Mit Samsung-Handy für unter 125 Euro: MediaMarkt räumt Regale leer

Darf's ein neues Samsung-Smartphone zum Schnäppchen-Preis sein? Genau das - und noch vieles mehr - liefert MediaMarkt aktuell in seinem großen Ausverkauf. Wir zeigen dir die Highlights der Aktion. Mit dabei: Samsung, Tefal, Dyson und einige weitere Marken.
Im Hintergrund: MediaMarkt-Store mit zwei Personen. Vordergrund: Eine neue MediaMarkt-Aktion mit zahlreichen Angeboten
MediaMarkt-Ausverkauf: Mit Samsung-Handy für unter 125 Euro und weiteren SchnäppchenBildquelle: MediaMarkt
MediaMarkts neuer Ausverkauf verblüfft. Und das nicht nur, weil man hier mit „22 Millionen Euro Rabatt“. Auch die Angebote selbst sind überraschend – und zwar überraschend gut! So gibt’s etwa dieses Samsung-Handy für 129 Euro, einen Dyson-Akkusauger zum Bestpreis oder ein 9-Euro-Gadget, das jeder Smartphone-Besitzer gebrauchen kann.

22 Millionen Euro Rabatt? Das hat es mit dem Werbe-Claim auf sich

„22 Millionen Euro Rabatt“ klingt eigentlich zu gut, um wahr zu sein, oder? MediaMarkt wirbt bei seiner neuen Aktion jetzt aber genau hiermit und liefert im Kleingedruckten auch direkt die Erklärung. Scheinbar wurden die Aktions-Preise aller rabattierten Produkte mit den vorherigen Preisschildern verglichen – und in Summe ergibt dies wohl offenbar echt 22 Millionen Euro Rabatt.

Na klar: Für dich selbst macht diese Summe keinen großen Unterschied, meist greift man ja ohnehin nur bei einem oder zwei Angeboten zu. Doch dafür liefert die Aktion tatsächlich einige echte Schnäppchen. Mit dabei sind sogar Marken wie Samsung oder Dyson. Im Anschluss zeigen wir dir daher unsere Highlights. Alle Deals gelten dabei solange der Vorrat reicht oder bis spätestens zum Ende der Aktion am 25. August.

Samsung-Handy für unter 125 Euro

Wer bei Restposten nur an alte, ungewollte Produkte denkt, liegt in diesem Fall komplett falsch. So starten wir unsere Highlights etwa direkt mit einer der beliebtesten Marken: Samsung. Das Galaxy A16 (LTE-Version) ist bei MediaMarkt in der Farbe Schwarz derzeit für lediglich 123,90 Euro zu haben (37 % Rabatt). Damit liefert der Elektronikhändler – auch dank der kostenlosen Lieferung – den derzeit besten Preis für das Samsung-Smartphone.

Technisch bekommst du hier das, was du von einem Samsung-Gerät dieser Preisklasse erwarten kannst. Zu den Highlights zählt etwa das 6,7 Zoll große AMOLED-Display, welches eine gute Auflösung und eine flüssige 90-Hz-Darstellung bietet. Bei uns im Test der fast identischen 5G-Variante konnte gleichzeitig aber ebenso die lange Akkulaufzeit punkten. Je nach Nutzung hält das A16 nämlich bis zu 2 Tage ohne Stromversorgung aus. Ebenfalls top: Der Speicher ist per microSD-Karte problemlos erweiterbar, und Samsung liefert bis 2030 Updates für das Gerät. Abstriche muss man dafür gegebenenfalls bei der Leistung machen (die für den Alltag aber locker ausreichen sollte) und auf 5G musst du bei dieser LTE-Variante für 123,90 Euro ebenfalls verzichten.

Von Samsung gibt es übrigens noch weitere Angebote bei MediaMarkt zu entdecken. Spannend ist dabei vor allem noch dieser Samsung 4K-Fernseher für nur 399 Euro (50-Zoll-Modell).

Dyson V12: Top-Akkusauger mit 31 % Rabatt

Neben Samsung hat es mit Dyson eine weitere Top-Marke in die MediaMarkt-Aktion geschafft. Mit dem Dyson V12 Detect Slim Absolute holst du dir einen Premium-Akkusauger in deine Wohnung – und das jetzt mit satten 31 Prozent Rabatt. Dadurch stehen noch 479 Euro auf der Rechnung. Im Vergleich mit anderen Anbietern im Netz liefert MediaMarkt auch hier den besten Preis – unter anderem dank der Gratis-Lieferung (zum Preisvergleich).

Dyson V12 Detect Slim Absolute Lieferumfang
Dyson V12 Detect Slim Absolute Lieferumfang

Reichlich Aufsätze (inklusive eines praktischen Flex-Adapters um unter Möbel zu kommen), die gewohnt starke Saugleistung eines Dyson-Saugers (150 AW) sowie die automatische Leistungsanpassung sollten das Saugen deiner vier Wände mit dem V12 zum Kinderspiel machen. Ebenfalls top: Die Akkulaufzeit beträgt im Eco-Modus bis zu 60 Minuten, und der Staubbehälter kann mit nur einem Handgriff easy entleert werden.

Weitere MediaMarkt-Schnäppchen auf einen Blick

Natürlich waren das jetzt nur 2 ausgewählte Highlights, die wir besonders spannend finden. Es gibt aber noch so viel mehr Deals zu entdecken. Wer sich selbst durch alle Angebote klicken möchte, sollte daher unbedingt auf der Aktionsseite vorbeischauen. Ansonsten liefern wir hier zum Abschluss noch weitere ausgewählte Deals, die sich für dich lohnen könnten.

→ Alle Angebote entdecken: Ab zur MediaMarkt-Aktionsseite

