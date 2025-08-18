Viele kennen ihn noch nicht: Das ist jetzt der günstigste Unlimited-Tarif auf dem Markt

Wer unterwegs nicht nur gelegentlich surft und WhatsApp nutzt, sondern etwa beim Pendeln häufig und lange streamt, ist mit einem Unlimited-Tarif gut beraten. Diese können teilweise aber ganz schön teuer sein. Dabei müssen sie das mittlerweile echt nicht mehr.
Frau mit Smartphone im Hintergrund, vorn Texte in denen der günstigste Unlimited-Tarif angepriesen wird
Ist das hier der günstigste Unlimited-Tarif Deutschlands?!
Anfangs noch eine Seltenheit, werden günstige 5G-Tarife mit unbegrenztem Datenpaket immer normaler. Ein Vorreiter dabei ist auf jeden Fall der Mobilfunk-Discounter MegaSIM. Hier gibt’s nämlich regelmäßig echte Unlimited-Schnäppchen. Mit dem neuesten Angebot liefert man jetzt sogar den günstigsten Unlimited-Tarif auf dem Markt – unter anderem dank einer entscheidenden Besonderheit.

Für nur 14,99 Euro: Alle Tarif-Infos auf einen Blick

Bevor wir uns den Tarif im Detail anschauen und dabei auch den Preis-Vergleich mit anderen Unlimited-Optionen machen (Spoiler: Das Angebot hier ist die preiswerteste Option!) bekommst du erst einmal die wichtigsten Tarif-Infos auf einen Blick.

Das bietet der günstigste Unlimited-Tarif im Detail

Allen voran der Preis ist natürlich eine Ansage. Bei MegaSIM sicherst du dir ab sofort den O2 Unlimited Smart schon für lediglich 14,99 Euro im Monat (24 Monate Laufzeit). Zum Vergleich: Bei O2 selbst kostet dich exakt der gleiche Vertrag monatlich 5 Euro mehr. Der Anschlusspreis ist in beiden Fällen mit 9,99 Euro ebenfalls angenehm niedrig. Richtig genial ist aber das Preisversprechen. Denn wer einmal zum aktuellen Angebotspreis zuschlägt, zahlt dauerhaft nur die 14,99 Euro! Kein Preisanstieg und keine weiteren versteckten Kosten.

Eben jener reduzierte Anschlusspreis sorgt übrigens auch dafür, dass MegaSIM tatsächlich den günstigsten Unlimited-Tarif auf dem Markt im Portfolio hat (niedrigste Monatsgebühr + geringerer Anschlusspreis als bei freenet):

Für 14,99 Euro bekommst du hierbei ein unbegrenztes 5G-Datenpaket im O2-Netz, mit einer Geschwindigkeit von bis zu 15 MBit/s. Für 4K-Streaming unterwegs ist das wohl etwas zu langsam, HD-Streaming sollte aber locker drin sein – genauso wie Surfen, Chatten, Social Media und Co. Außerdem Teil des Pakets ist eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS. Du surfst also nicht nur unbegrenzt, sondern kannst auch ohne Limit telefonieren oder simsen. Und dank EU-Roaming nutzt du all das ebenso ohne Aufpreis im EU-Ausland. Die Rufnummernmitnahme ist obendrein ebenfalls kostenlos möglich.

Diese Highspeed-Alternative ist auch richtig günstig

Sollte dir die Surfgeschwindigkeit von maximal 15 MBit/s zu langsam sein, hat MegaSIM auch eine Highspeed-Option derzeit im Preis gesenkt. Der O2 Mobile Unlimited Max liefert dir satte 300 MBit/s – also genug Geschwindigkeit für so ziemlich alles. Du kannst den Tarif dadurch eigentlich sogar als DSL-Alternative nutzen, wenn du dein Smartphone samt Tarif als Hotspot verwendest.

Preislich bist du hier bei 24,99 Euro im Monat – natürlich ebenso mit dauerhaftem Preisversprechen, Allnet-Flat und allen weiteren Vorteilen.

Und was sagst du?

