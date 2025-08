Dysons „überragendes Reinigungserlebnis“: Amazon drückt Preis für besten Nassreiniger ins Bodenlose

Den Wischsauger Dyson Wash G1 hat der Hersteller für einst 749 Euro auf dem Markt gebracht. Das Kombigerät macht aus deiner Wohnung ein glänzend-frisches Eldorado – den Vergleich mit Marktgrößen von Vorwerk muss Dyson hier nicht scheuen. Jetzt landet der Edel-Wischer auf einem nie dagewesenen Preis.

Niedrigpreis-Alarm: Amazon mit 40 Euro Vorsprung

Der Wash G1 konnte bei uns im Test mit einem „überragendem Reinigungserlebnis“ punkten. Und nun geht’s dem einst so hohen Preis mächtig an den Kragen.

Bei Amazon gibt es den Dyson Wash G1 derzeit nämlich mit 36 Prozent Rabatt für 449 Euro. Das hat’s so in der Historie seines Lebenszyklus bisher nicht gegeben. Selbst für 500 Euro war der Nassreiniger wirklich nur selten zu haben. Im Mittel zahlten Kunden zuletzt einen Tiefpreis zwischen 510 und 540 Euro.

Jetzt also die 449 Euro bei Amazon. Bemerkenswert ist dabei, dass Amazon nicht nur einen ohnehin existierenden Preistrend um 10 Euro unterbietet. Nein, der nächstbeste Anbieter (Expert) liegt satte 40 Euro oberhalb von Amazon.

Jetzt kaufen?

Das untermauert die These, dass das Angebot jetzt wirklich stark ist. Der Ausrutscher nach unten bringt dir die Gelegenheit, so günstig wie nie zuvor und wohl auch bis auf Weiteres erstmal nicht, an einen Reiniger mit Dyson-Qualität zu gelangen.

Klar, es gibt auch gute Konkurrenten. Aber in dieser Klasse sind Vorwerk mit einem Preis, der mehr als doppelt so teuer ist oder Dreame mit dem H15 Plus (599 Euro) fast die einzigen wirklich heranreichenden – und halt teurer.

35 Minuten Akkulaufzeit und mehr – die wichtigsten Features des Dyson Wash G1

Das sind die wichtigsten Funktionen des Dyson Wash G1 schnell erklärt:

Doppelwalzensystem ohne Schmutzlinie: Das herausragende Merkmal des Wash G1 sind seine zwei gegenläufig rotierenden Mikrofaserwalzen. Dieses System sorgt dafür, dass nasser und trockener Schmutz in einem Arbeitsgang aufgenommen wird. Die Walzen reinigen sich kontinuierlich selbst, indem sie Schmutz aufsaugen und gleichzeitig mit sauberem Wasser befeuchtet werden. Im Gegensatz zu einigen anderen Nassreinigern mit nur einer Walze, die eine Schmutzlinie hinterlassen können, sorgt das Doppelwalzensystem von Dyson für ein fleckenfreies Ergebnis. Die eine Walze reinigt, die andere poliert den Boden nach.

Effektive Schmutzabscheidung: Der Wash G1 trennt festen Schmutz von der Schmutzflüssigkeit in einem speziellen Behälter. Dies ermöglicht eine hygienische und berührungslose Entsorgung des Schmutzes.

Gleichmäßige Wasserverteilung: Eine impulsgesteuerte Pumpe verteilt das saubere Wasser an 26 Hydratationspunkten gleichmäßig auf die gesamte Breite der Walzen.

Kantenreinigung: Das Gerät ist so konzipiert, dass es auch Ränder und Ecken gut reinigt.

Akkubetrieb: Der Wash G1 ist kabellos und hat eine Laufzeit von bis zu 35 Minuten, was die Reinigung großer Flächen (bis zu 290 m²) ermöglicht. Je nach Intensität und Nutzung der Reinigungsmodi sowie Verschmutzungsgrad variiert die Leistung natürlich. Die 35 Minuten sind aber eine gute Orientierung und als stark einzuschätzen.

Selbstreinigungsfunktion: In der Ladestation führt das Gerät einen Selbstreinigungszyklus durch, um die Walzen zu spülen. Allerdings gibt es keine Heißlufttrocknung, was bedeutet, dass die Walzen nass bleiben und manuell zum Trocknen entnommen werden sollten, um Geruchsbildung zu vermeiden. Hier hat etwa der Dreame H15 Pro für seinen Aufpreis einen Vorteil.

→ Weitere Infos und Eindrücke im Test des Dyson Wash G1 nachlesen

Gewischt, Handhabung, Kapazität

Technische Daten gibt’s natürlich auch. Das sind die wichtigsten:

Akkulaufzeit: bis zu 35 Minuten

Kapazität Frischwassertank: ca. 1 Liter

Kapazität Schmutzwassertank: ca. 0,8 Liter

Gewicht: ca. 4,9 kg

Reinigungsmodi: Drei verschiedene Reinigungsmodi für unterschiedliche Verschmutzungsgrade

Amazon-Deal läuft als „befristetes Angebot“

Das Angebot bei Amazon ist flankiert vom Hinweis „befristetes Angebot“. Ob es in seiner Menge oder zeitlich befristet ist, verrät der Händler derweil nicht. Möglich ist also, dass das Schnäppchen rasch wieder verschwindet.