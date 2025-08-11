Wenn dir 50-Zoll-Bildschirmdiagonale ausreichen, haben wir hier zwei Preis-Leistungs-Knaller aus dem Hause LG für dich. Bis zu 51 Prozent Rabatt sorgen bei Amazon für echte 4K-TV-Schnäppchen. Wir zeigen, welches Angebot sich für dich lohnen könnte.

4K-TV-Schnäppchen von LG für unter 300 Euro

Starten wir mit dem Tiefpreis-Kracher: Dieser 50 Zoll große LG NanoCell 4K-Fernseher (50NANO81T6A) kostet bei Amazon aktuell nur noch 299 Euro. Dies ist insbesondere mit Blick auf den Preisverlauf beachtlich, denn günstiger als aktuell war das Modell zuvor sogar noch nie!

Für die 299 Euro bekommst du dabei, wie bereits erwähnt, einen Fernseher mit 50 Zoll Bildschirmdiagonale und einer schicken 4K-Auflösung samt HDR. Besonders gut soll hierbei vor allem die Farbdarstellung und -genauigkeit sein. Doch auch der Kontrast kann sich offenbar sehen lassen. Hinzu kommen diverse Bild- und Sound-Optimierungen. So sorgt beispielsweise 4K Upscaling dafür, dass selbst ältere Inhalte schick aussehen. Und ordentlich flüssige Bilder sind dank der 60 Hz Bildwiederholrate ebenso garantiert.

Bei den Anschlüssen hat LG ebenfalls nicht gespart. Gleich 3 HDMI-Slots (samt eARC, ALLM), zwei USB 2.0 Stecker sowie ein digitaler Audioanschluss stehen dir unter anderem zur Verfügung. Natürlich muss man bei einem so günstigen 4K-Fernseher aber auch gewisse Abstriche machen. Während das Bild und die Farbdarstellung also zu überzeugen wissen, soll die Software bei dem preiswerten TV zu Wünschen übrig lassen. In den Rezensionen beschweren sich Käufer etwa, dass die Bedienung der smarten Oberfläche ziemlich langsam sein kann. Wer aber beispielsweise auf einen Fire-TV-Stick setzt, kann diesen Nachteil komplett umgehen und sich so einen sonst ordentlichen 4K-Fernseher für lediglich 299 Euro sichern.

Mit 51 % Rabatt: 2025er-Modell ebenfalls deutlich günstiger

Doch das war nicht mal das einzige LG-Schnäppchen bei Amazon. Wer eine flüssigere wie schnellere Benutzeroberfläche und Nutzererfahrung haben möchte, kann nämlich ebenso zum aktuellen 2025er-Modell des NanoCell-TVs von LG greifen. Hier wird nämlich auf einen stärkeren Prozessor sowie eine verbesserte Software gesetzt, sodass die Probleme des 299-Euro-Modells ausgebessert worden zu sein scheinen. Ansonsten werden dir hier aber im Grunde die gleichen Vorteile geboten – also ein Top-Bild in 4K samt toller Farbdarstellung und Co.

Und wie steht es um den Preis? Diesen senkt Amazon bei der 50-Zoll-Variante jetzt um krasse 51 Prozent. Dadurch stehen für dich nur noch 369 Euro auf der Rechnung. Auch hier liefert der Versandriese erneut einen nie zuvor unterbotenen Tiefstpreis.

Welches Modell sich dabei für dich lohnt, hängt ganz von dir ab. Solltest du ohnehin einen Streaming-Stick wie den Fire-TV-Stick verwenden, kannst du quasi bedenkenlos zur 299-Euro-Variante greifen. Ansonsten ist das neuere Modell aber wahrscheinlich die bessere Wahl, insbesondere wenn du den 4K-Fernseher vor allem als Smart-TV nutzt und daher viel wie gerne streamst.

