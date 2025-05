MediaMarkt startet Samsung-Preisschlacht: Das neue Galaxy S25 Edge direkt im Kracher-Deal

Samsung hat mit dem Galaxy S25 Edge ein beeindruckend schlankes Smartphone vorgestellt, das technisch fast auf Augenhöhe mit dem Galaxy S25 Ultra liegt – dabei aber deutlich handlicher und leichter ist. Wer auf der Suche nach einem eleganten High-End-Smartphone ist, kann jetzt bei MediaMarkt zuschlagen. Denn hier bekommst du das neue Flaggschiff zusammen mit einem starken Tarif im Vodafone-Netz zu einem top Preis.

Galaxy S25 Edge: Viel Power im schlanken Gehäuse

Das Galaxy S25 Edge überzeugt mit einem ultradünnen Gehäuse von nur 5,8 Millimetern – damit ist es rund 2,5 Millimeter schlanker als das S25 Ultra. Trotz des kompakten Formats musst du kaum auf Top-Technik verzichten: Samsung hat ein starkes Paket geschnürt, das in vielen Bereichen mit dem großen Ultra-Bruder mithalten kann. Das 6,7 Zoll große AMOLED-Display löst in QHD+ auf, bietet bis zu 120 Hertz Bildwiederholrate und eine beeindruckend hohe Helligkeit. In ersten Tests konnte uns das Gerät bereits positiv überraschen – insbesondere in puncto Displayqualität, Prozessorleistung und Ausstattung.

Die Hauptkamera schießt detailreiche Fotos mit bis zu 200 Megapixeln. Im Unterschied zum Ultra-Modell musst du allerdings auf ein Teleobjektiv verzichten und die Ultraweitwinkelkamera löst mit zwölf Megapixeln etwas geringer auf. Für viele Nutzer dürfte das jedoch verschmerzbar sein.

Im Inneren arbeitet der leistungsstarke Snapdragon 8 Elite for Galaxy Prozessor, wodurch du auch leistungsintensive Anwendungen und Spiele ohne Probleme nutzen kannst. Das Gerät ist nach IP68 gegen Wasser und Staub geschützt und bringt Galaxy AI-Funktionen wie Gemini Live und Now Brief mit – also alles, was ein modernes Smartphone ausmacht. Der Akku fällt mit 3.900 mAh zwar etwas kleiner aus als beim Ultra-Modell, soll aber dennoch bis zu 24 Stunden Videowiedergabe ermöglichen. Bei dem MediaMarkt-Angebot bekommst du außerdem die Variante mit großzügigen 512 Gigabyte Speicher – mehr als genug für Apps, Fotos und Videos.

Im Rahmen des Angebots bekommst du das Galaxy S25 Edge zusammen mit einem Tarif im Vodafone-Netz, der sich wirklich sehen lassen kann. Der Vertrag bringt dich ins 5G-Netz mit Downloadgeschwindigkeiten von bis zu 50 MBit/s, enthält eine Allnet- und SMS-Flat sowie EU-Roaming. Die Mindestlaufzeit beträgt 24 Monate.

Für das Gerät zahlst du einmalig 169 Euro, hinzu kommen 39,99 Euro Anschlussgebühr. Die monatliche Grundgebühr liegt bei 59,99 Euro, der Versand ist kostenfrei. Entscheidest du dich für eine Rufnummernmitnahme, kannst du dir mit einer SMS mit dem Inhalt „Bonus“ an die 22234 zusätzlich 50 Euro Wechselbonus sichern.

Samsung hat mit dem Galaxy S25 Edge ein echtes Highlight auf den Markt gebracht. Und in Kombination mit dem großen Datentarif im Vodafone-Netz ergibt sich ein starkes Gesamtpaket. Wer ein leistungsstarkes, elegantes Smartphone sucht und dabei auch beim Tarif keine Abstriche machen möchte, sollte hier unbedingt einen Blick riskieren.

