Extrem dünn und leicht: Samsung Galaxy S25 Edge ausprobiert

Gerade einmal 5,8 Millimeter ist das neue Samsung Galaxy S25 Edge dick. Oder besser gesagt dünn. So ist das neue Smartphone 30 Prozent schlanker als das Galaxy S25 Ultra und mit einem Gewicht von 163 Gramm auch deutlich leichter. Und das, ohne bei der Ausstattung große Kompromisse einzugehen. Das S25 Edge ist ein echtes Flaggschiff.

Mein Ersteindruck

Auch wenn 2,4 Millimeter im Vergleich zum S25 Ultra auf dem Papier nicht nach viel klingen. Der Unterschied in der Hand ist enorm. Insbesondere das deutlich geringere Gewicht – ein gewöhnliches Smartphone bringt rund 200 Gramm auf die Wage – macht einen riesigen Unterschied und lässt das neue Galaxy S25 Edge fast schon magisch wirken.

Samsung Galaxy S25 Edge (links) neben dem Galaxy S25 Ultra

Farblich kannst du zwischen drei Varianten wählen: Titanium Icyblue, Titanium Silver und Titanium Jetblack. Die Verarbeitung ist, wie man es von einem Top-Smartphone erwarten darf, erstklassig. Vorder- und Rückseite bestehen aus Glas, während der Rahmen wie beim Ultra-Modell aus Titan gefertigt ist. Zum Schutz vor Kratzern und Brüchen kommt beim Display erstmals das modernste Gorilla Glass Ceramic 2 zum Einsatz. Bei der Rückseite verbaut man mattes Victus 2 Glas und auch ein Schutz gegen Staub und Wasser nach IP68 ist vorhanden.

Samsung Galaxy S25 Edge in allen Farben

Wem das nicht ausreicht, kann zu einem der offiziellen Samsung-Cases für das neue Galaxy S25 Edge greifen. Auch diese wurden neu gestaltet, um das schlanke Design des Smartphones möglichst gut beizubehalten.

Das steckt im Samsung Galaxy S25 Edge

Bei der technischen Ausstattung des Samsung Galaxy S25 Edge gibt es kaum Unterschiede zum S25 Ultra. Auch in seinem extradünnen Flaggschiff verbaut Samsung den Snapdragon 8 Elite mit 12 Gigabyte RAM. Hierbei handelt es sich um den aktuell schnellsten Prozessor in einem Android-Smartphone. In ersten Benchmarks liefert das Smartphone einen echten Top-Score von 2.358.000 Punkten – identisch mit dem Galaxy S25 Ultra.

Auch beim Display lassen sich qualitativ keine Unterschiede entdecken. Mit 6,7 Zoll ist das Display etwas kleiner als die 6,9 Zoll beim Galaxy S25 Ultra und bietet etwas stärker abgerundete Ecken. Doch auch hier verbaut Samsung ein erstklassiges AMOLED-Display mit doppelt so hoher Auflösung wie Full-HD, schneller 120 Hertz Bildwiederholrate und einer Helligkeit von 2.600 Nits.

Das Samsung Galaxy S25 Edge ist ein echtes Flaggschiff

Extra-schlanke Kamera

Bei der verbauten Kamera weiß Samsung zu überraschen. So ist es trotz des super dünnen Gehäuses gelungen, dieselbe Hauptkamera wie im Galaxy S25 Ultra zu verbauen. Diese bietet eine Auflösung von 200 Megapixeln mit einer erstklassigen Blende von f/1,7 sowie optischer Bildstabilisierung. Bei der Ultraweitwinkel-Kamera hat man sich für das Modell aus dem „normalen“ Galaxy S25 mit 12-Megapixel-Auflösung und integrierter Makro-Funktion entschieden.

Nur auf einen optischen Zoom muss man, bedingt durch die Dicke des Gerätes, verzichten. Die in der Oberklasse üblichen Periskop-Kameras mit 3- bis 10-fachem Zoom stellen selbst gewöhnliche Smartphones vor Herausforderungen, was die benötigte Bautiefe betrifft. Bei einem gerade einmal 5,8 Millimeter dünnen Smartphone ist das nicht drin. Durch die hohe Auflösung der Hauptkamera kann jedoch bis zu einem gewissen Grad digital gezoomt werden. Bei 2- oder 3-fachem Zoom kannst du so gute Ergebnisse erwarten. Darüber hinaus lässt die Qualität sichtbar nach. Maximal 10-fach-Zoom ist digital möglich.

Zwei Kameras und kein optischer Zoom

Sorgen um den Akku

Meine größte Sorge beim neuen Samsung Galaxy S25 Edge betrifft den Akku. Um die geringe Dicke und Gewicht zu erreichen, hat Samsung die Akkukapazität deutlich schrumpfen lassen. Statt wie bei dieser Displaygröße üblich 5.000 mAh misst der Akku des dünnen Edge-Modells gerade einmal 3.900 mAh. Welche Auswirkungen das auf die Laufzeit des Smartphones hat, muss unser vollständiger Test des Smartphones zeigen. Ich rechne mit einer rund 25 Prozent niedrigeren Laufzeit als üblich. Doch immerhin werden kabelloses Laden sowie Reverse-Charging, bei dem das Smartphone selbst zum Ladepad wird, unterstützt.

Schade ist, dass Samsung die Chance verpasst, beim S25 Edge einen neuen Silizium-Kohlenstoff-Akku zu verbauen. Diese Technologie wird bereits von vielen chinesischen Herstellern eingesetzt und ermöglicht rund 25 Prozent mehr Akkukapazität bei gleicher Dicke und Gewicht.

Preis und Verfügbarkeit

Das neue Samsung Galaxy S25 Edge ist ab sofort für einen Preis ab 1.249 Euro verfügbar. Für diesen Preis gibt es das Smartphone mit 12 Gigabyte RAM und 256 Gigabyte internem Speicher. Die Speicher-Verdopplung auf 512 Gigabyte kostet deftige 120 Euro mehr. Alle Käufer bis zum 29. Mai erhalten jedoch die größere Speichervariante zum Preis des Basis-Modells ohne Aufpreis.