Die Back to school Aktion von Huawei liefert einige richtig starke Angebote – übrigens völlig egal, ob du Schüler bist oder nicht. Hier kommst du besonders günstig an Notebooks, Tablets und vieles mehr. Wir zeigen dir, wie du dir ein neues Huawei-Tablet komplett gratis sicherst und wie du auch darüber hinaus noch kräftig sparen kannst.

Huawei MatePad 11,5” PaperMatte geschenkt? So geht’s!

Eins der Highlights der Aktion ist definitiv das Gratis-Tablet MatePad 11,5” PaperMatte. Das überzeugt unter anderem durch eine starke Leistung, eine lange Akkulaufzeit von bis zu 14 Stunden und ein 11,5 Zoll großes 2,5K-Display mit 120 Hz. Die Oberfläche des Bildschirms hat aber ebenfalls eine Besonderheit. Im Gegensatz zu den meisten anderen Displays ist dieses nämlich matt und somit weniger anfällig für Fingerabdrücke. Außerdem spiegelt der Bildschirm kaum und ist so auch in einer hellen Umgebung noch gut ablesbar. Mehr zum neuen Tablet haben wir dir in diesem Artikel erklärt.

Aber wie sicherst du dir das neue Huawei-Tablet im Wert von 319 Euro nun gratis? Dazu musst du nur eins der teilnehmenden Notebooks kaufen. Legst du eines der Matebook X Pro Core Ultra (2024) Modelle in verschiedenen Ausführungen in den Warenkorb, bekommst du MatePad 11.5” PaperMatte kostenfrei dazu geschenkt. Wenn dir das normale MatePad 11.5” mit Standard Display reicht, kannst du dir dieses beim Kauf eines MateBook 16s oder MateBook 14 Core Ultra 7 gratis sichern. Klar: Das Ganze lohnt sich nur, wenn du gleichzeitig auch Interesse an einem neuen Notebook hast. Dann findest du hier aber echt starke Deals.

MatePad 11,5” PaperMatte – Dieses neue Tablet löst gleich zwei nervige Probleme

So holst du dir noch mehr Geschenke und Rabatte

Und das ist noch nicht alles. Die Angebote lassen sich nämlich auch noch mit einem 99-Euro-Coupon kombinieren, der sich für diverse Huawei-Produkte einlösen lässt. Auf der jeweiligen Produktseite der teilnehmenden Laptops kannst du eines oder mehrere Extras in der Spalte „Unsere Empfehlungen für Dich“ hinzufügen und dafür mit dem Code „AHWBTS2599“ später 99 Euro Rabatt erhalten. Den Code musst du einfach im weiteren Bestellprozess eingeben und schon wird der Coupon aktiviert.

In der ‚Unsere Empfehlungen für Dich‘ Spalte kannst du die Extras auswählen

Dadurch erhältst du zum Beispiel den Bluetooth-Lautsprecher Huawei Sound Joy 2 komplett gratis oder die Huawei FreeClip Kopfhörer für nur noch 30 statt 129 Euro. Du kannst aber etwa auch mehrere preiswertere Gadgets auswählen und kombinieren. Mit dem 99-Euro-Gutschein lassen sich somit zusätzlich beispielsweise eine Maus, eine Docking Station und einen Rucksack von Huawei kostenfrei dazu bekommen. Die perfekten Extras zum neuen Notebook.

Bei der Huawei Back to school Aktion lässt sich einiges sparen

Alternative: Tablet direkt kaufen und 79-Euro-Gutschein sichern

Darüber hinaus kannst du gerade auch beim reinen Kauf eines Tablets sparen. Holst du dir ein MatePad 11.5” PaperMatte, ein MatePad 12X Green/White oder eines der anderen teilnehmenden Tablets, kannst du dir nämlich ebenso einen 79-Euro-Coupon sichern, wenn du im Bestellprozess den Code „AHWBTS2579“ eingibst. Damit bekommst du ebenfalls diverse Huawei-Produkte aus der „Unsere Empfehlungen für dich”-Spalte günstiger oder sogar komplett gratis. So kannst du dir etwa die Huawei Watch GT4 oder den Sound Joy 2 Speaker für nur 20 statt 99 Euro dazu sichern.

Auch beim Kauf dieser Tablets sicherst du dir mit dem Code „AHWBTS2579“ gerade einen 79-Euro-Gutschein: