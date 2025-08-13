Seien wir mal ehrlich: Wer einen möglichst preiswerten Mobilfunkvertrag sucht, schaut sich in der Regel eher bei Tarif-Discountern um. Kein Wunder, hier gibt’s teilweise Tarife schon für nur 5 Euro. Doch bei O 2 gibt es jetzt während des kurzzeitig laufenden Flash-Sales ebenfalls ein echtes Tarif-Schnäppchen. Hierbei wird ein monatlich kündbarer Unlimited-Tarif mit Highspeed-Datenvolumen von 49,99 auf nur noch 19,99 Euro reduziert. Wir machen den Vergleich und zeigen dir, warum das ein echtes Top-Angebot ist.

Nur ohne Mindestlaufzeit günstig: So schnappst du dir den Deal

Bevor wir uns den Unlimited-Tarif genauer anschauen und ihn mit der Konkurrenz im Netz vergleichen, gibt’s erst einmal kurz ein paar Infos, wie du dir das Schnäppchen überhaupt sicherst. Zu finden ist der Deal ausschließlich auf der Tarif-Übersichtsseite von O 2 . Hier wählst du die O 2 Mobile Unlimited on Demand Option aus. Ganz wichtig: Klick dabei auf „Monatlich kündbar“, denn nur die Flex-Variante des Unlimited-Vertrags ist im Angebot.

Der Flash-Sale betrifft den O 2 Mobile Unlimited on Demand Tarf in der Flex-Variante

Sobald du die Flex-Variante auswählst, rutscht der Preis des Unlimited-Tarifs dann tatsächlich von fast 50 auf lediglich 19,99 Euro im Monat. Auch die Anschlussgebühr wird klein gestrichen und beträgt derzeit nur noch 9,99 Euro. Dadurch wird die Option ohne Mindestlaufzeit deutlich günstiger als der 24-Monats-Vertrag.

Das bietet dir der Unlimited-Tarif im Detail

Und für diesen verhältnismäßig kleinen Preis wird dir hier einiges geboten. Allen voran natürlich ein unbegrenztes Datenpaket im 5G-Netz von O 2 . Und das übrigens nicht mit einer lahmen Surfgeschwindigkeit, sondern mit blitzschnellen 300 MBit/s im Download (maximal).

Es gibt allerdings auch eine Kleinigkeit zu beachten. Beim „on Demand“-Tarif von O 2 bekommst du nämlich zunächst immer nur 10 GB pro Tag zur Verfügung gestellt. Sollten die nicht ausreichen, kannst du aber einfach fix eine kostenlose SMS schicken und dir in 2-GB-Schritten weiteres Datenvolumen freischalten. Damit möchte O 2 umgehen, dass Kunden den Tarif etwa via Hotspot als Router-Ersatz im Haus verwenden. Im Alltag sind 10 GB pro Tag ohnehin eine Menge. Laut dem Netzbetreiber kann man hiermit beispielsweise 10 Stunden lang Videos in HD streamen.

Wenn du dich davon nicht stören lässt, bekommst du ein echtes Unlimited-Schnäppchen mit Top-Speed für nur 19,99 Euro im Monat. Ebenfalls Teil des Tarifs ist zudem wie üblich eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie kostenloses EU-Roaming.

Im Vergleich: Liefert O2 den besten Highspeed Unlimited-Tarif?

Das klingt alles doch schon mal ziemlich gut, doch wie schlägt sich das Tarif-Angebot von O 2 im Vergleich? Grundsätzlich gibt es durchaus kostengünstigere Unlimited-Verträge. Bei diesen muss man aber stets Abstriche in Sachen Surfgeschwindigkeit machen. Unserer Meinung nach ist dies ein klarer Nachteil, denn wer einen Vertrag mit unbegrenztem Datenpaket sucht, möchte dieses in der Regel ja eher für HD-Streaming, mobiles Online-Gaming und andere datenintensive Aktivitäten verwenden.

Und wie sieht es im Vergleich mit anderen Highspeed Unlimited-Tarifen aus? Da liefert O 2 tatsächlich den derzeit besten Deal im Netz!

Wenn du dir also jetzt einen neuen 5G-Tarif mit unbegrenztem Datenvolumen samt Top-Speed sichern möchtest, solltest du dir das aktuelle O 2 -Angebot nicht entgehen lassen. Doch aufgepasst: Der Flash-Sale läuft nur noch bis zum 15. August. Viel Zeit zum Zuschlagen bleibt also nicht mehr.

