kannst.

Die Samsung-Angebote von Lidl auf einen Blick:

