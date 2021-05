Vodafone Netzausbau: Alles zu LTE und 5G

Nach eigenen Angaben hatte Vodafone im Frühjahr 2020 insgesamt 21.000 LTE-Sender in Betrieb. Das Unternehmen erreichte damit 98,6 Prozent der Bevölkerung. Insgesamt sieht sich Vodafone damit gut aufgestellt. Inzwischen habe man den Ausbau noch weiter vorangetrieben und komme auf 99 Prozent Bevölkerungsabdeckung.

Für das Jahr 2021 plant Vodafone weitere LTE-Ausbaumaßnahmen. Im Jahr 2020 habe es insgesamt 11.000 LTE-Bauprojekte gegeben. Das seien mitnichten aber alles neue Sendemasten gewesen. Ein Bauprojekt ist auch die Erweiterung von Kapazitäten, also ein neues Frequenzband. So wird es auch 2021/2022 sein. Hier hat Vodafone für LTE 4.000 Bauprojekte angekündigt. Herzstück dürfte die Abschaltung von UMTS sein. Dazu später mehr.

Ausbau der Vodafone Netzabdeckung in 2021 auch zusammen mit Telekom und O2

Wie der Netzbetreiber aus Düsseldorf betont, wird der Ausbau auch in unwirtschaftlichen Gebieten fortgesetzt. Dafür kooperiert Vodafone mit Telefónica und der Deutschen Telekom. 6.000 Sendemasten wollen die drei Netzbetreiber gemeinsam bauen. Hinzu kommt eine geplante gegenseitige Nutzung der aktiven Technik an Standorten, an denen nur ein Netzbetreiber bislang Technik stehen hat. Extrem vereinfacht ausgedrückt handelt es sich dabei um ein lokales Roaming, um Funklöcher zu vermindern.

Die theoretischen Geschwindigkeiten im LTE-Netz können sich sehen lassen. Vodafone bewirbt einen Downstream von bis zu 500 Mbit/s und einen Upstream von bis zu 100 Mbit/s. Deine individuelle Bandbreite hängt maßgeblich von den technischen Voraussetzungen des Gerätes ab, das du nutzt. Zusätzlich wird eine individuelle Bandbreite von deinem Standort und der Anzahl gleichzeitiger Nutzer in deiner Funkzelle beeinflusst.

Der theoretische Wert von 500 Mbit/s per LTE steht derzeit in über 150 Städten zur Verfügung. Eine Upload-Geschwindigkeit von bis zu 100 Mbit/s sei sogar schon in über 1.000 Städten möglich.

UMTS vor der Abschaltung

Für noch mehr LTE nutzt Vodafone schon länger auch die Kapazitäten, die aktuell noch für UMTS genutzt werden. Heute surfen nur noch weniger als drei Prozent der Vodafone-Kunden mit ihren Smartphones im 3G-Netz, heißt es von dem Anbieter. Bis Ende Juni 2021 stellt Vodafone dann die kompletten 3G-Kapazitäten für das schnellere LTE-Netz zur Verfügung. Vodafone ist damit nicht allein.

5G für 30 Millionen Menschen

Außerdem vergrößert Vodafone das neue 5G-Netz. 3.000 Standorte mit 10.000 Antennen waren im Mai2021 bereits in Betrieb. Damit erreichte man 20 Millionen Menschen, Ende des Jahres 2020 habe man bereits 16 Millionen erreichen können. Das ursprüngliche Ziel, bis Ende 2021 insgesamt 20 Millionen Menschen mit 5G zu erreichen sei damit schon im Februar erfüllt gewesen. Neues Ziel für Ende 2021: 30 Millionen Menschen mit 5G erreichen.

Im 5G-Netz kann Vodafone bis zu 1.000 Mbit/s – also 1 Gigabit pro Sekunde – erreichen. Zum Einsatz kommt diese Bandbreite aber nur an wenigen Orten. Die meisten Nutzer müssen mit weitaus weniger Bandbreite auskommen. Vodafone spricht von insgesamt etwa 1.000 Antennen, die Gigabit-Datenraten liefern. Mit diesen Antennen hat Vodafone seit April 2021 auch ein 5G Stand-Alone-Netz in Betrieb.

Denn neben den eigentlichen 5G-Frequenzen um 3,5 GHz setzt Vodafone inzwischen auch Frequenzen um 700 MHz ein. Sie dienen vor allem in ländlichen Regionen dazu, eine Alternative zu DSL zu schaffen. Bis zu 200 Mbit/s könne das Netz auf diesen Frequenzen leisten. Vermarktet wird es unter anderem über den 5G Gigacube.

Und auch 1.800 MHz-Frequenzen kommen im großen Stil hinzu. In einem DSS genannten Verfahren setzt Vodafone neben LTE auf diesen Frequenzen auch 5G ein und weist das Frequenzspektrum dynamisch dem 5G oder dem LTE-Netz zu. Hier ist dann allerdings kein Gigabit-Speed möglich.

