Top 3: Das sind die besten Saugroboter in 2025

Welcher Saugroboter ist der beste? Für lange Zeit galt Roborock als das Maß aller Dinge. Mit der Zeit konnten viele Hersteller aber nachziehen. Marken wie Dreame, Ecovacs oder Narwal sind keine Eintagsfliegen mehr. In dieser Liste zeigen wir dir die drei besten Saugroboter mit Wischfunktion im Jahr 2025. Außerdem erfährst du, was vor dem Kauf eines Saug- und Wischroboters wichtig ist.

Die besten Saugroboter im Test

Testsieger: Roborock Saros Z70

Der Roborock Saros Z70 ist der beste Saugroboter in 2025

Der Roborock Saros Z70 ist der Testsieger. Das Modell überzeugt mit einem eindrucksvollen Gesamtpaket aus solider Saugleistung, gutem Wischergebnis und makelloser Navigation. Die Bauhöhe von 7,98 cm erlaubt das Saugen unter den meisten Möbeln. Spektakulär wird der Roboter durch den mechanischen Greif-Arm. Mit diesem kann er sogar deine Socken oder Handtücher wegräumen. Der Roborock Saros Z70 ist bei Amazon erhältlich und kostet nach unverbindlicher Preisempfehlung 1.799 Euro.

2. Platz: Dreame X50 Ultra Complete

Der Dreame X50 Ultra ist eine absolute Premium-Wahl.

Die beste Alternative zum Roborock Saros Z70 ist der Dreame X50 Ultra Complete. Dieses Modell überzeugt auf ganzer Linie. Saugen, Wischen, Hindernisse zuverlässig erkennen – all das macht der Staubsauger auf Top-Niveau. Einziger Nachteil ist die vergleichsweise hohe Bauform von 8,9 cm, obwohl der Roboter seinen Navigationsturm absenken kann. Dafür ist er in der Lage, 6 cm hohe Hindernisse zu überwinden. Dreame bietet den X50 Ultra Complete bei Amazon für einen Preis von 1.499 Euro (UVP) an.

3. Platz: Mova Z50 Ultra

Mova Z50 Ultra Complete ist die beste Alternative zu Roborock und Dreame

Dicht hinter Roborock und Dreame liegt Mova mit dem Z50 Ultra. Der Roboter bietet die beste Wischleistung aller Saugroboter. Auch bezüglich der Saugleistung und der Navigation kann er problemlos mithalten. Einzig die Bauhöhe von 11,1 cm verhindert, dass er nicht zu 100 Prozent auf dem Niveau der Großen ist. Bei Amazon kostet der Mova Z50 Ultra nach unverbindlicher Preisempfehlung 1.199 Euro.

Das musst du vor dem Kauf eines Saugroboters wissen

So viel ist die Saugkraft wert

Kein Saugroboter kommt an die Saugleistung eines gewöhnlichen Staubsaugers heran. Das liegt an mehreren Faktoren. Hersteller müssen den Motor, die Navigationstechnologie sowie Wasser– und Staubbehälter in den Robotern verbauen. Sieh Saugroboter mehr als eine Hilfe an. Dennoch ist die Entwicklung der reinen Saugkraft beachtlich. Seit 2023 hat sich die Saugpower bei Putzrobotern fast verfünffacht.

Die Teppichreinigung ist für Top-Modelle kein Problem. Beachte dennoch, dass Roboter leichte Teppiche oder Kurzflorteppiche mitziehen werden. Hochflorteppiche werden derweil problemlos gesaugt. Das Saugergebnis ist auf Teppichen in der Regel ein wenig schlechter als das auf glatten Oberflächen wie Parkett und Fliesen der Fall ist.

Wischfunktion

Der Name sagt es bereits, es ist eine Funktion und nicht die Hauptaufgabe eines Saugroboters. Deswegen solltest du die Wischfunktion als Extra ansehen. Die Art, wie gewischt wird, variiert stark zwischen Geräten. Zum Einsatz kommen rotierende Wischpads, eine vibrierende Waischplatte oder neuerdings Wischwalzen. Unsere Tests zeigen deutlich, dass Wischwalzen die beste Wischleistung bieten.

Navigation und Hinderniserkennung

Top-Saugroboter nutzen für die Navigation die LiDAR-Sensoren. Die Geräte nutzen Laserstrahlen zur Entfernungsmessung. Sie gilt als die genaueste, sogar im Dunkeln. Alles Wichtige zur Navigation erklären wir dir in diesem Artikel.

Wartungsfunktionen und App-Anbindung

Premium-Saugroboter haben in den meisten Fällen eine Station. Sie hat eine Absaugfunktion, reinigt die Wischausrüstung mit Heißwasser und trocknet sie mit Heißluft. Das Einzige, was an deinen Händen kleben bleibt, ist der Austausch des Staubbeutels und die Leerung und Entleerung der Wasserbehälter.

Jeder Roboter hat eine unterstützende App. Hier legst du die Reinigung fest und wie gründlich die Selbstreinigung durchgeführt werden soll. Wenige Modelle bieten eine Smart-Home-Anbindung, um sie mit weiteren intelligenten Geräten zu koppeln.

