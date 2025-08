Diese Dashcam revolutioniert deine Autofahrten – und jetzt ist sie richtig günstig!

Moderne Autos besitzen mittlerweile unzählige Sensoren und Kameras, die eine Dashcam beinahe überflüssig machen – aber auch nur beinahe. Denn dieses Modell von Botslab kann noch viel mehr, als nur eine Überwachungskamera im Verkehr zu sein. Verschiedene Features und Funktionen können deinen Pendel-Alltag enorm erleichtern. Das praktische Gadget gibt’s jetzt mit einem ordentlichen Rabatt bei Amazon, sodass wir mal genauer hinsehen.

Hinweis: Der Einsatz von Dashcams ist in Deutschland nicht verboten, unterliegt aber speziellen Regelungen. Um auf Nummer sicher zu gehen, kannst du dich beim ADAC informieren.

Dashcam-Angebot bei Amazon: Das steckt dahinter

Botslab verlangt für die Dashcam normalerweise 189,99 Euro. Dank eines aktuellen Rabatts stehen aber nur noch 129,99 Euro auf der Rechnung. Mit dem Code 6X9VLKLL kannst du den Preis jetzt bis zum 10. August auf 107,89 Euro drücken. Im Vergleich zum UVP sparst du also über 80 Euro, womit die Dashcam einen deutlichen Preissprung hinlegt.

Für den Preis bekommst du zwei Kameras, die du an der Windschutzscheibe und am Heck deines Fahrzeugs installieren kannst. Dank einer Auflösung in 4K-Qualität (vorne) und 2K (hinten) sowie einem Sony-Sensor kannst du alles sicher erkennen und auch Nummernschilder von anderen Autos entgehen dir nicht. Die vordere Kamera bietet dir weiterhin ein Blickfeld von 170 Grad, während die hintere 150 Grad umfasst. In Summe hast du also beinahe einen kompletten Rundumblick – super praktisch auch bei Fahrten auf der Autobahn, wenn viel Verkehr ist. Dabei ist es egal, ob du tagsüber oder nachts unterwegs bist, die Dashcam soll gleichbleibend klare Bilder liefern. Noch besser gelingen die Aufnahmen mit dem Polarisationsfilter für die Frontkamera. Dieser reduziert die Blendung durch spiegelnde Oberflächen wie nasse Straßen oder Autoscheiben. Auf der mitgelieferten microSD-Karte mit 64 Gigabyte Speicherplatz kannst du alle Aufnahmen speichern und bei Bedarf noch mal anschauen.

Mehr als nur eine Kamera: Das kann das Gadget noch

Wie bereits erwähnt kann die Kamera noch mehr als nur Videos vom Verkehr aufzeichnen. Das integrierte ADAS (Advanced Driver Assistance System) sorgt für zusätzliche Sicherheit auf der Straße. Durch akustische Signale warnt dich die Dashcam beispielsweise, wenn das vordere Fahrzeug nach einer roten Ampel wieder anfährt oder ein Fußgänger die Straße überquert. Die Dashcam signalisiert dir außerdem, wenn du deine Fahrspur verlässt oder dem Auto vor dir zu dicht auffährst. Alle zwei Stunden erinnert sie dich zudem daran, eine Pause einzulegen.

Weiterhin praktisch: Mit dem passenden Hardware-Kit kannst du die Dashcam auch im Parküberwachungsmodus verwenden. Das separat erhältliche Kit kostet bei Amazon aktuell 36,99 Euro. Egal, ob du die Kamera einzeln oder in Kombination mit der Hardware verwendest, du holst dir hier ein Stück Sicherheit in dein Auto – und das auch noch zum Sparpreis von nur 107,89 Euro (mit dem Code 6X9VLKLL)