PS5 im Angebot – welche zwei Deals gerade Aufmerksamkeit verdient haben

Zunächst mal ganz klassisch. Die PlayStation ist als Slim-Variante in der Fortnite-Edition mal wieder bei Amazon unter die magische 400er-Grenze gerutscht.

PS5 bei Amazon unter 400 Euro – aber weiterlesen lohnt sich

Für 399 Euro ist die Konsole im sogenannten Fortnite Cobald Star Bundle mit ein paar (sonst kostenpflichtigen) In-Game-Extras zu haben. Bestpreis (auch, wenn MediaMarkt beim Preis – zumindest für die Solo-Konsole – gleichgezogen ist). Bei beiden handelt es sich um die Variante ohne optisches Laufwerk (kann nachgerüstet/ergänzt werden). Die meisten Spiele werden aber ohnehin heruntergeladen.

Aber wir waren ja noch nicht fertig. Denn da gibt es noch ein anderes Angebot, das uns in die Fänge geraten ist. Das lohnt sich beim genauen durchrechnen.

Telekom-Tarif-Trick macht PS5 richtig billig

Beim Anbieter Gomibo sicherst du dir gerade nämlich die PS5 (Slim – also gleiche Version wie oben) als Bestandteil eines Handyvertrags (statt Handy hast du dann halt eine Konsole in der Zahlung) zum Vorteilspreis.

Will heißen: Du schließt den Vertrag Freenet Allnet Flat 40 GB ab, der zwei Jahre läuft und mit den namensgebenden 40 GB im Telekom-Netz (5G inklusive) bestückt ist. Kostenpunkt: 24,99 Euro pro Monat.

So kommen wir zwar auf 599,76 Euro pro Monat (Anschlusspreis kann per SMS-Code gespart werden) und damit auf 200 Euro über dem reinen PS5-Kurs. Nun greifen aber noch folgende zwei Vorteile: Einmal gibt es 150 Euro Bonus für die Rufnummernmitnahme – und dann noch einmal 50 Euro Cashback. Dann sind schonmal die 200 Euro Preisunterschied weg. Und du hast neben der PS5 auch noch einen ziemlich hochwertigen Handytarif in der Tasche.

→ Jetzt zum Angebot wechseln

Die Angebots-Mechanik läuft am Ende so, dass du im Kern nur den Tarif abschließt – als normalen SIM-Only-Vertrag über zwei Jahre. In diesem Zuge gibt es dann die 150 Euro Bonus für die Rufnummernmitnahme. Die PlayStation 5 und die 50 Euro Cashback liegen dann als Geschenk mit dabei. Es ist also streng genommen nicht einmal so, dass du hier die Konsole irgendwie als Vertragsbestandteil reinnimmst.

Der Hinweis auf die geschenkte PS5 ist bei Gomibo ahezu lächerlich unauffällig in der Ecke (und sicherheitshalber nochmal unten im Kleingedruckten) versteckt. (*Affiliate-Link)

Zum Mitschreiben: Das musst du für den Deal leisten

Das Angebot ist an sich komplex, auf der Seite aber auch übersichtlich augeschlüsselt. So läuft’s ab:

Tarif hier abschließen und PS5 geschenkt bekommen Anschlussgebühr geschenkt: Hierfür musst du innerhalb von 30 Tagen nach Aktivierung eine SMS mit dem Text „AP frei“ an die 8362 senden. Dann wird dir die Anschlussgebühr des Vertrags wieder gutgeschrieben 150 Euro Wechselbonus: Wunsch zur Rufnummernmitnahme im Bestellprozess angeben und durchführen. Innerhalb von 30 Tagen nach erfolgreicher Portierung „Bonus“ per SMS an 22234 senden. Auch diesen Bonus erhältst du dann gutgeschrieben. 50 Euro Cashback: Neukunden via Gomibo erhalten 50 Euro Cashback, wenn sie ihre Bestellung auf der Seite claimpromo.de registrieren und die Erstattung beantragen.

Wer noch ein bisschen mehr für den enthaltenen Handyvertrag übrig hat, den dürfte auch noch die Sonderposition „50 GB Datendepot“ interessieren. Dabei handelt es sich um ein einmaliges Datendepot in Höhe von 50 GB, das nach dem Verbrauch deines Monats-Volumens (jeweils 40 GB pro Monat) angezapft wird und für die gesamte Vertragslaufzeit bis zum vollständigen Verbrauch da ist. So hast du also für besonders datenhungrige Monate nochmal deutlich mehr vom Vertrag, als eigentlich draufsteht. Erfreulich bequeme Seitenbemerkung: Das Datendepot ist einfach da. Du musst keine SMS schicken und dich nirgends extra registrieren, um es zu bekommen.

