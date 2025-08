Galaxy-Kracher: Samsung-Smartphone bricht Preisrekord

Während sonst vor allem die A-Reihe für Sparfüchse interessant ist, schlägt bei diesem Deal selbst das Flaggschiff einen regelrechten Preis-Salto. Beim Anbieter Gomibo bekommst du das S25 Edge mit 256 GB Speicher gerade für nur 695 Euro – günstiger ist es aktuell nirgends. Wenn du also schon länger mit einem Oberklasse-Gerät von Samsung geliebäugelt hast, ist jetzt genau der richtige Moment gekommen.

Samsung Galaxy S25 Edge bei Gomibo: So steht es um den Preis

Zum Marktstart im Mai schlug das S25 Edge noch mit einem Preis jenseits der 1.000-Euro-Marke zu Buche. Seitdem ist es kontinuierlich im Preis gefallen. Der Händler Gomibo sprengt jetzt den Rahmen und verkauft das Gerät in der Farbe Schwarz mit 256 Gigabyte internem Speicher für 695 Euro. Die anderen Farben gibt es bereits für 699 Euro.

Gomibo packt zwar noch Versandkosten von 4,95 Euro obendrauf, günstiger kommst du aber trotzdem bei keinem anderen Anbieter an das Samsung-Smartphone. Überall sonst zahlst du mindestens 30 Euro mehr, der Mobilfunkprovider bietet also wirklich mit großem Abstand das beste Angebot.

Damit punktet das Smartphone

Mit dem S25 Edge kaufst du eines der dünnsten Smartphones auf dem Markt. Insgesamt ist es 5,8 Millimeter schlank und bringt nur 163 Gramm auf die Waage. In Kombination mit der 6,7 Zoll Bildschirmdiagonale ist es ein Gegenpol zu großen und klobigen Geräten von Samsung, Apple und Co. Wie es bei Samsung Standard ist, glänzt es mit einem AMOLED-Display und 120 Hertz Bildwiederholrate. Gaming, Serien oder YouTube – all deine Inhalte werden in einer glasklaren, ruckelfreien Qualität dargestellt.

Hobbyfotografen und Fotografinnen dürfen sich auf dieselbe starke Kamera wie beim S25 Ultra freuen. Diese punktet mit einer Auflösung von 200 Megapixeln. Weiterhin an Bord ist eine Ultraweitwinkel-Kamera mit zwölf Megapixeln.

Samsung Galaxy S25 Edge Datenblatt zum Testbericht Allgemein Betriebssystem Android Prozessor Qualcomm SM8750-3-AB Snapdragon 8 Elite Arbeitsspeicher 12 GB Kabellos aufladbar (Qi) ✓ Wasser- und Staubdicht Untertauchen Farbe Blau

Schwarz

Silber Gewicht 163 g

Lediglich beim Akku musst du einen kleinen Kompromiss eingehen. Bedingt durch das schmale Gehäuse und Gewicht des Samsung-Smartphones hat dieser eine Kapazität von 3.900 Milliamperestunden. Beim S25 Ultra sind es 5.000 Milliamperestunden. Dennoch sollte dich das S25 Edge bei normaler Nutzung problemlos durch den kompletten Tag bringen, ohne dass du es zwischendurch aufladen müsstest. Wenn du noch mehr über das Gerät erfahren möchtest, schau doch mal in unserem Test vorbei.

Wem das Samsung S25 Edge zum Marktstart noch zu teuer war, darf sich jetzt also auf ein ziemlich gutes Schnäppchen freuen. Bereits ab 695 Euro gehört das elegante schwarze Smartphone dir. Und wenn es doch ein anderes Android-Smartphone sein soll, wirf mal einen Blick auf die Android-Weeks von MediaMarkt. Unsere Highlights der Aktion haben wir dir in diesem Artikel zusammengefasst.

