Mini-PC statt Laptop: Voll ausgestattet, jetzt 200 € günstiger – passt trotzdem in jeden Rucksack

Beim Geekom XT13 Pro handelt es sich um einen Mini-PC, der mit einem leistungsstarken Intel-Prozessor aufwartet und bereits ab Werk mit Windows 11 Pro zu dir nach Hause geliefert wird. Hast du keine Lust mehr auf klobige Laptops oder ist dir ein Desktop-PC einfach viel zu sperrig, um ihn im Rucksack zu verstauen, solltest du jetzt unbedingt weiterlesen. Hier erfährst du auch, wie du den genialen Mini-PC satte 200 Euro günstiger bekommst.

Geekom XT13 Pro: Mini-PC mit Mega-Leistung

Wie bereits erwähnt, setzt Geekom bei diesem Miniatur-Computer auf einen Intel-Chip. Genauer gesagt handelte sich um den Intel Core i9-13900HK. Hierbei handelt es sich um eine High-End-CPU der Raptor-Lake-H-Serie, die mit sechs Performance– und acht Effizienzkernen arbeitet. Erstere unterstützen Hyperthreading, wodurch insgesamt 20 Threads bedient werden können und eine Taktung von maximal 5,4 GHz möglich ist. Als Grafikeinheit findet sich eine „Intel Iris Xe-Grafik“-GPU. Da es sich nicht um eine dedizierte Grafikkarte oder eine eGPU handelt, dürfte der Rechner bei Tripple-A-Games also durchaus an seine Grenzen stoßen.

Der Geekom XT13 Pro bietet die Möglichkeit, bis zu vier Bildschirme gleichzeitig anzuschließen.

Allerdings gilt das lediglich für den Grafik-Chip. Denn der XT13 Pro bietet 32 GB DDR4 RAM und eine M.2 2280 PCIe 4 * 4 SSD mit 1-TB-Speicher. Beides ist zudem erweiterbar. Natürlich verfügt das Gerät auch über die wichtigsten Anschlüsse. Diese sind wie folgt aufgeteilt:

Vorderseite: 2 x USB 3.2 Gen 2 Powerbutton 3,5-mm-Klinkenanschluss

Rückseite: 2x USB-4-Ports 1x USB 3.2 Gen 2 1x DC-Input 1x RJ45-Ethernet-Anschluss 1x USB 2.0 2x HDMI 2.0

Seite: 1x Kensington-Lock



Kabellose Geräte lassen sich via Bluetooth 5.2 problemlos verbinden und, wie bereits erwähnt, bekommst du den Rechner ab Werk mit vorinstalliertem Windows 11 Pro, um direkt loslegen zu können.

200 Euro sparen mit exklusivem Code

Der reguläre Preis von 999 Euro für den Geekom XT13 Pro ist durchaus gerechtfertigt. Vor allem dann, wenn wir uns den Prozessor und die verfügbare Speicherkonfiguration anschauen. Das Gerät ist nicht zum Zocken ausgelegt, kann dennoch einige Spiele, wie etwa League of Legends, locker abspielen. Vor allem als Arbeitsrechner macht der XT13 Pro eine richtig gute Figur. Aktuell reduziert Geekom den Preis bereits auf 749 Euro. Mit dem Code „INSIDEXT13“ sparst du allerdings noch einmal 200 Euro zusätzlich. Dadurch kostet dich der Mini-PC nur noch 549 Euro direkt beim Hersteller und Versandkosten musst du ebenfalls nicht befürchten.

Du kannst dir den XT13 Pro allerdings auch bei Amazon bestellen. Hier zahlst du aktuell 649 Euro, sparst dir mit dem Code „INSIDEXT13“ jedoch ebenfalls 15 Prozent und zahlst somit nur noch 551,65 Euro. Egal, wie du dich entscheidest: Du bekommst hier einen leistungsstarken Mini-PC, der sich problemlos transportieren lässt zum kleinen Preis.