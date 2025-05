Ein Modell sticht bei der Aktion besonders hervor: das Acer Aspire 14 AI. Dieser leistungsstarke Laptop bringt nicht nur Top-Hardware mit, sondern integriert auch clevere KI-Funktionen direkt ins System – und das ist sogar mal praktisch und nicht nur Werbung mit dem Buzzword „KI“. Der Preis kann sich dank der aktuellen MediaMarkt-Aktion ebenfalls sehen lassen. Alles, was du wissen musst, erfährst du hier.

Acer setzt auf starke Leistung und smarte Technik

Das Acer Aspire 14 AI überzeugt mit einem großzügigen 14-Zoll-Display, das sich perfekt für langes und produktives Arbeiten eignet. Im Inneren arbeitet ein leistungsstarker Intel Core Ultra 5,226V Prozessor, der zusammen mit 16 GB RAM für eine schnelle und reibungslose Performance sorgt. Die 1-Terabyte-SSD bietet dir nicht nur massig Speicherplatz, sondern auch kurze Ladezeiten und flüssige Abläufe – ideal für Multitasking, Office, Streaming oder kreative Projekte.

Was das Acer Aspire 14 AI besonders spannend macht, ist die integrierte künstliche Intelligenz, die lokal auf dem Gerät läuft – ohne Cloud, ohne Datenweitergabe. Der sogenannte Acer Assist analysiert und durchsucht lokale Dateien, ohne dass persönliche Inhalte auf externe Server übertragen werden. Das erhöht nicht nur die Geschwindigkeit, sondern vor allem auch die Sicherheit deiner sensiblen Daten. Darüber hinaus verbessert die KI beispielsweise auch die Qualität von Videokonferenzen, indem sie störende Hintergrundgeräusche ausblendet und den Fokus der Kamera automatisch auf dich richtet.

Copilot & Live-Untertitel: So sieht moderne Unterstützung aus

Dank der Integration von Microsoft Copilot kannst du dich außerdem bei den verschiedensten Aufgaben unterstützen lassen – vom schnellen Recherchieren bis hin zur Texterstellung. Besonders praktisch ist auch die Live-Untertitelfunktion, die gesprochene Sprache in Videocalls, Serien oder Filmen in Echtzeit ins Englische übersetzt. So verstehst du nicht nur internationale Gesprächspartner besser, sondern auch jede Figur in deinen Lieblingsshows – ganz ohne Sprachbarriere.

Acer-Laptop zum Top-Preis bei MediaMarkt – Versand kostenlos

MediaMarkt bietet das Acer Aspire 14 AI derzeit für nur 799 Euro an – das sind ganze 100 Euro Rabatt im Vergleich zum UVP. Für ein KI-Notebook mit dieser Ausstattung ist das ein echtes Schnäppchen. Und das Beste: Der Versand ist kostenlos. Wenn du also schon länger mit einem neuen und modernen Arbeitsgerät geliebäugelt hast, solltest du hier schnell zuschlagen – dieses Angebot ist derzeit konkurrenzlos (siehe Preisvergleich).

Noch mehr Laptop-Deals gefällig? Auf der Übersichtsseite bei MediaMarkt findest du zusätzlich viele weitere spannende Laptop-Angebote von Acer, ASUS, Samsung und weiteren Marken. Ein Blick lohnt sich also auch über das Acer Aspire 14 AI hinaus.

