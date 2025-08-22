Mehr musst du echt nicht ausgeben: Beliebtestes Handy dank Preissturz jetzt stabil unter 300 Euro

Mit der A-Reihe bietet Samsung seit Jahren seine Preis-Leistungs-Tipps. Du bekommst ansprechende Leistung, musst aber nicht gleich so viel ausgeben wie etwa beim werbewirksamen Galaxy S25. Wenn dann auch noch Angebote wie diese dazukommen, lohnt sich der Kauf umso mehr. Denn jetzt sicherst du dir das Galaxy A56 für stabil deutlich unter 300 Euro.

Beliebtestes Handy für deutlich unter 300 Euro

Amazon, MediaMarkt und Co. haben die Preisrallye erneut angefacht und bieten das A-Serien-Modell, das für die allermeisten aller Smartphone-Nutzer locker ausreicht, längst fast dauerhaft für unter 300 Euro an. Einzelne Marketplace- und eBay-Händler hauen das Handy sogar immer mal wieder noch ein paar Groschen billiger raus.

Wir beschränken uns hier auf die 128-GB-Version, welche die Basis bietet. Mit doppeltem Speicher werden je nachdem 50 bis 100 Euro mehr nötig. Je nach Nutzerverhalten ist das sinnvoll auszugeben. Allerdings sind die 128 Gigabyte eigentlich ausreichend. Insbesondere, wenn du den Speicher zur Not via Cloud online erweitern kannst. Hier sind die aktuellen Preise:

Galaxy A56 (128) GB bei … MediaMarkt (294,99 Euro) Amazon (295 Euro) eBay (286,90 Euro) Amazon Marketplace (291,96 Euro)



Galaxy A56: Das steckt in Samsungs Bestseller-Handy

Das Galaxy A56 ist Samsungs wohl wichtigstes Handy des Jahres. Als Preis-Leistungs-Brückenkopf spricht es die breite Masse der User an, die eben kein Handy für um die 1.000 Euro brauchen oder wollen.

Technisch muss es sich dabei jedoch keineswegs verstecken, und spätestens seitdem Samsung auch den Mittelklasse-Geräten lange Update-Garantien verpasst, ist der Unterschied zur Top-Riege für viele noch verschmerzbarer.

Unser Smartphone-Experte Timo Brauer kam in seinem Test zum klaren Ergebnis: „Mehr Smartphone braucht man nicht“. Die Shopping-Abteilung sagt ergänzend und hinsichtlich der aktuellen Preisentwicklung: Mehr musst du für ein gutes Handy echt nicht ausgeben!

Samsung Galaxy A56 5G Datenblatt zum Testbericht Allgemein Betriebssystem Android Prozessor Octa Core Arbeitsspeicher 8 GB Wasser- und Staubdicht zeitweiliges Untertauchen Farbe Grau

Grün

Pink

Weiß Marktstart März 2025 Gewicht 198 g

Beliebt bei uns, Bestseller bei Amazon

Die Angebote ohne Vertrag unterliegen natürlich immer Schwankungen. Die Preise ändern sich schnell, werden auch immer rasch angepasst. So wirbt MediaMarkt gerade mit einem Tiefpreisversprechen, das offenbar auch aktuell wieder greift. So wird hier der von Amazon aufgerufene Preis derzeit um einen Cent unterboten.

Derzeit ist das Galaxy A56 in der inside digital Lesergunst sehr weit oben. Das bedeutet, dass das technische Datenblatt des Smartphones in den vergangenen Wochen (abgestufte Gewichtung) am häufigsten aufgerufen wurde. Bei Amazon liegt das A56 derzeit auf Rang 2 der veröffentlichten Bestseller-Liste (auf der Eins thront das iPhone 16). Vor wenigen Wochen lag das A56 auch beim Online-Giganten noch auf dem Top-Platz der Shopping-Charts.

