Der Sommer zeigt sich endlich wieder von seiner besten Seite, und bei dem Wetter verbringt man doch am liebsten den ganzen Tag im Freien. Passend dazu haben wir beim Händler tink spannende Smart Garden Geräte für dich gefunden, sodass du dir während eines Tagesausflugs keine Sorgen um dein Zuhause machen musst. Dort läuft nämlich gerade der große Garten-Sale, bei dem du smarte Technik für draußen mit satten Rabatten abstauben kannst. Aber Achtung, die Angebote gelten nur noch bis zum 12. August. Hier kommen unsere Highlights.

2er-Set Überwachungskameras: Alles im Blick bei dir Zuhause

Während du deinen Sommerurlaub genießt, musst du dir keine Sorgen und dein Hab und Gut zu Hause machen, denn mit der eufy SoloCam S340 hast du alles im Blick. Bei tink bekommst du jetzt einen Doppelpack für 269 Euro (UVP: 399,98 Euro). Ein ziemlich guter Preis, denn bei Amazon zahlst du für eine Kamera bereits 149 Euro.

Die Kameras für den Außenbereich liefern Aufnahmen in 3K-Qualität, und dank des achtfachen Zooms kannst du Details besonders nah heranholen. Aufgrund der Dreh- und Neigefunktion bieten sie zudem eine richtige 360 Grad Überwachung, sodass dir absolut nichts entgeht. Super praktisch: Dank des mitgelieferten Solarpanels geht den Kameras praktisch nie der Saft aus. Sollte die Sonne mal nicht scheinen, greifen sie auf den integrierten Akku zurück, der wiederaufladbar ist und bis zu drei Monate hält. Pro Kamera gibt es acht Gigabyte internen lokalen Speicher, ohne Abokosten.

Smarte Wetterstationen im Garten-Sale

Fernab von Sicherheitsbedenken gibt es aber noch weitere smarte Garten-Gadgets bei tink im Angebot, die dir im Alltag helfen. So war der Sommer in Deutschland bisher etwa ziemlich unbeständig. Wetterapps auf dem Handy lassen jedoch gerne mal zu Wünschen übrig und plötzlich steht man im strömenden Regen vor der Tür. Abhilfe schafft da eine Wetterstation, die dir auf den Grad genau das Wetter bei dir zu Hause anzeigt. So kannst du deine Kleidung und die Bewässerung deiner Balkonpflanzen an die aktuellen Bedingungen anpassen. Bei tink gibt’s gleich mehrere solcher Geräte im Angebot, spannend ist vor allem das Homematic IP Set für 279,95 Euro statt 319,85 Euro, du sparst dir also zwölf Prozent.

Es besteht aus einem Sensor, den du draußen montierst. Dieser sendet dann die genauen Wetterdaten an die Homematic IP App, die dich benachrichtigt, wenn es zu stürmen beginnt. Im Set ist noch ein Rollladenaktor enthalten, der Rollläden wie Markisen steuert. Das Gehirn des Sets ist der Access Point, der den Wettersensor mit dem Rollladenaktor verbindet. So kannst du auch von unterwegs aus die Rollläden schließen und deine Anwesenheit simulieren – als Abschreckung für potenzielle Einbrecher. Für ein bisschen mehr Sicherhheit sorgst du hiermit also ebenfalls.

Etwas günstiger, für 139,95 Euro, kommst du mit dem Eve Weather Doppelpack weg, einen Rollladenaktor gibt’s hier aber nicht. Auf dem Bildschirm der Geräte siehst du nicht nur die aktuelle Temperatur und die Luftfeuchtigkeit, sondern auch eine Zwölf-Stunden-Vorhersage. Sie sind mit Matter und Apple Home kompatibel, sodass du alle Daten per App oder Sprachbefehl abrufen kannst. Natürlich hat tink noch einige weitere smarte Geräte auf Lager. Du kannst dich bei Interesse einfach selbst mal durch die Angebote klicken, vielleicht findest du ja etwas für dich.

