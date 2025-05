Videotürklingel für knapp 100 Euro: Dieses Modell hat drei entscheidende Vorteile

In der Werbung versprechen die Geräte vor allem „positive“ Nutzungsszenarien. So zum Beispiel, dass man mit dem Paketboten sprechen und ihn instruieren kann, während man selbst nicht zu Hause ist. Der Sicherheitsaspekt, dass man das Geschehen vor seiner Türe aus der Ferne via Smartphone beobachten kann oder die Türe nicht öffnen braucht und trotzdem sieht, was vor sich geht, ist eher eine Randnotiz. Dabei ist das der vermutlich meistgenutzte Zweck, den eine Videotürklingel bestehen muss.

Videotürklingel: Dieses Modell hat 3 Vorteile

Die Videotürklingel R810 von Botslab bildet in vielerlei Hinsicht das ab, was von einem Modell, das auf der Höhe der Zeit ist, zu erwarten ist. HD-Auflösung im Video, 5MP bei Standbildern, WLAN, 360-Grad-Blickwinkel (wodurch du etwa Personen vor der Tür von Kopf bis Fuß sehen kannst), Nachtsicht-Modus, Wasserdichtigkeit und Bewegungserkennung. Natürlich ist auch Zwei-Wege-Audio mit dabei.

Das reicht an sich, um die Türklingel als „empfehlenswert“ einzustufen. Aber es gibt ein paar Features, die auf den ersten Blick banal klingen – sie machen die Botslab-Türklingel aber erst zum Tipp. Vor allem für die, die neu in den Bereich einsteigen wollen.

Lokaler Speicher, kein Abo-Modell

Die kamerabasierte Türklingel speichert aufgenommene Inhalte nur intern und gibt sie maximal via WLAN geschützt weiter, um sie online zugänglich zu machen. Im Lieferumfang ist direkt eine 32 GB microSD-Karte enthalten, auf der du deine Videos lokal speichern kannst. Wer mehr Speicher möchte, kann diesen mit der entsprechenden Karte zudem auf bis zu 256 GB erweitern. Es gibt bei Botslab keine Abo-Option, die zusätzlich ins Geld zu gehen droht.

Kostenlose Cloud-Unterstützung

Im Kauf inklusive ist eine 48-Stunden-Cloud, die sich automatisch synchronisiert. Das heißt: Die Online-Fernsteuerung von überall dort, wo Internet ist, muss nicht permanent bezahlt werden, sondern ist komplett inklusive. Einstellbar ist auch, dass Aufnahmen automatisiert in eine (eigene) Cloud oder ein stationäres NAS-System hochgeladen werden. Das eignet sich dann für längerfristige Aufnahme-Sicherung über den internen Speicher hinaus.

Akkubetrieb mit großem Akku – aber auch Kabelnutzung möglich

Die Türklingel lässt sich dort anbringen, wo Platz ist. Kabelgebundene Klingeln dieser Art sind zwar ohnehin selten, aber der Akku hier hat schon eine beträchtliche Größe. Die 5.200 mAh reichen laut Hersteller für bis zu 150 Tage. Aufgeladen ist die Kamera danach dann recht flott mit nur kurzer Zeit am Kabel. Alternativ und bei Bedarf bzw. Möglichkeit ist ein Kabelbetrieb sogar möglich. Das macht sie unabhängig und dauerhaft nutzbar, wenn du sie etwa in einem länger nicht genutzten Ferienhaus installieren möchtest.

Botslab-Videotürklingel mit starken Features für knapp 100 Euro – so sieht das Gerät aus.

Außerdem unterstützt die Videotürklingel auch KI-basierte Bewegungserkennung. Generell musst du dir das so vorstellen: Die Kamera ist nicht permanent eingeschaltet, sondern eher dauerhaft im Stand-by. Wenn die Sensoren – KI-gestützt – Bewegungen erkennen, schaltet sich die Kamera erst ein. Das sorgt dann eben für eine möglichst lange Akkulaufzeit und eine effiziente Speichernutzung.

Videotürklingel bei Amazon für knapp 100 Euro

Jetzt ist die Videotürklingel Botslab R810 bei Amazon stark reduziert erhältlich. Das einsteigerfreundliche Smart-Home-Gerät ist dabei sogar doppelt reduziert. Zunächst kostet sie statt regulär 169,99 Euro, jetzt nur noch 113,99 Euro, was bereits 38 Prozent Nachlass entspricht. Bis zum 11. Mai gibt es aber noch einen Gutschein-Code. Gibst du im Warenkorb bei Amazon NDH6AS6P ein, reduziert sich der Preis abermals – auf dann 106,01 Euro.

→ Zum Angebot (Rabattcode NDH6AS6P)

