Bei MediaMarkt: Wieso der Tefal OptiGrill die beste Alternative zu Kohle- und Gasgrills ist

Der Tefal OptiGrill ist nicht nur um einiges platzsparender als ein Kohlegrill. Er lässt sich leichter reinigen, macht weniger Dreck und das Grillen ist herrlich unkompliziert. Mit diesem praktischen Gerät kannst du easy auch auf einer kleinen Terrasse grillen. Und auch schlechtes Wetter macht dem Grill-Spaß keinen Strich mehr durch die Rechnung. Den Elektrogrill kannst du nämlich auch einfach im Wohnzimmer benutzen.

Passend zur kommenden Saison reduziert MediaMarkt den Kontaktgrill jetzt um 21 Prozent, sodass du ihn zu einem echt guten Preis ergattern kannst.

Tefal OptiGrill: Soviel musst du zahlen

Im MediaMarkt-Angebot ist die XL-Variante des OptiGrills. Diese bietet genug Platz, um Portionen für bis zu acht Personen zuzubereiten. Perfekt also für einen Grillabend mit der Familie oder Freunden.

Der OptiGrill wird normalerweise mit einem UVP von 459,99 Euro gehandelt. MediaMarkt streicht jedoch 21 Prozent hiervon, sodass für dich insgesamt 359,99 Euro auf der Rechnung stehen. Versand zahlst du hier nicht.

Das zeichnet den Kontaktgrill aus

Der OptiGrill ist nicht einfach nur ein Grill. Er verfügt über zwölf automatische Programme und zaubert dir so im Handumdrehen saftiges Steak und perfekt gegrilltes Gemüse – mit Geling-Garantie sozusagen. Integrierte Sensoren messen dabei die Dicke des Grillguts, um so die optimale Garzeit einzustellen.

Du kannst auch in den manuellen Modus switchen und so die Temperatur händisch einstellen. Gefrorene Speisen taut dir der OptiGrill mühelos auf. Besonders cool: Der OptiGrill wird mit der passenden Backschale geliefert, in der sich auf Aufläufe oder Pommes zubereiten lassen. Nach dem Kochen kannst du die einzelnen Teile einfach in der Spülmaschine reinigen.

Wir haben das Elite-Modell des OptiGrills übrigens bereits getestet. Das ist zwar nicht exakt dasselbe Modell, gibt aber einen Vorgeschmack für das, was dich hier erwartet. Falls du möchtest, kannst du mal einen Blick in unseren Bericht werfen.

Wenn du gar nicht so viele Funktionen brauchst, solltest du auch mal einen Blick auf den Malaga Elektrogrill von Tefal werfen. Auch auf diesem Gerät lassen sich entspannt Mahlzeiten für bis zu acht Personen zubereiten. Du kannst die Temperatur hier individuell einstellen und an das Grillgut anpassen. Nach dem Grillen verschwindet der Malaga-Elektrogrill einfach in der Spülmaschine. Statt des UVPs von 104,99 Euro verlangt MediaMarkt hierfür 57,99 Euro. Für Gelegenheitsnutzer könnte sich hier also eine preiswerte Alternative zum OptiGrill versteckt haben.

