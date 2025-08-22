Von vielen unentdeckt: So kommst du direkt deutlich günstiger ans neue Pixel 10

Gefunden haben wir das lohnenswerte Pixel 10 Angebot bei Vodafone. Und ja: Der Deal funktioniert nur in Kombination mit einem Mobilfunkvertrag. Doch wir zeigen dir jetzt, warum sich das echt lohnen kann.

Pixel 10: Aufpreis bei Vodafone liegt unter dem UVP

Das Pixel 10 in der Standard-Variante wird mit einem UVP von 899 Euro am 28. August auf den Markt kommen. Und hier liegt bereits der Clou: Bei Vodafone zahlst du im Tarif-Bundle nämlich deutlich weniger für das Google-Phone.

Einmalig kommen zum Start bei Vodafone sogar nur 99 Cent als Gerätepreis auf dich zu (plus 9,98 Euro Versandkosten). Natürlich gibt es aber auch monatlich einen Aufpreis fürs Pixel 10. Dieser beträgt 21 Euro pro Monat, bei einer Vertragslaufzeit von 36 Monaten (zusätzlich zu den normalen Tarifkosten). Addiert man all diese Extra-Kosten für das Google-Phone zusammen, ergibt dies 766,97 Euro – also über 100 Euro weniger als der UVP der Smartphone-Neuheit.

Zusätzlich kannst du die Kosten aber noch mal gewaltig drücken – zumindest unter einer Voraussetzung. Wer bereit ist, sein altes Handy einzutauschen, bekommt von Vodafone derzeit insgesamt satte 300 Euro als Bonus ausgezahlt. 120 Euro davon gibt’s als Tauschbonus und die restlichen 180 Euro als garantierter Restwert für dein Altgerät – selbst wenn dieses eigentlich weniger wert sein sollte. Und für den Fall, dass dein altes Smartphone mehr wert ist, gibt’s natürlich noch etwas extra Cashback.

In Summe kannst du dir das Pixel 10 so tatsächlich deutlich günstiger zum Vodafone-Tarif sichern. Damit sich das Ganze lohnt, musst du aber natürlich auch Interesse an einem neuen Mobilfunkvertrag haben. Trifft das zu, machst du hier aber einen echt guten Deal.

Neben dem normalen Pixel 10 kannst du dir selbstverständlich ebenso das 10 Pro und 10 Pro XL bei Vodafone mit einem Tarif zusammen bestellen. Alle Google-Bundles findest du hier.

So sieht das Bundle mit einem 50 GB Tarif aus

Zur Veranschaulichung zeigen wir dir kurz noch ein mögliches Vodafone-Bundle. Du hast nämlich bei diesen Konditionen die Wahl zwischen 3 verschiedenen Tarifen (50 GB, 280 GB oder Unlimited Datenvolumen). Da 50 GB für die meisten sicher ausreichen, nehmen wir diesen als Beispiel.

Beim sogenannten GigaMobil M werden dir eben jene 50 GB im 5G-Netz von Vodafone mit einer Bandbreite von bis zu 300 MBit/s zur Verfügung gestellt. Wie bei allen Tarifen kommt dann noch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie kostenloses EU-Roaming hinzu. Praktisch: Dank des Datendepots kannst du unverbrauchtes Datenvolumen mit in den Folgemonat nehmen.

Preislich kommen hier dann einmalig die bereits erwähnten 99 Cent fürs Pixel 10 sowie 9,98 Euro Versandkosten auf dich zu. Einen Anschlusspreis gibt es nicht. Monatlich zahlst du währenddessen für Tarif plus Pixel 10 insgesamt 59,99 Euro, bei einer Laufzeit von 36 Monaten.

