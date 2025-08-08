DSL-Router: Beste FritzBox 7690 dank Preisgarantie super günstig

Hierzulande hat ein Hersteller das Quasi-Monopol, der im Ausland, wenn überhaupt, nur eine untergeordnete Rolle spielt. Die Rede ist von AVM, besser bekannt als „FritzBox“. Gerade macht der Hersteller ein Rebranding durch – AVM verschwindet und die Marke soll nur noch „Fritz“ heißen. Erstmal bleiben wir aber beim Thema: Die FritzBox-Modelle von AVM sind mit Abstand Marktführer in Deutschland. Sie überzeugen durch einfache Bedienung, umfangreiche Funktionen (Telefonanlage, DECT, Mesh, Kindersicherung, Smart-Home-Kompatibilität), hohe Zuverlässigkeit und sehr gute Testergebnisse. Der meistverbreitete Internet-Weg, DSL, wird von der 7er-Serie der FritzBoxen ins Heimnetz umgewandelt. Das derzeit beste Modell ist die AVM FritzBox 7690.

FritzBox 7690: Neuer Tiefpreis bei MediaMarkt

Die Heimnetz-Zentrale, die Internet- und Netzwerk-Datenstrecken verwaltet und als Smart-Home-Hub fungiert sowie Festnetz-Telefone steuert, ist aktuell stark reduziert. MediaMarkt ruft gerade 219 Euro auf und präsentiert den aktuellen Bestpreis mit starken 30 Prozent Rabatt. Günstiger war die erst 2024 auf den Markt gebrachte und eigentlich 320 Euro teure FritzBox bislang nur selten und dann auch nur um ein paar Euro günstiger. Hinzu kommt: MediaMarkt liefert kostenfrei. Der bereits seit einigen Tagen währende Preis ist wohl auch Teil der neuen Preis-Strategie von MediaMarkt (hier mehr dazu erfahren). Zumindest lässt das entsprechende Label auf der Seite darauf schließen.

→ Hier zum FritzBox-Angebot wechseln

Ansonsten bemerkenswert: Damit ist die 7690 sogar günstiger als ihre Vorgängerin, die 7590 (bei Amazon gerade für gut 241 Euro). Apropos Amazon: Der Online-Gigant hat die 7690 ebenfalls zum Preis von 219 Euro im Angebot und das Angebot gekontert. Ansonsten sind mindestens 230 Euro und mehr fällig (Preisvergleich).

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Der Preisverlauf zeigt einige wenige Male, in denen die Box noch günstiger zu haben war. Auch wenn man hier noch Versandkosten hinzuzählen muss, bleiben diese vergangenen Angebote knapp unter dem MediaMarkt-Angebot. Wer warten kann, wird also irgendwann (spätestens gegen Ende des Jahres) noch ein paar Groschen sparen. Wem es nicht um 2 oder 3 Euro geht, der macht jetzt einen richtig guten Deal. Von uns gibt’s für das MediaMarkt-FritzBox-Schnäppchen eine gute Zwei!

Beste DSL-FritzBox: Das ist die Technik im Router

Die FritzBox 7690 ist WiFi-7-fähig, unterstützt über alle Bänder verteilt bis zu 7 GBit/s Datengeschwindigkeiten – leistet also deutlich mehr im Heimnetzwerk, als per Außenverbindung ans Internet gefragt ist (hier reden die Anbieter ja maximal von ein paar hundert MBit/s).

Der Router ist – natürlich – Mesh-fähig, kann das Signal also via Repeater nicht nur verlängern, sondern an jedem Zugangspunkt auch noch verstärken. Ideal für große Wohnungen, Häuser oder entlegene Zugangspunkte im Garten.

→ Tipp: Nur 30 Euro – Auch passender Mesh-Repeater im Angebot

AVM FritzBox 7690 Datenblatt Marktdaten UVP 329,00 € Anschluss-Art DSL Besonderheiten Unterstützt Zigbee, DECT ULE und zukünftig auch Matter. Daten LAN-Anschlüsse (10 Gigabit/s) nein LAN-Anschlüsse (2,5 Gigabit/s) 2 LAN-Anschlüsse (Gigabit/s) 2 Frequenz 2,4 GHz

5,0 GHz WLAN-Standard IEEE 802.11be (WiFi 7) WLAN-Datenrate (brutto) 7.200 Mbit Telefon-Anlage eingebaut ✓

Die 7690 ist im technischen Vergleich mit der 7590 etwas leichter, bietet höhere Spitzengeschwindigkeit, neuere Standards (Stichwort WiFi 7) und ist generell auf dem neuesten Stand. Selbst den Lieferumfang hat AVM optimiert und legt der neueren FritzBox ein 5-Meter-DSL-Kabel (gegenüber 1,5 Metern) bei, um sie flexibler aufzustellen. Nur beim Design bleibt man sich treu. Das unauffällige, aber charakteristische Weiß-Rot mit geschwungener Oberfläche samt geriffeltem Element ist nach wie vor Programm.

Die Angebote von MediaMarkt und Amazon sind seit wenigen Tagen da. Bei beiden Anbietern zahlst du keine Versandkosten, hast also die Qual der Wahl. Bei MediaMarkt kannst du – wenn du es ganz eilig hast – auch noch die Sofort-Lieferung per Uber wählen und das Ding binnen 90 Minuten zu Hause in Empfang nehmen (4,99 Euro Liefergebühren).

→ Jetzt bei MediaMarkt kaufen

→ Jetzt bei Amazon kaufen

Der Deal-Newsletter von inside digital: Hiermit verpasst du kein Schnäppchen mehr! Wir liefern dir mit unserem neuen Deal-Newsletter jede Woche aufs neue die besten Angebote direkt in dein Postfach. inside digital DEALS Die besten Technik-Deals auf einen Blick – so sparst du clever! Jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten sowie insbesondere zur E-Mail-Nutzung.