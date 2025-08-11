Amazon wirft LG-Fernseher für unter 300 Euro raus

Profilbild von Cedric Litzki Cedric Litzki
4 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
4K-Fernseher, selbst in ordentlichen Größen und von bekannten Herstellern, müssen mittlerweile gar nicht mehr allzu teuer sein. Das beweist aktuell mal wieder Amazon. Der Onlinegigant verkauft derzeit nämlich gleich zwei LG-Modelle zu Sonderpreisen. Los geht's schon für unter 300 Euro.
LG 4K-Fernseher für 299 Euro bei Amazon
Preissturz: LG 4K-Fernseher für 299 Euro bei AmazonBildquelle: bluestork / Shutterstock.com / Amazon / Geizhals
  • Teilen

Wenn dir 50-Zoll-Bildschirmdiagonale ausreichen, haben wir hier zwei Preis-Leistungs-Knaller aus dem Hause LG für dich. Bis zu 51 Prozent Rabatt sorgen bei Amazon für echte 4K-TV-Schnäppchen. Wir zeigen, welches Angebot sich für dich lohnen könnte.

4K-TV-Schnäppchen von LG für unter 300 Euro

Starten wir mit dem Tiefpreis-Kracher: Dieser 50 Zoll große LG NanoCell 4K-Fernseher (50NANO81T6A) kostet bei Amazon aktuell nur noch 299 Euro. Dies ist insbesondere mit Blick auf den Preisverlauf beachtlich, denn günstiger als aktuell war das Modell zuvor sogar noch nie!

Empfohlener redaktioneller Inhalt
Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest.
Externer Inhalt
Ich bin damit einverstanden, dass externer Inhalt geladen wird. Personenbezogene Daten werden womöglich an Drittplattformen übermittelt. Nähere Informationen enthält die Datenschutzerklärung.

Für die 299 Euro bekommst du dabei, wie bereits erwähnt, einen Fernseher mit 50 Zoll Bildschirmdiagonale und einer schicken 4K-Auflösung samt HDR. Besonders gut soll hierbei vor allem die Farbdarstellung und -genauigkeit sein. Doch auch der Kontrast kann sich offenbar sehen lassen. Hinzu kommen diverse Bild- und Sound-Optimierungen. So sorgt beispielsweise 4K Upscaling dafür, dass selbst ältere Inhalte schick aussehen. Und ordentlich flüssige Bilder sind dank der 60 Hz Bildwiederholrate ebenso garantiert.

Bei den Anschlüssen hat LG ebenfalls nicht gespart. Gleich 3 HDMI-Slots (samt eARC, ALLM), zwei USB 2.0 Stecker sowie ein digitaler Audioanschluss stehen dir unter anderem zur Verfügung. Natürlich muss man bei einem so günstigen 4K-Fernseher aber auch gewisse Abstriche machen. Während das Bild und die Farbdarstellung also zu überzeugen wissen, soll die Software bei dem preiswerten TV zu Wünschen übrig lassen. In den Rezensionen beschweren sich Käufer etwa, dass die Bedienung der smarten Oberfläche ziemlich langsam sein kann. Wer aber beispielsweise auf einen Fire-TV-Stick setzt, kann diesen Nachteil komplett umgehen und sich so einen sonst ordentlichen 4K-Fernseher für lediglich 299 Euro sichern.

Mit 51 % Rabatt: 2025er-Modell ebenfalls deutlich günstiger

Doch das war nicht mal das einzige LG-Schnäppchen bei Amazon. Wer eine flüssigere wie schnellere Benutzeroberfläche und Nutzererfahrung haben möchte, kann nämlich ebenso zum aktuellen 2025er-Modell des NanoCell-TVs von LG greifen. Hier wird nämlich auf einen stärkeren Prozessor sowie eine verbesserte Software gesetzt, sodass die Probleme des 299-Euro-Modells ausgebessert worden zu sein scheinen. Ansonsten werden dir hier aber im Grunde die gleichen Vorteile geboten – also ein Top-Bild in 4K samt toller Farbdarstellung und Co.

Und wie steht es um den Preis? Diesen senkt Amazon bei der 50-Zoll-Variante jetzt um krasse 51 Prozent. Dadurch stehen für dich nur noch 369 Euro auf der Rechnung. Auch hier liefert der Versandriese erneut einen nie zuvor unterbotenen Tiefstpreis.

Empfohlener redaktioneller Inhalt
Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest.
Externer Inhalt
Ich bin damit einverstanden, dass externer Inhalt geladen wird. Personenbezogene Daten werden womöglich an Drittplattformen übermittelt. Nähere Informationen enthält die Datenschutzerklärung.

Welches Modell sich dabei für dich lohnt, hängt ganz von dir ab. Solltest du ohnehin einen Streaming-Stick wie den Fire-TV-Stick verwenden, kannst du quasi bedenkenlos zur 299-Euro-Variante greifen. Ansonsten ist das neuere Modell aber wahrscheinlich die bessere Wahl, insbesondere wenn du den 4K-Fernseher vor allem als Smart-TV nutzt und daher viel wie gerne streamst.

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Nahaufnahme: Eine Frau benutzt ein iPhone; eingeblendet sind Tarifinformationen zu einem Tarif, der dauerhaft 4,99 Euro kostet
Tarife
Dauerhaft 5 Euro: Dieser 25-GB-Tarif macht Schluss mit Preiserhöhungen
Deals des Tages für Montag
Amazon
Am Montag (11.08.): Amazon lockt mit starken Angeboten für jeden Bedarf
Lidl Logo an einer Filiale
Lidl
Rabatte ohne Ende bei Lidl: Schnäppchen schon vor dem offiziellen Aktionsstart sichern
Lidl
Lidl haut Solar-Deal raus: Balkonkraftwerk mit Premium-Speicher zum Knallerpreis
Deutsche Telekom
40 GB im Telekom-Netz für 14,99 Euro - dieses Samsung-Gerät gibt's geschenkt dazu!
Smartwatch
Wer hat drauf gewartet? Die Google Pixel Watch 2 ist gerade im MediaMarkt August-Sale
Smart Garden
Jetzt 30 Prozent günstiger: Gartenprofis schwören auf diese Marke
Smart Garden
Keine Sorgen im Urlaub: Smarte Kameras und mehr zum Ramschpreis
PC, Notebook und Laptop
Mini-PC statt Laptop: Voll ausgestattet, jetzt 200 € günstiger – passt trotzdem in jeden Rucksack