Bester Akku-Wischsauger im Test: Dreame deklassiert die Konkurrenz

Der für Top-Saugroboter bekannte Hersteller integriert im neuesten Akku-Wischsauger Technik, die kein anderes Modell aufweist. Einen KI-Roboterarm, Saugkraft en Masse und eine Station, die ihn wartungsarm macht. Wie sieht das Ganze in der Praxis aus? Das haben wir für dich im Test herausgefunden. Wir verraten dir, warum das der beste Akku-Wischsauger 2025 ist.

Lieferumfang und Verarbeitung

Der Lieferumfang umfasst neben dem Wischsauger eine Ersatzwalze, einen Zusatz-Filter und Reinigungslösung, die du manuell in den Frischwasserbehälter geben kannst. Der Dreame H15 Pro hinterlässt einen modernen Eindruck. Bei den Farben gibt es nicht viel Auswahl, da er nur in Schwarz erhältlich ist. Die Einrichtung geht fix. Stabgriff in den Sauger stecken, Dock ans Stromnetz anschließen und das Putzen kann losgehen.

Dreame geht beim H15 Pro bei einigen Dingen andere Wege. Zum Beispiel verzichtet der Hersteller auf das klassische Zwei-Tank-System. An der Vorderseite findest du den Schmutzwasserbehälter. Das Frischwasser füllst du in den Tank, der sich oberhalb der Walze befindet. Der H15 Pro wiegt 5,8 kg. Uns kam das Gerät im Test leichter vor als auf dem Papier. Ein Grund könnte die eben beschriebene Tank-Platzierung sein.

Dreame H15 Pro

So gut reinigt der Dreame H15 Pro

Die Reinigungsleistung des Dreame-Saugers ist erstklassig. Du hast die Wahl zwischen vier Reinigungsmodi. In der Praxis bereinigt der Nasssauger feuchte Flecken problemlos. Bei leicht eingetrockneten Flecken tun sich viele Modelle schwer – nicht so in diesem Fall. Auch bei diesen Unreinheiten konnten wir dem Gerät keine Schwäche entlocken. Wirklich verwunderlich ist das nicht, da der Hersteller satte 21.000 Pascal ins Gerät integriert.

Den Saug/Wisch-Modus änderst du per Knopfdruck. Besonders hat es uns der Smart-Modus angetan. Hier passt das Gerät die Saugleistung an den Verschmutzungsgrad an. Erstaunlich ist zudem die Akkulaufzeit. Ganze 34 Minuten kannst du mit dem Dreame H15 Pro auf der höchsten Reinigungsstufe putzen, bis dem Modell die Puste ausgeht.

Dreame H15 Pro

Eine weitere Stärke des Dreame-Saugers ist das Reinigen entlang der Kanten. Der H15 Pro ist in der Lage, Kanten bis zum Rand zu reinigen. Im Wischsauger steckt ein spezieller Schaber, der verhedderte Haare zerteilt. Somit eignet sich der Wischer ideal für Haushalte mit Vierbeinern. Wenn das nicht bereits reicht, punktet er mit Flexibilität. Er kann um 180 Grad geneigt werden und ermöglicht das Putzen unter Möbeln. Ein Wort noch zur Höhe des Geräts: Der Bürstenkopf ist mit 9,6 cm recht flach, der gesamte Wischsauger passt unter Möbel mit einer Höhe von 14 cm.

Dreame H15 Pro

Ein Highlight des Geräts ist der KI-Roboterarm. Hierbei handelt es sich um eine Art Gummi-Lippe, die sich intuitiv absenkt, um Dreck aus Ecken herauszuziehen. Das Ergebnis ist gut vergleichbar mit der ausfahrbaren Seitenbürste des Dreame X50 Ultra Complete (zum Test).

Wartungsarm und mit App-Anbindung

Nach dem Putzen kümmert sich das Dock um die Wartung. Das Dock wäscht die Walze und trocknet sie im Anschluss geräuscharm mit 100 Grad! Der Trocknungsprozess dauert in der Praxis gerade einmal fünf Minuten. Für Anpassungen steht dir die Dreame-Home-App zur Verfügung. Hier stellst du ein, wie das Dock den Sauger warten und in welchen Putz-Modi der Roboterarm zum Einsatz kommen soll.

Test-Fazit zum Dreame H15 Pro

Der Dreame H15 Pro ist der beste Akku-Wischsauger auf dem Markt und deklassiert die Konkurrenz. Das Modell hat keine Schwächen. Im Gegenteil! Dreame hat an wirklich alles gedacht, was man sich bei einem Nass-Trockensauger wünschen kann. Zusammenfassend können wir dir den Dreame H15 Pro bedenkenlos ans Herz legen, wenn du nach einem Nass-Trockensauger suchst. Er ist bei Amazon bereits erhältlich und kostet nach unverbindlicher Preisempfehlung 699 Euro.

Vorteile:

Top-Reinigungsleistung

Beidseitige Kantenreinigung

Absurde Akkulaufzeit

Superschnelle Heißlufttrocknung

Putzmittel und Ersatzwalze im Lieferumfang vorhanden

Nachteile:

Teuer