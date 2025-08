Amazon schmeißt meistverkauften Saugroboter zum Tiefstpreis aus dem Lager

Wenn Putzen nicht gerade zu deinem liebsten Hobby zählt, wird es höchste Zeit, dass du über die Investition in einen Saugroboter nachdenkst. Doch bei den ganzen Modellen auf dem Markt muss man erst mal den Überblick behalten. Passenderweise kommt Amazon jetzt mit einem neuen Tiefstpreis zum Bestsellermodell um die Ecke, das wir uns nun mal genauer ansehen.

Amazons beliebtester Saugroboter: So günstig wie nie

Im Rampenlicht steht der Dreame L10s Pro Ultra Heat Saugroboter. Allein im letzten Monat hat er sich über 900 Mal verkauft und steht damit an der Spitze der Bestsellerliste der Kategorie „Staubsaugerroboter“ des Versandriesens. Platz Nummer Zwei belegt die Roborock Qrevo Serie, die jedoch mit rund 100 Euro mehr zu Buche schlägt.

Der UVP des Dreame ist von 699 Euro aktuell um ganze 29 Prozent rabattiert, sodass du für 499 Euro an den Saugroboter inklusive Absaugstation rankommst. Mit Blick auf den Preisverlauf ist das ziemlich beachtlich, immerhin war das Gerät noch nie so günstig.

Der Dreame L10s Pro Ultra Heat

Für den Preis kommt der Saugroboter mit einigen starken Premiumfeatures daher. Denn er saugt nicht nur, sondern wischt auch gleichzeitig. Während er alles putzt, kannst du entspannt deinem Alltag nachgehen oder auf der Couch die Füße hochlegen. Per App kannst du ihn an die Arbeit schicken und dort beispielsweise auch No-Go-Zonen, die er meiden soll, einrichten. Seinen Weg durch dein Zuhause findet er mittels einer KI und 3D-Licht. So erkennt er auch herumliegendes Spielzeug oder Kabel vom Fernseher als Hindernisse, welche er einfach umfährt.

Er beseitigt Staub und Krümel mit einer Saugleistung von 7.000 Pascal. Dabei saugt er auf Hartböden, und auf Teppichen gleichermaßen. Erklimmt er einen Teppich, hebt er seinen Wischmopp an, um diesen nicht nass zu machen. Weiterhin kann er den Mopp auch ausfahren, was sich optimal für Randbereiche eignet. So soll der Saugroboter für eine saubere Wohnung sorgen, selbst in Ecken. Während des Reinigungsvorgangs erkennt der L10s Pro Ultra Heat den Verschmutzungsgrad der Böden und putzt, wenn nötig, automatisch noch ein zweites Mal. Insgesamt hat er eine Akkulaufzeit von bis zu 220 Minuten, was selbst für eine große Wohnung genug sein dürfte.

So sieht der Dreame L10s Pro Ultra Heat Saugroboter aus

Hat der Saugroboter alles erledigt, macht er sich auf den Weg zurück in seine Basisstation. Dort entleert er seinen Staubbehälter und wäscht den Mopp mit heißem Wasser aus. Die anschließende Heißlufttrocknung rundet die Selbstwartung ab und verhindert obendrein auch noch die Entstehung von unangenehmen Gerüchen.

Der Preis von 499 Euro ist zwar immer noch eine Investition, aber der L10s Pro Ultra Heat Saugroboter bietet viele praktische Funktionen, die dir deinen Alltag erheblich erleichtern werden. Zudem kannst du dir bei dem aktuellen Angebot sicher sein, dass du ihn bei keinem anderen Händler günstiger bekommst – und somit bei Interesse bedenkenlos zuschlagen.

