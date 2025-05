Lass deinen alten Rasenmäher eingemottet: Bei tink bekommst du einen Mähroboter von Worx, der die komplette Mäharbeit im Garten für dich erledigt. Er kommt mit einer praktischen Garage, die ihn vor Wind und Wetter schützt. Das Beste? Die Garage gibt es für nur wenige Euro obendrauf. Alles, was du wissen musst, erfährst du jetzt.

Worx Rasenmäher bei tink: So gut ist das Angebot

Insgesamt zahlst du für den Roboter samt Garage 519 Euro. Damit streicht tink ganze 53 Prozent vom UVP, der mit ordentlichen 1.118,99 Euro ausgeschrieben ist. Wir haben die Preise verglichen, dabei ist uns aufgefallen, dass du bei anderen Händlern alleine für den Mähroboter schon 499 Euro zahlen müsstest. Die Garage würde dich einzeln noch mal rund 100 Euro kosten. In diesem Angebot bekommst du sie also für nur 20 Euro extra, was ein ziemlich guter Preis ist.

Aber wie sinnvoll ist diese Garage eigentlich? Laut Hersteller holst du mit dieser die maximale Lebensdauer aus dem Roboter heraus. Alltägliche Witterungsbedingungen wie Sonne, Regen und Wind können dem Landroid M500 Plus auf Dauer schaden. Unter der Garage ist er bestens aufgehoben, sodass sich die Investition in den Roboter auch langfristig auszahlt. Durch ihr schlichtes Design passt die Garage in jeden Garten und fällt dort kaum auf. Ein praktisches Extra also, für das sich der Aufpreis von nur 20 Euro statt 100 Euro echt lohnen kann.

Damit überzeugt der Mähroboter

Nun nehmen wir mal den Roboter selbst genauer unter die Lupe. Er eignet sich für Gärten mit einer Fläche von bis zu 500 m². Steuern kannst du ihn per Bluetooth-Verbindung mit deinem Smartphone. Auf dem Handy kannst du auch den Mähfortschritt sowie den Status des Roboters überwachen. Die Schneidscheibe des Landroid M500 Plus besteht aus drei drehbaren Rasierklingen mit einer einstellbaren Schnitthöhe von 30 bis 60 mm. Diese Klinge ist besonders nah an der Rasenkante platziert, was für saubere Schnittergebnisse sorgt. Der Roboter erklimmt Steigungen von bis zu 35 Prozent und eignet sich daher auch für unregelmäßige Grundstücke. Hat der Mähroboter seine Arbeit erledigt, fährt er automatisch in seine Garage zurück.

Bei tink warten übrigens noch weitere Schnäppchen auf dich, die du dir nicht entgehen lassen solltest. Unter anderem auch Mähroboter von Gardena oder Husqvarna. Die besten Angebote haben wir dir in der folgenden Liste zusammengefasst.

