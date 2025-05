Du willst ein starkes Smartphone zum kleinen Preis – am besten gleich mit einem ebenso starken Datentarif? Dann solltest du dir dieses Angebot bei MediaMarkt ganz genau anschauen. Das beliebte Samsung Galaxy A56 mit 256 GB Speicher bekommst du hier zusammen mit einem 25-GB-Tarif im 5G-Netz für weniger als 15 Euro im Monat. Der einmalige Gerätepreis liegt bei unter 30 Euro – und das Gesamtpaket überzeugt auf ganzer Linie.

Solides Mittelklasse-Smartphone mit starkem Display und Triple-Kamera

Das Samsung Galaxy A56 ist nicht ohne Grund eines der beliebtesten Smartphones in der Mittelklasse. Du bekommst ein großes 6,7-Zoll-AMOLED-Display, das mit kräftigen Farben, sattem Kontrast und flüssiger 120 Hz Bildwiederholrate überzeugt – ideal fürs Scrollen, Videos oder Games. Auch bei der Kamera musst du keine Abstriche machen: Die Triple-Kamera besteht aus einer 50-Megapixel-Hauptkamera, einer 12-Megapixel-Ultraweitwinkel-Kamera und einer Makrokamera mit 5 Megapixeln – top für viele Foto-Situationen im Alltag.

In unserem Test hat das Galaxy A56 eine starke Bewertung von 4/5 Sternen erhalten. Unser Redakteur Timo bringt es auf den Punkt: „Für rund 350 Euro bietet das A56 alles, was der Durchschnittsnutzer braucht.“ Dazu gehören eine gute Akkulaufzeit, ein wasserdichtes Gehäuse und zuverlässige Performance im Alltag – ein echtes Rundum-sorglos-Paket für alle, die viel Smartphone für wenig Geld suchen.

Starker 25-GB-Tarif im Bundle dabei

Zusätzlich bekommst du bei dem Angebot den Telefónica Allnet Flat 15+10 GB Aktion Tarif dazu – insgesamt winken dir hier also 25 GB Datenvolumen im stabilen 5G-Netz. Die maximale Geschwindigkeit liegt bei bis zu 50 Mbit/s, was locker für Musikstreaming, Social Media und gelegentliche Videos reicht. Außerdem enthält der Tarif eine Allnet- und SMS-Flat sowie EU-Roaming – damit bist du auch im Urlaub gut versorgt.

Preis-Leistungs-Knaller: So rechnet sich der Deal

Für das Bundle zahlst du einmalig 39,99 Euro Anschlussgebühr sowie 29 Euro für das Gerät und 4,95 Euro Versandkosten. Die monatliche Grundgebühr liegt bei nur 14,99 Euro. Über 24 Monate ergibt das Gesamtkosten von 433,70 Euro. Allein das Smartphone kostet aktuell in der 256-GB-Version rund 355 Euro (siehe Preisvergleich) – das heißt, du bekommst den Tarif effektiv für gerade mal etwa 3,50 Euro pro Monat dazu. So günstig kommst du nur selten an 25 GB Datenvolumen.

Der Deal-Newsletter von inside digital: Hiermit verpasst du kein Schnäppchen mehr! Wir liefern dir mit unserem neuen Deal-Newsletter jede Woche aufs neue die besten Angebote direkt in dein Postfach. inside digital WEEKLY Dein wöchentlicher Technik-Überblick – immer auf dem neuesten Stand. Jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten sowie insbesondere zur E-Mail-Nutzung.