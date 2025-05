34 % Rabatt: Beliebte Bluetooth-Box so günstig wie nie zuvor

Bose zählt zu den bekanntesten Herstellern, wenn es um Bluetooth-Boxen und Lautsprecher geht. Die hohen Qualitätsstandards lässt sich die Marke einiges kosten, weshalb selbst kompakte Modelle oft recht hoch bepreist sind. Bei Amazon steht jetzt allerdings ein Rabatt von 34 Prozent auf den Bose SoundLink Flex ausgeschrieben, sodass du zu einem so guten Preis wie nie dran kommst.

Bose SoundLink Flex Bluetooth-Box: So viel musst du zahlen

Amazon schreibt für den Bose SoundLink Flex der zweiten Generation einen UVP von stattlichen 179,95 Euro aus. Wie bereits erwähnt sparst du dir aber aktuell 34 Prozent, sodass du für 119 Euro herankommst. Wie gut dieses Angebot tatsächlich ist, verdeutlicht ein Blick auf den Preisvergleich.

Nur die Modelle in Blau und Schwarz gab es schon mal für ein paar Euro weniger. Für alle anderen Farben (Sandstein, Salbei) zahlst du im Moment so wenig wie noch nie. Amazon bietet dir hier also nicht nur den besten Preis im ganzen Netz, sondern den besten Preis überhaupt. Wenn du noch nach musikalischer Begleitung für den nächsten Urlaub oder einfach im Alltag suchst, ist jetzt ein guter Zeitpunkt gekommen, um zuzuschlagen.

Ist der Lautsprecher sein Geld wert?

Wir haben das Vorgängermodell bereits getestet und waren damals ziemlich überzeugt. Insgesamt hat die erste Version 90 von 100 Punkten erzielt. Und auch die Produktbeschreibung der zweiten Generation kann sich sehen lassen. Bose verspricht einen sauberen Klang und tiefe Bässe – über 12 Stunden hinweg. Um besonders robust zu sein, ist der Lautsprecher staub- und wasserdicht (IP67) und eignet sich so auch für Outdoor-Abenteuer.

Per Bluetooth koppelst du dein Handy, diese Verbindung wird dann auf einer Entfernung von bis zu neun Metern aufrechterhalten. Besonders cool ist, dass der Lautsprecher mit mehreren Geräten gleichzeitig verbunden werden kann. Außerdem kannst du über den Party-Mode einen weiteren SoundLink Flex dazuschalten und so mehrere Räume beschallen. Er wiegt 0,6 Kilogramm und lässt sich mit seinen Maßen von 20 cm x 9,1 cm x 5,3 cm easy im Rucksack verstauen. Die integrierte Schlaufe soll aber auch robust genug sein, um den Speaker außen festzumachen.

Für den momentanen Preis von rund 120 Euro machst du hier also nichts falsch. Eine durchschnittliche Bewertung von 4,6/5 Sternen spricht für zufriedene Kundinnen und Kunden. Ein weiterer Pluspunkt also für den SoundLink Flex. Aber Achtung: Da dieses Angebot vom Versandriesen Amazon stammt, haben wir keinerlei Informationen über die Laufzeit des Deals. Der Preis der Bluetooth-Box könnte also jederzeit wieder steigen, weshalb du bei Interesse nicht zu lange zögern solltest.

Der Deal-Newsletter von inside digital: Hiermit verpasst du kein Schnäppchen mehr! Wir liefern dir mit unserem neuen Deal-Newsletter jede Woche aufs neue die besten Angebote direkt in dein Postfach. inside digital DEALS Die besten Technik-Deals auf einen Blick – so sparst du clever! Jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten sowie insbesondere zur E-Mail-Nutzung.