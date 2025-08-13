Ja, die Farbe ist wild, aber – wer noch einen neuen Reisekoffer sucht, muss bei diesem Angebot zuschlagen

Kracher-Deal für alle, die noch einen neuen, stabilen Koffer einer Marke wie Samsonite suchen. Was Amazon da gerade am Preis macht, ist im wahrsten Sinne erschütternd. Einzig die Farbversion, für die das Angebot gilt, ist vielleicht nicht jedermanns und -fraus Sache.
Samsonite-Koffer bei Amazon um 50 Prozent reduziert
  • Teilen

Diesen WTF-Deal gab es so nicht einmal am zurückliegenden Prime Day. Amazon reduziert den Bestseller-Koffer S’Cure gerade in einer Version um satte 50 Prozent. Damit landet der Online-Gigant mit weitem Abstand auf dem Bestpreis.

Samsonite S’Cure – was den Koffer besonders macht

Angeboten wird der Super-Deal nur für kurze Zeit für den Gepäck-Trolley in der Größe M (79 Liter, 69 cm hoch) und – Obacht – der Farbe „Aqua Blue“. Wer aber jetzt ein tiefes Mittelmeer-Blau erwartet, wird „enttäuscht“.

Wir würden die Farbe der Hartschale, die den Koffer umgibt, eher rund um die Malediven verorten und hier wohl von einem hellen Türkis sprechen. Sei’s drum. Wer damit leben kann, bekommt hier wohl gerade den besten Markenkoffer-Deal auf dem Markt. Und – mal anders gesehen – so einen Koffer verlierst du am Gepäckband und im Gewusel an Flughafen oder Bahnhof sicher nicht aus den Augen.

Kein „made in China“ und überraschendes Feature

Der Koffer stammt aus der Samsonite-Reihe, die noch in Europa gefertigt wird. Die Werke des Unternehmens stehen in Ungarn. Die Fertigung unterliegt also den europäischen Standards hinsichtlich Qualität, Normtreue und Arbeiterschutz. Für viele ein zusätzliches Argument, das Samsonite offensiv bewirbt und per „Made in Europe“-Label auf die Koffer druckt.

Beliebt ist der Koffer vor allem deshalb, weil er keinen Rundum-Reißverschluss hat. Die S’Cure-Reihe besticht dadurch, dass sie mit Fugen und Schnallen sicher verschließt und eben ohne das Verschleißteil Nummer 1 auskommt. Denn – ein defekter Reißverschluss macht schnell den kompletten Koffer zum (wirtschaftlichen) Totalschaden. Hier besteht die Gefahr nicht. Drei mächtige Schnallen sorgen trotzdem für sicheren Verschluss. An einem ist das TSA-Zahlenschloss für die Sicherung vor unbefugtem Zugriff angebracht.

Türkiser Samsonite Koffer ausgeklappt, ohne Reißverschluss
Samsonite S’Cure Koffer ohne Reißverschluss – die Farbe ist schrill, aber günstig.

Jetzt nur 115 Euro – Preis unterhalb von Black Friday und Prime Day Kurs

Wenn du über die Farbe hinwegsehen kannst – oder sie dir sogar zusagt – dann ist dieser Deal ein absoluter No-Brainer. Die anderen Farben zu dieser Größe sind in Angebotsaktionen meist zwischen 130 und 170 Euro gelistet. Die türkisfarbene Variante gibt’s aber just gerade für 115,13 Euro.

Der Preisverlauf zeigt: In den gesamten vergangenen 12 Monaten war der Koffer nie so günstig wie gerade. Nicht am Black Friday, nicht an den Prime-Days oder in sonstigen Angebotsaktionen.

Jetzt kaufen

Keine Hartschale: Weitere Koffer im Amazon-Angebot

Im Amazon-Angebot war uns zuletzt auch ein Koffer mit Stoffüberzug aufgefallen, der besonders günstig verkauft wurde. Der „Base Boost“ – ebenfalls von Samsonite ist dabei für lange Reisen gedacht – dafür aber erstaunlich leicht (3,1 kg, 105 Liter Fassungsvermögen). Das macht ihn zum Tipp für alle, die mit den Aufgabegepäck-Grenzen beim Gewicht immer mal ihre Schwierigkeiten haben.

Der S’Cure in M, um den es in diesem Artikel hier ging, legt leer 4,2 Kilogramm als Eigen- und Leergewicht auf die Waage und ist damit etwas schwerer bei sogar weniger Fassungsvermögen.

