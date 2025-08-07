Eine wichtige Info direkt zum Start: Der große Samsung-Abverkauf von MediaMarkt endet bereits in wenigen Tagen: Nur noch bis zum 11. August sind Smartphones, Notebooks und Smartwatches des Herstellers günstiger zu haben. Grund genug, hier schnell weiterzulesen, damit du keins der Top-Angebote verpasst. Und den Anfang macht dabei ein richtiges Smartphone-Schnäppchen.

Samsung-Smartphone für unter 200 Euro & mehr

Wenn du ein neues Smartphone brauchst, gibt es bei MediaMarkt gerade drei Modelle von Samsung für verschiedene Budgets. Das Preis-Highlight ist dabei eindeutig das Galaxy A26. Dank 35 Prozent Rabatt rutscht der Preis hierbei auf lediglich 193,90 Euro. Günstiger kommst du im Netz derzeit bei keinem anderen Händler an das Samsung-Gerät (zum Preisvergleich). Trotz des kleinen Preises punktet das Handy aber technisch ebenfalls, etwa mit seinem Super-AMOLED-Display, einer Triple-Kamera mit bis zu 50 Megapixel und einem großen 5.000-mAh-Akku.

Hast du mehr Geld zur Verfügung, könnte das Galaxy S25 eine gute Wahl sein. Es bietet für 749 Euro eine schnelle Performance, ein Dynamic-AMOLED-Display mit bis zu 120 Hz sowie eine Triple-Kamera für hervorragende Fotos. Aber auch absolute High-End-Fans kommen auf ihre Kosten. Denn auch das Galaxy S25 Ultra ist 20 Prozent reduziert. Dadurch zahlst du jetzt nur noch 1.119 statt fast 1.500 Euro.

Smartwatches, Fitnesstracker und Notebook rabattiert

Eher auf der Suche nach einer Smartwatch? Die brandneue Galaxy Watch8 ist eine gute Option. Einen Rabatt gibt es hier allerdings nicht, du musst also den UVP von 369 Euro zahlen. MediaMarkt bietet dafür jedoch einen Ankaufsservice für dein altes Smartphone oder eine alte Smartwatch – und hier sicherst du dir, unabhängig vom Restwert deines Geräts, in jedem Fall einen Bonus von 50 Euro. Samsung hat bei der Galaxy Watch8 besonders den Sport- und Gesundheitsfunktionen der Smartwatch Upgrades spendiert. Und Googles KI Gemini wurde hier ebenso clever integriert, sodass du dein Smartphone auch mal problemlos zu Hause lassen kannst.

Kannst du auf die neuen Features verzichten und möchtest ordentlich sparen, lohnt sich auch ein Blick auf das Vorgängermodell. Die Galaxy Watch7 kannst du dir nämlich sogar mit satten 47 Prozent Rabatt zulegen, sodass du nur noch 169 statt fast 320 Euro dafür zahlen musst.

Es geht aber sogar noch günstiger. Den Galaxy Fit3 Fitnesstracker holst du dir jetzt mit satten 46 Prozent, wodurch nur noch 35 Euro auf dem Preisschild stehen.

Und auch ein preiswertes Samsung-Notebook hat MediaMarkt im Angebot. Das Galaxy Book4 ist nämlich jetzt 40 Prozent günstiger und kostet somit nur noch 479 statt 799 Euro (UVP). Dank 15,6-Zoll-Display, Intel-Prozessor und 256 GB SSD-Festplatte bist du hiermit für Uni, Schule oder Homeoffice gut gerüstet.

All diese Samsung-Angebote sind dabei übrigens Teil der aktuellen Gutscheinheft-Aktion von MediaMarkt. Auf der Aktionsseite findest du daher bis zum 11. August noch viele weitere Angebote – sowohl von Samsung als auch von anderen Herstellern.

→ Zur Gutscheinheft-Aktion von MediaMarkt

